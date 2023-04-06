大手医療機関のリモートアクセスとサポートニーズに信頼を寄せています
Splashtop による安全で効率的なリモートアクセス
Splashtopのリモートアクセスおよびサポートソリューションにより、医療従事者はより効率的かつ効果的に業務を遂行できるようになり、患者ケアと満足度の向上につながります。
Splashtop を使用すると、医師、看護師、管理職員、IT チームは、あらゆるデバイスや場所からコンピューターや仮想マシンに安全かつ迅速にリモート接続できます。これにより、医療専門家は、ハイエンドマシン上で実行される特殊な医療ソフトウェアシステム（血液や組織サンプルの分析など）にリモートでアクセスして、より正確でタイムリーな診断を提供できるようになります。
インストラクターは、教育病院で 3D グラフィックスをリモートでシミュレートすることで学習を強化し、将来の医療専門家の教育と訓練を改善することもできます。
安全でHIPAA準拠のアクセスを活用
私たちは患者さんの情報を保護することがいかに重要であるかを理解しています。
そのため、SSO、256ビット暗号化、MFA、カスタマイズ可能なセキュリティポリシーなどの高度なセキュリティ機能を備えています。当社のソリューションは、SOC2 Type 2、HIPAAおよびPCIに準拠しており、さらに多くの業界および政府の規制にも対応しています。
特別なコンプライアンスニーズに対応
Splashtop On-Prem
セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます
主なメリット
機密データを保護し、コンプライアンスを維持
SOC2、HIPAA、PCIなどの業界関連コンプライアンスと高度なセキュリティ機能により、Splashtopは機密性の高い患者データを保護します。さらに、セキュリティポリシーを施設のニーズに合わせてカスタマイズすることで、コンプライアンスの確保と安心を実現します。
いつでもどこでも患者記録にアクセス
診察室、オフィス、または他の部署にいても、電子カルテ（EHR）システム内の患者記録、画像、ファイルにどこからでもアクセスできます。必要な情報をすぐに確認できるため、時間を節約し、患者ケアの質を向上させることができます。
どこからでも簡単にサンプルを分析
Splashtop の高性能アクセスにより、いつでもどこでも必要なときにハイエンドマシンで実行される特殊な医療ソフトウェア システムを使用できます。どこからでもサンプルを分析し、正確な診断を行うことで、より良い患者ケアを提供し、転帰を改善することができます。
実務家向けのITサポートの合理化
IT チームは、Splashtop を使用してデバイスをリモートで監視および保守しながら、実践者にオンデマンドのサポートを提供できるようにします。サポートに簡単に接続し、すべてのデバイスがスムーズに動作するようにすることで、開業医が患者ケアに集中��できる時間を確保できます。
医療提供者向けの主な機能
リモート印刷
Splashtopのリモート印刷機能を使えば、医療従事者はどこにいても患者記録や重要な書類を安全に印刷でき、外出先でも必要なデータに簡単にアクセスできます。この機能により、患者データを常に確認・更新できる状態を保ちながら、業務の効率化と生産性の向上を図ることができます。
暗号化されたデータ転送
Splashtopの暗号化されたデータ転送機能により、リモートアクセスおよびサポート セッション中に機密性の高い患者データの安全性が確保されます。 業界をリードする暗号化と追加のセキュリティ機能を備えた Splashtop は、医療提供者に規制を遵守し、患者データを保護するために必要な安心感を提供します。
多要素認証
Splashtop の多要素認証機能は、機密性の高い患者データにリモートでアクセスしてサポートする際に、医療提供者にセキュリティ層を追加します。業界をリードする検証方法を備えた Splashtop は、不正アクセスやデータ侵害を防止し、HIPAA などの規制への準拠を保証します。
柔軟な cloud またはオンプレミス設定オプション
クラウドベースのソリューションで優れたリモートアクセスを体験したり、SplashtopをオンプレミスのサーバーやIT環境と簡単に統合したりできます。
任意のコンピューターまたはモバイルデバイスからWindows、Mac、またはLinuxコンピューターにリモートアクセスします。
IT チームがコンピューターとデバイスをリモートでサポートできるようにします。
リモート リブート、APK プッシュ インストール、ディスパッチ ファイルを使用してエンドポイントを監視および管理します。
システムインベントリとレポートを実施します。
Active DirectoryまたはSSOを活用して一元認証を行います。
医療従事者の生産性を高め 、 患者ケアを改善します。
Splashtop の使いやすい機能で シームレスなユーザー エクスペリエンス を提供します。
Slingeland 病院
セキュアリモートアクセスで病院 Slingeland 患者ケアをどのように変革したか
Splashtop 病院Slingeland Easy でセキュアリモートアクセス ソリューションでより良い医療サービスを提供できるようにどのように強化したかをご覧ください。
Home Farm Family Medicine
セキュアリモートアクセスで最前線の医療従事者に力を与える
Splashtopが最前線の医療従事者に安全で効率的なリモートアクセスソリューションを提供することで、医療提供にどのように革命をもたらしたかをご覧ください。
幸せなお客様から
Dental Whale Savings Network は、Splashtop と提携して、米国全土の歯科医がデスクトップ システムにリモートでアクセスできるようにできることを嬉しく思っています。また、DWSN メンバーが COVID-19 パンデミックの間も非臨床業務を継続するのにも役立ちます。
Philip Cruz, Director at Dental Whale Savings Network
幸せなお客様から
世界的なパンデミックで見てきたように、リモートアクセスはあらゆるビジネスの成功に不可欠であり、 Splashtopと提携できることを嬉しく思います。 彼らの信頼性、パフォ�ーマンス、顧客サポートは、私たちや顧客、従業員に、リモートでも重要な業務を前進させるために必要なツールを提供するという点で非常に優れています。
Joel Nichols, Vice President of Information Systems at Quanterix
幸せなお客様から
Splashtop は比類のないパフォーマンスを備えており、使用したすべてのデバイスでシームレスに動作します。リモート セッションとデータを安全に保つ厳格なセキュリティ手順を利用しています。また、 Splashtopのカスタマー サービス チームは本当に神々しく、 Splashtop を私たちのリモートアクセスソフトウェアとして確固たるものにしました。
Jake Harrelson, Patient Navigator at Home Farm Family Medicine
幸せなお客様から
Splashtop は使いやすく、将来も引き続き協力していきたいと考えている先進的な企業です。
Koen Van Dulmen, Project Manager of Slingeland Hospital’s Sensing Clinic