この契約は、異なる言語に翻訳される場合があります。英語版または本書の翻訳版との間に矛盾または矛盾がある場合は、英語版が優先されるものとします。
次の条件（以下「条件」）は、ワールドワイドウェブ上でのサイトの使用を規定しています。これらの条件はあなたとSplashtop Inc.（「弊社」）間の法的契約であり、WWW.SPLASHTOP.COMに位置するSplashtopのウェブサイト（以下「サイト」）へのアクセスおよび使用を管理します。条件に同意しない場合は、サイトやサービス、またはサイトに含まれる情報へのアクセスや使用を行わないでください。サイトおよび/またはサイトのサービスの使用は、以下に定める各条件に従うことに同意したものとみなされます。Splashtopは、サイト上で提供されるサービスに変更を加えることができ、いつでも通知なしに条件を変更することができます。Splashtopはサイトに更新された利用規約を掲載し、登録ユーザーに通知を送ることでこれをお知らせします。これらの変更が掲載された後にサイトを引き続き使用することは、新しい条件に同意したことを意味し、変更を確認していなくても同様です。
あなたは、少なくとも18歳以上であること、または13歳以上のユーザーの親または法定後見人であり、条件に同意することを表明し、認め、同意します。サイトのユーザーの親または法定後見人で、サイトや条件について質問がある場合は、AGENTS@SPLASHTOP.COMに連絡してください。
一般的な使用制限。
Splashtopは、サイトを通じてコンテンツ、サービス、製品を提供します。サイトで提供される情報、ドキュメント、製品およびサービスの中には、著作物 (以下で定義される「Submissions」ではない) として保護されたコンテンツや、商標、ロゴ、グラフィックス、画像 (以下「Materials」と総称) があり、SplashtopおよびSplashtopの寄稿者の著作物です。Splashtopは、特定の独自のソフトウェアを提供することがあります。これはサイトからダウンロードできるものです（「ソフトウェア」）。
Splashtopは、個人利用の場合は個人でのみ、事業利用の場合は組織またはその代理人としてのみ、Materialsとサービス、サイト、ソフトウェアを使用し表示するための限定的、個人的、非独占的、非譲渡可能なライセンスをあなたに付与します。あなたは、Materialsやソフトウェアをいかなる方法であっても、修正、編集、コピー、再製作、派生物の作成、リバースエンジニアリング、変更、強化、または利用する権利がないことを認識し、同意します。この限定ライセンスは、あなたが本規約のいずれかに違反した場合、自動的に通知なしで終了します。この限定ライセンスが終了した場合、ダウンロードまたは印刷した素材またはソフトウェアを直ちに破棄することに同意します。ここで明示されている場合を除いて、サイト、素材、またはソフトウェアに対する権利、タイトルまたは利益がないことを認めます。
サイトのパスワード制限エリア。
サイトのログインおよび特定の機能や領域を使うためにパスワードが必要になることがあります（「制限付きエリア」）。制限付��きエリアの正規のメンバーである場合、パスワードとアカウントの機密性を維持する責任があり、パスワードが失われたり盗まれたり、無許可の第三者に開示されたりした場合、またはそれが侵害された可能性がある場合にはすぐにSplashtopに通知することに同意します。あなたのアカウントで発生する活動に対して責任を負います。あなたのアカウントの無許可の使用またはサイトに関連するその他のセキュリティ違反を知った場合には、直ちにSplashtopに通知することに同意します。市場目的で制限付きエリアで収集された他のメンバーの連絡情報を使用せず、Splashtopの登録メンバーでない第三者に他のメンバーの連絡情報を提供しないことに同意します。
料金と電子通信。
Splashtopが特定のサービスに料金を請求する権利を留保し、随時独自の裁量で料金や料金体系を変更する権利があることを認めます。Splashtopの現行の料金、請求書規約に基づいて、あなたのアカウントに課せられるすべての料金を支払うことに同意します。適用される税金の支払いはあなたの責任となります。
特に明示されていない限り、Splashtopが示すすべての価格および手数料は、税金および規制手数料を除外しています。該当する場合、税金および規制手数料が現地の法律および規制に従ってお客様のアカウントに課されます。Splashtopは、独自の裁量で税額を計算します。税金および規制手数料の請求は、事前の通知なしに変更されることがあります。
サイトまたは関連サービスを使用することにより、Splashtopおよびその第三者のパートナーや関連会社から電子通信を受け取ることに同意します。これらの電��子通信には、適用される料金および支払い通知、取引情報、および弊社のサービスに関するまたは関連するその他の情報が含まれる場合があります。これらの電子通信はSplashtopとの関係の一部であり、サイトまたは関連サービスを使用する一環としてこれらを受信します。当社が電子的に送信する通知、契約、開示またはその他の通信が、書面による法的通信要件を満たすことに同意します。
プライバシーポリシー。
サイトの利用は、Splashtop プライバシーポリシーによって管理されており、https://www.splashtop.com/legal/privacy-policyで利用可能です。（「プライバシーポリシー」）。
サードパーティコンテンツ。
提出物ではない特定の情報やコンテンツは、Splashtopに提供される第三者のライセンサーおよびサプライヤーによって提供される場合があります（「サードパーティコンテンツ」）。サードパーティコンテンツは、それぞれのケースで創作者/ライセンサーの著作物です。第三者コンテンツのオーナーからの承認がない限り、あなたは第三者コンテンツを個人のコンピュータ上で個人的またはビジネス用途のみに表示することに同意します。あなたは、第三者コンテンツのオーナーからの承認がない限り、第三者コンテンツをダウンロード、キャッシュ、複製、修正、表示（この段落に記載されている場合を除く）、編集、変更、または強化する権利がないことを認め、同意します。SPLASHTOPは、サードパーティコンテンツに関するすべての明示、黙示および法定の保証や条件、特に市場性、特定の目的への適合性および非侵害を含むがこ��れに限らないすべての黙示保証を否認します。
サードパーティサイトへのリンク。
サイトはSplashtopのサイトではない他のサイトにリンクされている可能性があります。Splashtopは、これらのリンクを便宜のために提供しており、そのようなサイト上のコンテンツまたはリンクに対して責任を負いません。
提出物。
お客様は、投稿エリア、ブログ、電子メール、または本サイトに関連して利用可能なその他のサービスを通じて、コメント、ブログ投稿、アクション、メッセージボードまたはその他のフォーラムコミュニケーション（それぞれ「投稿」）を含むがこれらに限定されない、お客様が当社に送信する情報および資料について責任を負うこと、および、Splashtopではなくお客様が、その合法性、信頼性、適切性、独創性、著作権を含む、各投稿について全責任を負うことを承認するものとします。本契約または Splashtop プライバシーポリシーに明示的に記載されていない限り、お客様は、公開投稿エリアでサイトに関連してお客様が提供する投稿が非独占的かつ非機密ベースで提供されることに同意するものとします。お客様は、Splashtop が、公開投稿エリアに投稿された投稿を、いかなる目的であっても無制限に自由に使用または配布できることに同意するものとします。お客様が本サイトに情報を送信する場合、お客様は Splashtop に対し、（現在既知または発明されていないあらゆるメディアで）送信情報へのリンク、利用、使用、コピー、活用、および派生的な作品の作成を行う非独占的、世界的、ロイヤリティフリーのライセンスを付与するものとします。あなたが提出する情報は機密情報とみなされることはありません。ただし、 Splashtop 、個人を特定できる情報に適用されるSplashtopのプライバシー ポリシーに従ってお客様の情報を使用することに同意します。 お客様は、 Splashtopに送信するあらゆる情報（提出物など）に適用される著作権またはその他の知的財産権の所有権を保持します。 さらに、お客様は、著作権、商標、またはその他の所有権によって保護されている素材を、当該著作権、商標、またはその他の所有権の所有者の明示的な承認なしに、サイト上にアップロード、投稿、またはその他の方法で利用可能にしないことに同意し、素材が当該権利によって保護されていないことを判断する責任はお客様にあります。 著作権、商標、所有権の侵害から生じる損害、または提出物から生じるその他の損害については、お客様が単独で責任を負うものとします。
あなたは次の点を表明し保証します。(i) あなたがサイト上または通じて投稿した投稿物を所有しているか、本セクションで定められたライセンスを付与する権利を有していること、及び (ii) サイト上または通じてあなたの投稿物を投稿することが、他人のプライバシー権、パブリシティ権、商標権、著作権、契約権、又はその他の権利を侵害しないこと。このサイトに投稿する提出物によっていかなる人物に対しても支払われるべきすべてのロイヤルティ、料金、及びその他の金銭を支払うことに同意します。
投稿マナー。Splashtopは、Splashtopオンラインコミュニティ内で参加している他の個人を尊重するようお願いします。あなたの行動は常識と基本的なエチケットに基づいて導かれるべきです。これらの共通の目標を達成するために、投稿を行う際やサイトおよび/またはサービスを利用する際には、制限なく以下のことをしないことに同意します：
トピック外のメッセージを投稿する。
他の人の法的権利（プライバシーや宣伝権など）を誹謗、中傷、嫌がらせ、ストーカー行為、脅迫、またはその他の方法で侵害しないでください。
Splashtop、私たちのスタッフ、または他の業界のプロフェッショナルを装ったり代表したりしないでください。
メンバーのパスワードやその他のアカウント情報を求めること。
Splashtopのビジネスを実行する以外の目的でユーザー名、住所、またはメールアドレスを収集すること。
人種的、民族的またはその他の攻撃的な言語を使用しない。
違法行為の議論や扇動を行わないでくだ��さい。
露骨またはわいせつな言語を使用したり、性的に露骨な画像（実際またはシミュレーション）を求めたり投稿したりすること。
罵り言葉や不快な言葉を含む、いかなる形でもチャットの流れを妨げないでください。
子供や未成年者を悪用したり、動物への虐待を描写するものを投稿しない。
明確な承認なしに、著作権または商標が付された資料を投稿しないでください。
未承諾または承認されていない広告、宣伝資料、「ジャンクメール」、「スパム」、「チェーンレター」、「ピラミッドスキーム」、またはその他の形態の勧誘を配布すること。
この禁止事項のリストは、例であり、完全または排他的なものではありません。これらの禁止事項は要件とせず、Splashtopは、提出物または他の情報を監視、監視および削除する義務を負いません。Splashtopは、(a) あなたのアカウントへのアクセス、サイトまたはサービスへの投稿能力を終了させる権利、および(b) あらゆる提出物を拒否、削除、または移動する権利を有します。「公開」から「非公開」ステータスへの変更も含まれます。原 因があるなしに関わらず、お知らせのあるなしに関わらず、いかなる理由または無理由、またはサイト、サービス、またはサイトおよび/またはサービスの他のユーザーに対して不適切または破壊的であるとSplashtopが判断する行動に対して行うことができます。Splashtopは、あなたが他のメンバーやユーザーに送信できるメールの数を、SplashtopがSplashtopの単独の裁量で適切とみなす数に制限する権利を有します。Splashtopは、違法である可能性のある行動お�よびそのような行動の報告を受けた場合、法執行機関に報告する場合があります。法的要件がある場合またはSplashtopの裁量で、インターネット上の違法行為の調査において法執行機関と協力します。
あなたはサイトの他のユーザーとの交流や取り引きがあなたとそのユーザー間の問題であることを理解しています。Splashtopはそのような交流や取り引きの結果として生じるいかなる種類の損失や損害に対しても責任を負わず、そのような紛争に関与する義務を持ちません。
無許可の活動。
サイトに含まれるあらゆる資料やサードパーティコンテンツの不正な使用及び提出物は、特定の法律や規制に違反する可能性があります。あなたは、Splashtopおよびその役員、取締役、従業員、関連会社、代理人、ライセンサー、ビジネスパートナーを、サイトの利用やユーザー名及び/又はパスワードを使用したサイトの利用(投稿エリアでの参加や提出物を含む)が適用法令又は第三者の権利を侵害しているとの第三者からのクレームや要求を回避するために関連するすべての費用、損害、負債、及び経費(弁護士費用を含む)に対して賠償し、免責することとします。
専有権。
SPLASHTOPは、米国その他の国におけるSplashtopの商標です。SPLASHTOPおよび関連ロゴは、米国その他の国におけるSplashtopの登録商標です。サイト上のその他の商標、名称およびロゴは各所有者の財産です。
特に指定がない限り、サイトに表示されるすべての情報および画面は、文書、サービス、サイトデザイン、テキスト、グラフィックス、ロゴ、画像およびアイコンを含むものとし、それらの選択および配置もすべてSplashtopの単独の所有物です。 Copyright © 2006-2022 Splashtop.ここに明示的に付与されていないすべての権利は留保されています。適用法が特に要求する場合を除き、著作権で保護された資料の複製、配布、修正、再送信、または出版は、著作権オーナーの明示的な書面による同意がない限り、厳しく禁止されています。
著作権および商標侵害。
通知:
Splashtopは他者の知的財産を尊重しており、あなたにも同様の行動を求めます。Splashtopは、場合によっては適切な状況下で、知的財産権を侵害するユーザーのサービス及び/またはサイトまたはサイトの制限区域へのアクセスを自己の裁量により終了することがあります。あなたの作品が著作権侵害及び/又は商標権侵害の対象であり、当サイトに表示されていると考える場合は、Splashtopの著作権代理人に次の情報を提供してください。
専有権のオーナーを代表して行動する権限を持つ人の物理的または電子的な署名。
著作権侵害が主張されている著作物の特定、または単一の通知でカバーされる単一のオンラインサイトでの複数の著作物の場合、そのサイトでの代表的なリスト。
侵害または侵害活動の対象とされる素材を識別し、これを削除する、またはアクセスを無効にするための情報であり、Splashtopがその素材を見つけるのに合理的に十分な情報を提供してください。
苦情申し立て当事者に連絡するのに十分な情報を提供してください。例えば住所、電話番号、および可能であれば電子メールアドレスを提供してください。
苦情を申し立てる当事者が、著作権�オーナー、その代理人、または法律によって許可されていない方法で資料が使用されていると善意で信じていることを示す声明。
通知に含まれる情報が正確であり、偽証罪に基づく罰則を受けることを承知の上で、苦情申し立て者が、侵害されているとされる排他的権利のオーナーを代表して行動する権限を有することを示す声明。
Splashtopのサイト上での著作権または商標侵害の請求通知の代理人は以下の連絡先です：
郵送で: 著作権代理人 c/o Splashtop Inc. 10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260 Cupertino, CA 95014
Eメールで：agents@Splashtop.com
さらに、著作権法の第512条(f)項による著作権侵害の場合、故意に実質的に虚偽の内容を表示した資料または活動が侵害していると虚偽に主張した者は賠償責任を負う可能性がありますのでご注意ください。
反対通知:
差し止め通知を送ることを選択した場合、それが有効であるためには、我々の指定代理人に提供される実質的に次の内容を含む書面のコミュニケーションでなければなりません（法的助言を受けるか、17 U.S.C.を参照してください第512条(g)(3)項に準拠するための要件を確認してください：
ユーザーの物理的または電子的な署名。
削除された、またはアクセスが無効にされた資料の識別と、それが元にあった場所の特定。
ユーザーが削除または無効化されるべき資料を誤りまたは誤認識した結果として削除または無効化されたという善意の信念に基づく宣誓供述書。
ユーザーの名前、住所、電話番号、およびユーザーが住所が所在する司法区の連邦地裁の管轄権に同意する旨の声明、またはユーザーの住所が米国外である場合、サービスプロバイダーが所在するいずれかの司法区において、(c)(1)(C)に基づいて通知を行った者またはその代理人からの訴訟手続きを受け入れることを表明する声明。
このような書面による通知は、以下の指定代理人に送られるべきです：
郵送で: 著作権代理人 c/o Splashtop Inc. 10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260 Cupertino, CA 95014
Eメールで：agents@Splashtop.com
著作権法第512(f)条に基づき、誤ってまたは誤認されて素材や活動が削除または無効化されたと虚偽に主張する者は、責任を負う場合がありますのでご注意ください。
Only the intellectual property rights オーナー may report potentially infringing items through Splashtop’s reporting system set forth above. If you are not the intellectual property rights オーナー, you should contact the intellectual property rights オーナー and they can choose whether to use the procedures set forth in the Terms.
免責事項。
サイトやサービスの利用は自己責任で行ってください。材料、提出物、第三者コンテンツがSplashtopによって全体または部分的に検証または認証されず、誤りやタイプミスを含む可能性があること。Splashtopは、サイト上の材料、提出物または第三者コンテンツの正確性または正確性を保証しません。Splashtopは、Splashtopまたはそのライセンシーによって提供された場合でも、材料、提出物、および/または第三者��コンテンツに関するいかなる誤りまたは記述遺漏についても責任を負いません。
SPLASHTOP、そのライセンサー自身について、サイト、サービス、サイト上のいかなる資料やサードパーティコンテンツに関し、品質、適合性、真実性、正確性又は完全性に関する明示的、黙示的または法定の表示、保証又は保証を行いません。別段の明記がない限り、適用法で許可される最大限の範囲で、サイト、サービス、ソフトウェア、資料、サードパーティコンテンツ、提出物及びサイトに含まれるいかなる情報又は資料も、「現状のまま」及び「利用可能な範囲で」提供され、商品性、特定の目的への適合性、第三者の権利の非侵害の保証は提供されません。SPLASHTOPは、あなたのコンピュータにインストールされる可能性のあるウイルス、スパイウェアまたはマルウェアに対する保証を提供しません。
責任制限。
SPLASHTOPは、サイト上の資料および/またはソフトウェアの表示、コピー、ダウンロード、またはあなたの提出物に関連するあらゆる損害に対して、あなたまたは第三者に対して責任を負いません。SPLASHTOPは、如何なる場合も、データ、収益、利益、使用その他の経済的利益の損失を含むがこれに限らない間接的、特異的、例外的、懲罰的、特別、偶発的または結果的損害に対して、その可能性を知っていても、あなたまたは第三者に対して責任を負いません。
Local Laws; エクスポート Control.
Splashtopは、アメリカ合衆国の本社からサイトを管理・運営しており、Materialsが他の地域での使用に適している、または利用可能であるとは限りません。アメリカ合衆国外でサイトを使�用する場合は、適用される現地法を遵守する責任があります。
一般。
あなたが本規約に違反した場合、Splashtopは通知なしにサイトまたは制限エリアへのアクセスを終了することができます。Splashtopは、あなたの不適切な行動を指摘し、必要な是正措置を推奨したいと考えています。しかし、Splashtopによって決定された規約の特定の違反は、サイトまたは制限エリアへのあなたのアクセスの即時停止を招くことになります。Splashtopは、任意の理由でパスワード制限されたアカウントを終了する権利を有します。カリフォルニア州法および米国連邦法が、法律選択または法律条項の抵触を問わず、本規約を規律します。規約またはサイトに関連する紛争は、カリフォルニア州サンタクララ郡に所在する州および連邦裁判所で審理されます。規約のいずれかが適用法と矛盾していると判断された場合、その条項は当事者の意図を反映するように解釈され、他の条項は変更されません。Splashtopが規約のいずれかを施行しないことは、その条項の放棄を意味しません。規約は、あなたとSplashtopの間の完全な合意であり、サイトに関する以前または同時期の交渉、議論、または合意に優先します。専有権、保証の否認、補償、責任の制限、および一般的な規定は、規約の終了後も存続します。
この利用規約の最終更新日は: 2023年1月31日