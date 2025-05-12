メインコンテンツへスキップ
Remote Desktop Software Overview

信頼できるリモートデスクトップソフトウェアソリューション

高速、安全、使いやすいリモートデスクトップソフトウェア

Splashtop Remote Desktop ソフトウェアによるシームレスなリモートコントロール

    どこからでも仕事ができる体験

    高性能、低遅延の接続、4K ストリーミングのサポート、直感的なインターフェイスにより、デスクで作業するのと同じように作業できます。

    インスタントファイルとアプリのアクセシビリティ

    ファイル、データ、リソースを大量に消費するアプリケーションに、アップロード、同期、転送を行わずにリアルタイムでアクセスできます。

    あらゆるワークフローで信頼性の高いパフォーマンス

    リモートセッション中に、ワークフローに必要な一貫性を備えた、鮮明なビジュアル、クリアなオーディオ、応答性の高い入力を使用して、プロジェクトを作成、設計、編集、コラボレーション、または管理します。

  • 安全な接続

    ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAAなどのコンプライアンス基準を満たすために、256ビット暗号化、MFA、SSO、きめ細かなアクセス制御、セッションログなどのエンタープライズグレードのセキュリティでデータとアクセスを保護します。

リモートデスクトップソフトウェアで業界全体の運用を合理化

リモート デスクトップ ソフトウェアは、さまざまな業界のビジネスにとって大きな変革をもたらします。 どこからでもコンピューターやネットワークにシームレスにアクセス、管理、サポートできる方法を提供し、運用の効率と柔軟性を向上させます。ヘルスケアから金融、製造から小売、教育に至るまで、 Splashtopのようなリモートアクセスおよびサポート ソリューションは、組織が業務を合理化し、コストを削減し、コラボレーションを向上できるようにします。

リモート アクセスの力を活用することで、企業はどこで働いていても、チームの生産性と安全性を確保できます。

リモートデスクトップの使用例

A woman using Splashtop remote desktop software on her MacBook to work on the go.

従業員が Splashtop を使用して、どこからでも職場のコンピューターにアクセスできるようにします。cloudへのデータの転送や、追加のハードウェアまたはソフトウェア ライセンスへの投資について心配する必要はありません。

従業員は、職場のコンピューターにリモートでアクセスし、ファイルにアクセスし、必要なアプリケーションを実行できるようになります。Splashtop は安全性の高い リモートデスクトップ 接続を提供し、複数のセキュリティ機能が組み込まれているため、会社のデータは安全です。

任意のデバイスからのリモート デスクトップ

Windows PCMac、iOS (iPhone および iPad)、Android デバイス、Linux マシン、さらには Chromebook のいずれを使用している場合でも、Splashtop はスムーズで安全なリモート アクセス エクスペリエンスを提供します。

Splashtop Remote Desktop の主な利点

    クロスプラットフォームのサポート

    Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからWindows、Mac、およびLinuxコンピューターにリモートアクセスします。Splashtop は、オペレーティング システム、ラップトップ、タブレット、モバイル デバイス間でシームレスに動作します。

    セッション中の生産性機能

    デスクトップをリモート制御しながら、日常業務を簡素化し、生産性を向上させます。ドラッグ&ドロップによるファイル転送、チャット、リモートスリープ解除、マルチモニター、リモート印刷など。

    高性能接続

    ユーザーは、デスクにいるかのように、リソースを大量に消費するワークステーションにリモートでアクセスできます。最大 60fps の 4K ストリーミングと低遅延により、ユーザーに一流の リモート デスクトップ接続が提供されます。

    セキュリティとコンプライアンス

    暗号化された接続、マルチレベルのパスワード オプション、2 要素認証、その他のセキュリティ機能により、データは安全です。Splashtop のセキュリティの詳細をご覧ください。

Splashtopがトップのリモートデスクトップソリューションである理由は何ですか?

  • 簡単で直感的に使える
  • すべての主要な機能が付属しています
  • 信頼できるカスタマーサービス
  • 業界をリードするセキュリティ

幸せなお客様から

GoToMyPC では、すべてのユーザーに対して多くのセッションがドロップされました。Splashtopにはそのような問題はありません。ユーザーは直感的に使用でき、リモート コントロール セッションの迅速さを高く評価しています。

Brent Cole at Altitude Health Services

Altitude Health Services Logo

幸せなお客様から

信頼性の問題が発生していたため、最近 LogMeIn Pro から Splashtop に切り替えましたが、カスタマー サポートはそれを修正することにまったく同意していないようでした。約6つの代替案を試しましたが、SplashtopとTeamViewerが群を抜いて最高でした。ただし、TeamViewer はより高価です。Splashtop は機能面で次に優れており、価格もはるかに賢明でした。

Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com

The Yacht Market Logo

TrustRadius カスタマー レビュー: Splashtop リモート デスクトップ アプリは #1 です

Splashtopを選ぶ理由

Splashtop は、専門家、チーム、企業向けに設計された、高速、安全、手間のかからないリモート デスクトップ エクスペリエンスを提供します。Splashtop が際立っている理由は次のとおりです。

  • 比類のないパフォーマンス – 超低遅延、4K ストリーミング、応答性の高いリモート コントロールを享受し、リモート エクスペリエンスを対面で作業するのと同じくらいスムーズにします。

  • エンタープライズグレードのセキュリティ – 業界をリードする暗号化、多要素認証、高度なアクセス制御でデータを保護します。

  • あらゆるデバイスからアクセス – コンピューター、タブレット、スマートフォンから制限なくシームレスに作業できます。

  • シームレスなファイルとアプリへのアクセス – リモートコンピュータ上のファイルを即座に開き、編集し、管理できるため、 cloud アップロードや電子メール転送は必要ありません。

  • 強力なリモートワークとITサポート – リモートで作業している場合でも、ITサポートを提供している場合でも、Splashtopはリモート再起動、ファイル転送、セッション記録などの堅牢なツールを提供します。

  • 費用対効果が高く、スケーラブル – TeamViewer や LogMeIn などの競合他社の高額なコストをかけずに、プレミアム リモート アクセスを利用できます。

Splashtopは、リモートワークをより簡単に、より速く、より安全にし、作業を成し遂げることに集中できるようにします。

よくある質問(FAQ)

リモートデスクトップソフトウェアとは何ですか?
どのリモートデスクトップソフトウェアが最適ですか?
リモートデスクトップソフトウェアをセットアップする方法は?
リモートデスクトップソフトウェアを使用するにはどうすればよいですか?
Windows でリモート デスクトップを有効にするにはどうすればよいですか?
Mac でリモート デスクトップ ソフトウェアをどのように使用しますか?
Linuxでリモートデスクトップソフトウェアを使用するにはどうすればよいですか?
iPad でリモート デスクトップ ソフトウェアを使用できますか?
iPhoneでリモートデスクトップソフトウェアを使用するにはどうすればよいですか?
Androidでリモートデスクトップソフトウェアを使用するにはどうすればよいですか?
Chrome OS でリモート デスクトップ ソフトウェアを使用するにはどうすればよいですか?
リモートデスクトップソフトウェアでデュアルモニターを使用するにはどうすればよいですか?
Ctrl+Alt+Delをリモートデスクトップに送信する方法は?
リモートデスクトップを再起動するにはどうすればよいですか?
オーディオをサポートするリモートデスクトップソフトウェアはありますか?
