信頼できるリモートデスクトップソフトウェアソリューション
高速、安全、使いやすいリモートデスクトップソフトウェア
Splashtop Remote Desktop ソフトウェアによるシームレスなリモートコントロール
どこからでも仕事ができる体験
高性能、低遅延の接続、4K ストリーミングのサポート、直感的なインターフェイスにより、デスクで作業するのと同じように作業できます。
インスタントファイルとアプリのアクセシビリティ
ファイル、データ、リソースを大量に消費するアプリケーションに、アップロード、同期、転送を行わずにリアルタイムでアクセスできます。
あらゆるワークフローで信頼性の高いパフォーマンス
リモートセッション中に、ワークフローに必要な一貫性を備えた、鮮明なビジュアル、クリアなオーディオ、応答性の高い入力を使用して、プロジェクトを作成、設計、編集、コラボレーション、または管理します。
安全な接続
ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAAなどのコンプライアンス基準を満たすために、256ビット暗号化、MFA、SSO、きめ細かなアクセス制御、セッションログなどのエンタープライズグレードのセキュリティでデータとアクセスを保護します。
リモートデスクトップソフトウェアで業界全体の運用を合理化
リモート デスクトップ ソフトウェアは、さまざまな業界のビジネスにとって大きな変革をもたらします。 どこからでもコンピューターやネットワークにシームレスにアクセス、管理、サポートできる方法を提供し、運用の効率と柔軟性を向上させます。ヘルスケアから金融、製造から小売、教育に至るまで、 Splashtopのようなリモートアクセスおよびサポート ソリューションは、組織が業務を合理化し、コストを削減し、コラボレーションを向上できるようにします。
リモート アクセスの力を活用することで、企業はどこで働いていても、チームの生産性と安全性を確保できます。
リモートデスクトップの使用例
従業員が Splashtop を使用して、どこからでも職場のコンピューターにアクセスできるようにします。cloudへのデータの転送や、追加のハードウェアまたはソフトウェア ライセンスへの投資について心配する必要はありません。
従業員は、職場のコンピューターにリモートでアクセスし、ファイルにアクセスし、必要なアプリケーションを実行できるようになります。Splashtop は安全性の高い リモートデスクトップ 接続を提供し、複数のセキュリティ機能が組み込まれているため、会社のデータは安全です。
任意のデバイスからのリモート デスクトップ
Windows PC、Mac、iOS (iPhone および iPad)、Android デバイス、Linux マシン、さらには Chromebook のいずれを使用している場合でも、Splashtop はスムーズで安全なリモート アクセス エクスペリエンスを提供します。
Splashtop Remote Desktop の主な利点
クロスプラットフォームのサポート
Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからWindows、Mac、およびLinuxコンピューターにリモートアクセスします。Splashtop は、オペレーティング システム、ラップトップ、タブレット、モバイル デバイス間でシームレスに動作します。
セッション中の生産性機能
デスクトップをリモート制御しながら、日常業務を簡素化し、生産性を向上させます。ドラッグ&ドロップによるファイル転送、チャット、リモートスリープ解除、マルチモニター、リモート印刷など。
高性能接続
ユーザーは、デスクにいるかのように、リソースを大量に消費するワークステーションにリモートでアクセスできます。最大 60fps の 4K ストリーミングと低遅延により、ユーザーに一流の リモート デスクトップ接続が提供されます。
セキュリティとコンプライアンス
暗号化された接続、マルチレベルのパスワード オプション、2 要素認証、その他のセキュリティ機能により、データは安全です。Splashtop のセキュリティの詳細をご覧ください。
Splashtopがトップのリモートデスクトップソリューションである理由は何ですか?
- 簡単で直感的に使える
- すべての主要な機能が付属しています
- 信頼できるカスタマーサービス
- 業界をリードするセキュリティ
幸せなお客様から
GoToMyPC では、すべてのユーザーに対して多くのセッションがドロップされました。Splashtopにはそのような問題はありません。ユーザーは直感的に使用でき、リモート コントロール セッションの迅速さを高く評価しています。
Brent Cole at Altitude Health Services
幸せなお客様から
信頼性の問題が発生していたため、最近 LogMeIn Pro から Splashtop �に切り替えましたが、カスタマー サポートはそれを修正することにまったく同意していないようでした。約6つの代替案を試しましたが、SplashtopとTeamViewerが群を抜いて最高でした。ただし、TeamViewer はより高価です。Splashtop は機能面で次に優れており、価格もはるかに賢明でした。
Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com
TrustRadius カスタマー レビュー: Splashtop リモート デスクトップ アプリは #1 です
Splashtopを選ぶ理由
Splashtop は、専門家、チーム、企業向けに設計された、高速、安全、手間のかからないリモート デスクトップ エクスペリエンスを提供します。Splashtop が際立っている理由は次のとおりです。
比類のないパフォーマンス – 超低遅延、4K ストリーミング、応答性の高いリモート コントロールを享受し、リモート エクスペリエンスを対面で作業するのと同じくらいスムーズにします。
エンタープライズグレードのセキュリティ – 業界をリードする暗号化、多要素認証、高度なアクセス制御でデータを保護します。
あらゆるデバイスからアクセス – コンピューター、タブレット、スマートフォンから制限なくシームレスに作業できます。
シームレスなファイルとアプリへのアクセス – リモートコンピュータ上のファイルを即座に開き、編集し、管理できるため、 cloud アップロードや電子メール転送は必要ありません。
強力なリモートワークとITサポート – リモートで作業している場合でも、ITサポートを提供している場合でも、Splashtopはリモート再起動、ファイル転送、セッション記録などの堅牢なツールを提供します。
費用対効果が高く、スケーラブル – TeamViewer や LogMeIn などの競合他社の高額なコストをかけずに、プレミアム リモート アクセスを利用できます。
Splashtopは、リモートワークをより簡単に、より速く、より安全にし、作業を成し遂げることに集中できるようにします。