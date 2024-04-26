Splashtopコネクタ
VPNを使用したり、リモートアクセスエージェントをインストールしたりすることなく、Splashtopを通じてパソコン、サーバー、ネットワーク機器にリモートアクセスできます。
Splashtop コネクタの利点
セキュリティとコンプライアンス
Splashtopのエンドツーエンド暗号化を利用すれば、VPNトンネルやRDゲートウェイを使わずに、より安全なリモート接続を実現できます。適切なアクセス権限を持つユーザーだけがリソースに接続可能で、すべての接続はログに記録され、IPホワイトリスト／ブラックリストやセッションレコーディングも利用できます。
設定が簡単
ネットワーク内の 1 台のマシンに Splashtop Connector をインストールしてブリッジまたはジャンプポイントとして機能し、RDP、VNC、または SSH 経由で他のすべてのコンピューター、スイッチ、ルーター、およびネットワークデバイスにアクセスできるようにします。
シンプル化されたワークフロー
IT管理者は、Connector経由でアクセス可能なコンピュータやデバイス向けにプロファイルを事前に設定できます。ユーザーはVPNや他のサードパーティクライアントを使うことなく、ど��のパソコンからでもSplashtop Businessアプリからこれらのシステムに直接アクセスできます。
生産性
マルチモニターのサポート、ファイル転送、リモート印刷などの生産性向上機能を備え、まるで離れた場所にあるパソコンの前に座っているかのような、高速で信頼性の高い接続を実現します。
Enterprise の使用を開始する
ビジネスニーズに合わせて調整された、柔軟でスケーラブルなライセンスを競争力のある価格で提供するオールインワンソリューションで、システムへのエージェントレスアクセスを実現します。
Splashtop コネクタ付き...
- インターネットにアクセスできない、またはサードパーティ製アプリのインストールを許可していない可能性のあるクローズドネットワーク上のコンピューター、サーバー、デバイスにアクセスします。
- 各場所にコネクタを展開することで、さまざまなオフィスや店舗のコンピューター、POSシステム、キオスク、その他のIoTデバイスをリモートでサポートします。
- 完全なリモートデスクトップに接続するのではなく、特定のプログラムにのみ��リモートでアクセスし、RDS/ターミナルサーバーとの複数の個別のリモートデスクトップセッションを有効にします。