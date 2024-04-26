メインコンテンツへスキップ
Splashtopコネクタ

VPNを使用したり、リモートアクセスエージェントをインストールしたりすることなく、Splashtopを通じてパソコン、サーバー、ネットワーク機器にリモートアクセスできます。

Splashtop コネクタの利点

セキュリティとコンプライアンス

Splashtopのエンドツーエンド暗号化を利用すれば、VPNトンネルやRDゲートウェイを使わずに、より安全なリモート接続を実現できます。適切なアクセス権限を持つユーザーだけがリソースに接続可能で、すべての接続はログに記録され、IPホワイトリスト／ブラックリストやセッションレコーディングも利用できます。

設定が簡単

ネットワーク内の 1 台のマシンに Splashtop Connector をインストールしてブリッジまたはジャンプポイントとして機能し、RDP、VNC、または SSH 経由で他のすべてのコンピューター、スイッチ、ルーター、およびネットワークデバイスにアクセスできるようにします。

シンプル化されたワークフロー

IT管理者は、Connector経由でアクセス可能なコンピュータやデバイス向けにプロファイルを事前に設定できます。ユーザーはVPNや他のサードパーティクライアントを使うことなく、どのパソコンからでもSplashtop Businessアプリからこれらのシステムに直接アクセスできます。

生産性

マルチモニターのサポート、ファイル転送、リモート印刷などの生産性向上機能を備え、まるで離れた場所にあるパソコンの前に座っているかのような、高速で信頼性の高い接続を実現します。

Splashtop コネクタ付き...

  • インターネットにアクセスできない、またはサードパーティ製アプリのインストールを許可していない可能性のあるクローズドネットワーク上のコンピューター、サーバー、デバイスにアクセスします。
  • 各場所にコネクタを展開することで、さまざまなオフィスや店舗のコンピューター、POSシステム、キオスク、その他のIoTデバイスをリモートでサポートします。
  • 完全なリモートデスクトップに接続するのではなく、特定のプログラムにのみリモートでアクセスし、RDS/ターミナルサーバーとの複数の個別のリモートデスクトップセッションを有効にします。

