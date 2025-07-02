SplashtopによるEDRおよびMDR保護
業界をリードするEDRおよびMDRツールでエンドポイント保護を簡素化します。可視性を獲得し、高度な脅威を阻止し、グローバルなセキュリティ専門家がサポートするソリューションを常にカバーします。
エンドポイントの検出と対応 (EDR)
リアルタイムの可視性と実用的な洞察により、脅威への対応を強化します。Splashtopを使用すると、Bitdefender GravityZoneやCrowdStrike FalconなどのトップレベルのEDRプラットフォームにアクセスできるため、堅牢なEDRをセキュリティスタックに簡単に追加できます。
継続的な監視と脅威の検出
根本原因分析と攻撃チェーンの視覚化
自動またはガイド付き修復
迅速な導入のためのクラウドネイティブインフラストラクチャ
コンプライアンスとサイバー保険の要件をサポート
マネージド検出と対応(MDR)
Bitdefender または CrowdStrike の MDR サービスを使用して、強力なマネージド保護レイヤーを追加します。MDRは、テクノロジーと実践的なセキュリティの専門知識を組み合わせて、24時間7日365日、お客様に代わって脅威を監視、検出、対応します。
高度な持続的な攻撃から防御するためのアクティブな脅威ハンティング
検出と解決までの時間の短縮(MTTDおよびMTTR)
専門家による修復またはフルマネージドのインシデント対応
専任のセキュリティ運用チームを持たない組織に最適
メールセキュリティ
スパム、フィッシング、なりすまし、CEO詐欺、ランサムウェアなどに対するクラウドホストのリアルタイム保護。
フルディスク暗号化
デスクトップやラップトップのブートボリュームと非ブートボリュームの暗号化キーをリモートで管理することで、コンプライアンスとデータセキュリティを確保します。
Exchange セキュリティ
フィッシング、なりすまし、マルウェア、スパムに対するオンプレミスの電子メール保護 - リアルタイムのフィルタリングと脅威検出。
仮想環境のセキュリティ
Citrix、Nutanix、VMware、AWS、Azure向けに最適化されたセキュリティ統合により、仮想マシンとcloudインフラストラクチャを保護します。
エンドポイントを保護する準備はできていますか?
ウイルス対策を始めたばかりの場合でも、EDR、MDRで防御を強化したいと考えている場合でも、エンドポイントセキュリティの次のステップに進むお手伝いをします。
