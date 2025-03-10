Splashtop Remote Accessセキュリティ
あらゆる段階でセキュリティとプライバシーを確保
コンピュータ、ネットワーク、データは安全です
Splashtop は、2006 年以来、セキュアリモートアクセス ソリューションの提供に取り組んできました。 現在、当社は、大手銀行、法執行機関、政府機関、地方自治体、政府請負業者など、世界中の 200 人以上の企業と 3,000 万人のエンド ユーザーに電力を供給しています。
Splashtopリモートアクセスソフトウェアを使用すると、データが安全であることを確信できます。
規格とコンプライアンス詳細情報
Splashtop の リモート アクセスおよびサポート ソリューション は、業界および政府の幅広い標準および規制を満たし、支援するように細心の注意を払って設計されています。当社は ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR、および CCPA に完全に準拠しており、厳格なデータ保護とプライバシーのガイドラインを確実に遵守しています。さらに、Splashtop は HIPAA、PCI、FERPA のニーズをサポートしています。
高度なセキュリティ機能詳細情報
Splashtop ソリューションは、IT 部門がデータの保護を完全に制御できるように構築されており、ユーザーはどこからでも 安全なリモート アクセス を柔軟に行えるようにしています。機能には、2 要素認証、マルチレベルのパスワード セキュリティ、空白画面、画面自動ロック、セッション アイドル タイムアウト、リモート接続通知、ログ記録などが含まれます。
セキュリティインフラストラクチャ詳細はこちら
当社のcloudインフラストラクチャはAmazon Web Services（AWS）およびその他のIaaSプロバイダー上にホストされており、ネットワーク、アプリケーション、インスタンス層でのファイアウォール、データ暗号化、DDoS軽減などを含む、安全なネットワークおよびコンピューティング環境を提供しています。
侵入防止詳細はこちら
本番環境には、24×7 稼働する侵入検知および防御メカニズムがあります。cloudアプリケーションスタックを構築する際には、業界のベストプラクティスを採用し、セキュリティが確実に強化され、インスタンスが強化されています。
データプライバシー詳細はこちら
Splashtop 、リモート セッション中にアクセスされるユーザーのコンピュータ データを処理、保存したり、アクセスしたりすることはありません。 Splashtop は、エンドツーエンドで暗号化されたエンコードされた画面キャプチャ ストリームを送信しますが、保存しません。
アプリのセキュリティ詳細はこちら
エンドポイント デバイスでは、必須のデバイス認証とオプションの 2 要素認証およびセキュリティコードを含む、複数のレベルのセキュリティ保護が用意されています。 すべてのリモート セッションは、TLS (TLS 1.2 を含む) および 256 ビット AES 暗号化によって保護されます。
エンドポイントセキュリティ詳細はこちら
マネージドエンドポイントが確実に保護されていることを確認できます。Bitdefender、Windows Defender、Kasperskyなどを実行しているWindowsコンピューターのエンドポイントセキュリティ保護ステータスを表示します。
シングルサインオン統合（SSO）詳細はこちら
Splashtop SSO 統合を活用して、集中管理された SSO ユーザー ID とパスワードを使用してユーザーが Splashtop アカウントを認証できるようにします。Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite、TrustLogin のサポートが利用可能です。SSO はSplashtop Enterpriseで利用できます。
セキュリティが最優先事項である理由
サイバーセキュリティは、今日のITプロフェッショナルと MSPsが直面する最大の課題となっています。 私たちはこのことを真剣に受け止めており、そのため初日からセキュリティを最優先に考えてきました。私たちは、お客様がデータとプライバシーを保護する当社の能力を信頼できるよう、懸命に取り組んでいます。
そのため、インフラストラクチャとセキュリティ対策を継続的に改善するために、毎年数百万ドルを投資しています。当社は製品を常にスキャンして完全性を確認し、一流のセキュリティ会社と協力して定期的に監査を実施しています。また、厳格なセキュリティとコンプライアンスの目標を達成できるようSplashtopを支援するために、独自のセキュリティ諮問委員会を結成しました。
セキュリティは決して「行われる」ものではありません。進化し続ける脅威に対応するための絶え間ない努力です。私たちは、現在および将来のお客様に、 Splashtopのリモートアクセスおよびリモートサポートサービスを可能な限り安全にするために全力を尽くす義務があります。