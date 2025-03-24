メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
Construction worker using Splashtop on her Zebra device

Zebraデバイスのための安全で効率的なリモートサポート

どこからでもデバイスにリモートアクセス、管理、監視

始める詳細

ZebraユーザーがSplashtopを使用してできること

  • サービスデスクサポートを提供し、リモートでデバイス（頑丈なハンドヘルド、タブレット、ウェアラブルコンピュータ、モバイルプリンターを含む）を制御、維持、監視します。

  • 簡単で迅速な接続フロー、直感的なインターフェース、既存のITシステムとの統合で導入を加速します。

  • クラウドまたはオンプレミスの設定で、安全で信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。

主な機能

有人と無人のリモートコントロール

リモートデバイスでのタスクを実行するための有人および無人のリモートコントロール。

スクリプトとタスク

1対多のアクションでアプリケーションの設定と管理を行い、時間とコストを節約。

簡単なインストールと設定

MDMソリューションを通じた簡単なインストールと大量設定。

StageNow 統合

StageNowの統合により、顧客サイトでの簡単なプロビジョニングと設定が可能です。

OEMとXML設定

OEMとXML Configを使用して古いZebraデバイスでリモートコントロールを有効にする。

拡張現実(AR)

拡張現実（AR）で現地の技術訪問を減らしましょう。

リソース

Zebra デバイスのリモートコントロール

Android streamer 設定 with Zebra StageNow 

AirWatch Workspace ONE UEMを使用したZebraデバイスへのStreamerのゼロタッチ設定 

Microsoft IntuneでSplashtop StreamerとAddonをプッシュして設定する 

Splashtop AR 

始める準備はできましたか？

お問い合わせ詳細
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。