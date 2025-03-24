ZebraユーザーがSplashtopを使用してできること
サービスデスクサポートを提供し、リモートでデバイス（頑丈なハンドヘルド、タブレット、ウェアラブルコンピュータ、モバイルプリンターを含む）を制御、維持、監視します。
簡単で迅速な接続フロー、直感的なインターフェース、既存のITシステムとの統合で導入を加速します。
クラウドまたはオンプレミスの設定で、安全で信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
主な機能
有人と無人のリモートコントロール
リモートデバイスでのタスクを実行するための有人および無人のリモートコントロール。
スクリプトとタスク
1対多のアクションでアプリケーションの設定と管理を行い、時間とコストを節約。
簡単なインストールと設定
MDMソリューションを通じた簡単なインストールと大量設定。
StageNow 統合
StageNowの統合により、顧客サイトでの簡単なプロビジョニングと設定が可能です。
OEMとXML設定
OEMとXML Configを使用して古いZebraデバイスでリモートコントロールを有効にする。
拡張現実(AR)
拡張現実（AR）で現地の技術訪問を減らしましょう。