Jira リモートアクセス & リモートサポート 統合
Jira内からリモートデスクトップセッションを開始
Jiraの問題内から数回のクリックでユーザーのコンピュータにリモートサポートセッションを開始できます。エンドユーザーは事前にソフトウェアをインストールしておく必要はありません。
The Splashtop + Jira 統合 enables you to use the Splashtop リモートサポート service to provide リモートサポート to your users.
仕組み
Jiraの課題内から、SOSダウンロードリンクを作成してユーザーと共有します。
ユーザーはリンクをクリックして、インストール不要のSOSワンタイム実行ファイルを実行します。
ユーザーがSOSアプリを開くと、接続できます！セッションコードは不要です。
接続が終了すると、セッション情報は自動的に問題にログインされます。
主な機能
ユーザーの画面を見て、HD品質の高パフォーマンスリモート接続でリアルタイムにコンピュータを操作できます。
Splashtop リモートサポートの機能を活用して、ドラッグ＆ドロップによるファイル転送、リモート再起動、デスクトップの共有などを行いましょう。
すべてのリモートデスクトップセッションは安全で完全に暗号化されています。
Splashtop for Jiraの始め方はこちらです：
Step 1 – Splashtop リモートサポート��の無料トライアルを開始
Step 2 – Atlassian marketplaceから無料の統合アプリを入手ステップ3 – アカウントを接続するための指示に従えば準備完了です！