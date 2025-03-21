メインコンテンツへスキップ
Jira リモートアクセス & リモートサポート 統合

Jira内からリモートデスクトップセッションを開始

Jiraの問題内から数回のクリックでユーザーのコンピュータにリモートサポートセッションを開始できます。エンドユーザーは事前にソフトウェアをインストールしておく必要はありません。

The Splashtop + Jira 統合 enables you to use the Splashtop リモートサポート service to provide リモートサポート to your users.

仕組み

  • Jiraの課題内から、SOSダウンロードリンクを作成してユーザーと共有します。

  • ユーザーはリンクをクリックして、インストール不要のSOSワンタイム実行ファイルを実行します。

  • ユーザーがSOSアプリを開くと、接続できます！セッションコードは不要です。

  • 接続が終了すると、セッション情報は自動的に問題にログインされます。

主な機能

  • ユーザーの画面を見て、HD品質の高パフォーマンスリモート接続でリアルタイムにコンピュータを操作できます。

  • Splashtop リモートサポートの機能を活用して、ドラッグ＆ドロップによるファイル転送、リモート再起動、デスクトップの共有などを行いましょう。

  • すべてのリモートデスクトップセッションは安全で完全に暗号化されています。

Splashtop for Jiraの始め方はこちらです：

Step 1Splashtop リモートサポートの無料トライアルを開始
Step 2Atlassian marketplaceから無料の統合アプリを入手ステップ3 – アカウントを接続するための指示に従えば準備完了です！

リソース

Atlassian MarketplaceでのSplashtop 統合 App

詳細

Splashtop + Jira 統合 support article

詳細
