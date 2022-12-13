年間を通じて税務を必要とする会計専門家のためのアクセシビリティ
Splashtopを使用すると、クライアントのコンピュータに安全にリモート接続したり、QuickBooksのバージョンを管理したり、会計ソフトウェアにアクセスしてすべての税務関連文書をファイル化したりできます。
Splashtop Remote Accessを使用すると、次のことができます。
QuickBooksやその他の会計ソフトウェアにリモートでアクセスして制御する
クライアントへの訪問回数やソフトウェアライセンスの購入量を減らすことでコストを節約
必要に応じてクライアントのソフトウェアにリモートでアクセス
損益計算書などの書類をリモートで印刷
外出先でも自宅でも快適に作業が可能
リモートアクセス税務専門家にとってのSplashtopの利点
リモートアクセスクイックブック
QuickBooksにアクセスする必要がありますが、デスクトップコンピューターは別の場所にありますか?問題じゃないです。デバイスを引き出してリモート接続し、リモートデスクトップを制御するだけでQuickBooksにアクセスできます。
リモートで作業し、生産性を維持
リモートアクセス 自宅の快適さを含め、どこからでも自由に仕事ができます。 お気に入りのソファに座りながら仕事を終わらせましょう。通常の勤務時間外にタスクを完了することで、有利なスタートを切りましょう。
プラグアンドプレイ - あらゆるデバイスを使用
ラップトップを目の前に置いていませんか?大丈夫。タブレットやスマートフォンを使用して、コンピューターにリモートアクセスして制御します。必要なのは、コンピューターにアクセスするための Splashtop アプリだけです。セットアップには1分もかかりません。
移動を減らす
移動が減れば、タスクを早く終わらせることができます。タスクを早く終わらせると、仕事量が減ります。会計士にとって、繁忙期に勤務時間を減らすことほど大きなメリットはありません。
リモート印刷 1099s, 転送 ファイルなど!
クライアントのコンピューターからローカルプリンターにファイルをリモートで印刷します。重要なドキュメントを相手のコンピュータからあなたのコンピュータに転送します。クライアントをリモート処理し、何をすべきかを示すことで、クライアントをトレーニングします。彼らの可能性は無限大です!
セキュリティとプライバシーの確保
クライアントと自分自身に、すべての人が安全であることを保証できます。暗号化された接続、マルチレベルのパスワードオプション、2段階認証、およびその他のセキュリティ機能により、データは安全です。 詳細はこちら Splashtopのセキュリティについて。