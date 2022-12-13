メインコンテンツへスキップ
An accountant using Splashtop to remotely access QuickBooks and accounting software for a more efficient tax season

QuickBooks と会計ソフトウェアにリモートでアクセスして、この納税シーズンをよりスマートに働きましょう

クライアントのコンピューターや書籍への簡単、信頼性、安全なアクセス

年間を通じて税務を必要とする会計専門家のためのアクセシビリティ

Splashtopを使用すると、クライアントのコンピュータに安全にリモート接続したり、QuickBooksのバージョンを管理したり、会計ソフトウェアにアクセスしてすべての税務関連文書をファイル化したりできます。

Splashtop Remote Accessを使用すると、次のことができます。

  • QuickBooksやその他の会計ソフトウェアにリモートでアクセスして制御する

  • クライアントへの訪問回数やソフトウェアライセンスの購入量を減らすことでコストを節約

  • 必要に応じてクライアントのソフトウェアにリモートでアクセス

  • 損益計算書などの書類をリモートで印刷

  • 外出先でも自宅でも快適に作業が可能

ライセンスユーザー1名の場合

リモートアクセスソロ

最大2台のコンピューターにアクセス

¥825/月

毎年 ¥9,900 で請求されます

個人+小規模チーム向け

リモートアクセスプロ

ライセンスごとに最大 10 台のコンピューターにアクセス可能

¥1,500から

毎年 ¥18,000 で請求されます

企業およびパワーユーザー向け

Enterprise Cloud

シングルサインオン、きめ細かな機能制御、USB デバイス、スタイラスリダイレクトなどの高度な機能を利用できます。

リモートアクセス税務専門家にとってのSplashtopの利点

リモートアクセスクイックブック

QuickBooksにアクセスする必要がありますが、デスクトップコンピューターは別の場所にありますか?問題じゃないです。デバイスを引き出してリモート接続し、リモートデスクトップを制御するだけでQuickBooksにアクセスできます

リモートで作業し、生産性を維持

リモートアクセス 自宅の快適さを含め、どこからでも自由に仕事ができます。 お気に入りのソファに座りながら仕事を終わらせましょう。通常の勤務時間外にタスクを完了することで、有利なスタートを切りましょう。

プラグアンドプレイ - あらゆるデバイスを使用

ラップトップを目の前に置いていませんか?大丈夫。タブレットやスマートフォンを使用して、コンピューターにリモートアクセスして制御します。必要なのは、コンピューターにアクセスするための Splashtop アプリだけです。セットアップには1分もかかりません。

移動を減らす

移動が減れば、タスクを早く終わらせることができます。タスクを早く終わらせると、仕事量が減ります。会計士にとって、繁忙期に勤務時間を減らすことほど大きなメリットはありません。

リモート印刷 1099s, 転送 ファイルなど!

クライアントのコンピューターからローカルプリンターにファイルをリモートで印刷します。重要なドキュメントを相手のコンピュータからあなたのコンピュータに転送します。クライアントをリモート処理し、何をすべきかを示すことで、クライアントをトレーニングします。彼らの可能性は無限大です!

セキュリティとプライバシーの確保

クライアントと自分自身に、すべての人が安全であることを保証できます。暗号化された接続、マルチレベルのパスワードオプション、2段階認証、およびその他のセキュリティ機能により、データは安全です。 詳細はこちら Splashtopのセキュリティについて。

Splashtop を使い始める

