安全な接続
Splashtopは、256ビット暗号化、MFA、SSO、きめ細かなアクセス制御、セッションログを備えたエンタープライズグレードのセキュリティを提供し、ITチームが追加の負担をかけることなくISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAAなどの標準に準拠できるよう支援します。
優れたユーザーエクスペリエンス
信頼性の高い低遅延接続、4K ストリーミング サポート、直感的なインターフェイスを備えた Splashtop は、技術者とエンドユーザーの両方にシームレスなエクスペリエンスを保証します。
よりスマートなワークフロー、より迅速な修復
統合されたワークフローと複数のリモート接続方法により、より迅速で効率的なサポートを実現します。ITSMツールから直接セッションを起動し、バックグラウンドアクションを実行してデバイスを監視し、問題を迅速に解決できます。
ITサポートのための統合プラットフォーム
スケールアップでも合理化でも、Splashtop はすべてのデバイスとオペレーティング システムのリモート サポート、リモート アクセス、エンドポイント管理を 1 つの包括的なソリューションに統合し、時間を節約し、コストを削減し、複雑さを軽減します。
安全で効率的なデバイス管理のためのリモートITサポートツール
有人および無人のサポート詳細情報
ユーザーがいるかどうかに関係なく、あらゆるデバイスに即座に接続できます。オンデマンド サポートを提供したり、更新、トラブルシューティング、定期的なメンテナンスのために無人システムにアクセスしたりします。
自律型エンドポイント管理詳細情報
リアルタイムのOSおよびサードパーティ製ソフトウェアパッチ適用、直感的なダッシュボード、インベントリレポート、迅速な修復ツールを使用して、デバイスを効率的に監視、管理、更新するためのアドオンエンドポイント管理機能。
高度なセキュリティと管理性詳細情報
エンタープライズグレードのセキュリティと、SSO、サービスデスク、きめ細かなアクセス制御、IPホワイトリスト、 cloud セッション記録、無人 Android サポートなどによる管理性の向上により、運用をレベルアップします。
エンドポイント保護詳細情報
Bitdefenderを搭載したSplashtop AVとEDRを使用して、エンドポイントを脅威から保護し、サイバー攻撃のリスクを軽減します。
お客様からの満足の声
一部のエンドポイント管理機能で Intune に依存していることは、ソフトウェア更新の可視性と制御の向上、ドキュメントの改善など、重大なギャップを埋める Splashtop によって補完されます。1つのプラットフォームで、あらゆるリモートデバイスの問題のトラブルシューティング、システムをプロアクティブに監視し、ソフトウェアパッチ適用を自動化し、コンプライアンスを確保することができます。
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
お客様からの満足の声
AnyDeskを数台のコンピューターで試していましたが、Splashtopを使用した後、ユーザーのフィードバックは、フレームレートがはるかに優れており、応答性の高いエクスペリエンスが得られるというものでした。Splashtopを使用すると、編集者はオフィスにいるかのように、遅延をほとんどまたはまったく経験しません。
Mike Marsh, IT Manager, Warner Bros. International Television Production New Zealand
ニーズに合ったプランを選択してください
Splashtop リモート IT サポートソリューションの使用を開始する
エンタープライズ
SSO、高度なセキュリティ、高度なワークフローと管理性を備えたサービスデスクを備えたエンタープライズグレードのリモートサポートおよびリモートアクセスソリューション。オンプレミス版が利用可能です。