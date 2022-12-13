メインコンテンツへスキップ
Splashtopソリューション

あらゆる役割、ニーズ、業界に対応するソリューションがあります。あなたにぴったりのものを見つけてください。

リモートワーカー

どこからでもオフィスワークステーションにシームレスに接続できます。

ITサポートとヘルプデスク

有人および無人デバイスの即時リモートサポートを提供します。

エンドポイント管理とセキュリティ

パッチ適用を自動化し、デバイスの健全性を監視し、エンドポイントをリアルタイムで保護します。

MSPs

管理を簡素化しながら、クライアントにプレミアム リモート サービスを提供します。

OEM対応

リモートアクセスと画面ミラーリング Splashtop ソリューションに統合します。

脆弱性とパッチ管理

OSおよびサードパーティソフトウェアの更新を自動化し、セキュリティリスクを効率的に軽減します。

RDP/VPNの代替

RDP/VPNインフラストラクチャを安全で高速なリモートアクセスに置き換えます。

VDI/DaaS の代替

高いパフォーマンス、迅速な展開 既存の Windows、Mac、Linuxコンピューター、サーバー、仮想マシンへのリモートアクセス。

オンプレミスの展開

セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たします。

IoTのリモートサポート

IoTデバイスを管理し、オンサイトのITチームなしで問題をシームレスに解決します。

フィールドサポート

AR 対応のリモート アシスタンスを備えた専門家とオンサイト チームを接続し、問題をより迅速に解決します。

RDP/SSH/VNCによるリモートアクセス

Splashtop Connectorを使えば、VPNやエージェントのインストールなしで安全に接続できます。

Wacomでリモートワーク

SplashtopとWacomの連携により、Wacomデバイスをどのコンピューターでもシームレスに使用できます。

リモートラボへのアクセス

いつでも、どのデバイスや場所からでも、学生がリモートアクセスできます。

ウイルス 対策

Bitdefenderを搭載した受賞歴のあるマルウェア対策テクノロジーでWindowsおよびMacコンピューターを保護します。

教育

学生、教職員、IT 部門の授業外でも学習と作業が継続されるようにするリモートアクセスとサポート。

メディアとエンターテイメント

どこからでも作成と編集 高速で セキュアリモートアクセス ハイエンドワークステーションへ。

医療

より多くの患者を支援し、生産性を向上させ、準拠したリモートアクセスで部屋から部屋へと作業します。

小売

エンドポイント管理とエンドユーザーサポートのための統合プラットフォームにより、複数の拠点で収益と顧客満足度を向上させます。

公共部門

州および地方の機関のリモートワーク、サポート、コラボレーションを保護します。

建築とデザイン

どこからでも、リソースを大量に消費する特殊なソフトウェアへの高性能なリモートアクセス。

会計

クライアントコンピュータに安全にリモート接続したり、会計ソフトウェアにアクセスしたりして、すべての税務関連タスクをサポートします。

幸せなお客様から

Splashtop のセキュリティと使いやすさは比類のないものです。当社のITサポートは、より多くの時間をユーザーに割くことができるようになりました。

John Williams, CEO of Mediator

幸せなお客様から

コスト、永続的なクライアント、強制 2段階認証 個々の技術者に対するユーザー管理など、さまざまな理由で Splashtop をお勧めします。

Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

Virginia Tech Logo

幸せなお客様から

クライアントへのリモートアクセスの可用性は大きなセールスポイントです。20を超えるクライアントがSplashtopを使用してシステムにリモートでアクセスしています。

Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH

