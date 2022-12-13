Splashtopソリューション
あらゆる役割、ニーズ、業界に対応するソリューションがあります。あなたにぴったりのものを見つけてください。
脆弱性とパッチ管理
OSおよびサードパーティソフトウェアの更新を自動化し、セキュリティリスクを効率的に軽減します。
RDP/VPNの代替
RDP/VPNインフラストラクチャを安全で高速なリモートアクセスに置き換えます。
VDI/DaaS の代替
高いパフォーマンス、迅速な展開 既存の Windows、Mac、Linuxコンピューター、サーバー、仮想��マシンへのリモートアクセス。
オンプレミスの展開
セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たします。
IoTのリモートサポート
IoTデバイスを管理し、オンサイトのITチームなしで問題をシームレスに解決します。
フィールドサポート
AR 対応のリモート アシスタンスを備えた専門家とオンサイト チームを接続し、問題をより迅速に解決します。
RDP/SSH/VNCによるリモートアクセス
Splashtop Connectorを使えば、VPNやエージェントのインストールなしで安全に接続できます。
Wacomでリモートワーク
SplashtopとWacomの連携により、Wacomデバイスをどのコンピューターでもシームレスに使用できます。
リモートラボへのアクセス
いつでも、どのデバイスや場所からでも、学生がリモートアクセスできます。
ウイルス 対策
Bitdefenderを搭載した受賞歴のあるマルウェア対策テクノロジーでWindowsおよびMacコンピューターを保護します。
教育
学生、教職員、IT 部門の授業外でも学習と作業が継続されるようにするリモートアクセスとサポート。
メディアとエンターテイメント
どこからでも作成と編集 高速で セキュアリモートアクセス ハイエンドワークステーションへ。
医療
より多くの患者を支援し、生産性を向上させ、準拠したリモートアクセスで部屋から部屋へと作業します。
小売
エンドポイント管理とエンドユーザーサポートのための統合プラットフォームにより、複数の拠点で収益と顧客満足度を向上させます。
公共部門
州および地方の機関のリモートワーク、サポート、コラボレーションを保護します。
建築とデザイン
どこからでも、リソースを大量に消費する特殊なソフトウェアへの高性能なリモートアクセス。
会計
クライアントコンピュータに安全にリモート接続したり、会計ソフトウェアにアクセスしたりして、すべての税務関連タスクをサポートします。
幸せなお客様から
Splashtop のセキュリティと使いやすさは比類のないものです。当社のITサポートは、より多くの時間をユーザーに割くことができるようになりました。
John Williams, CEO of Mediator
幸せなお客様から
コスト、永続的なクライアント、強制 2段階認証 個々の技術者に対するユーザー管理など、さまざまな理由で Splashtop をお勧めします。
Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech
幸せなお客様から
クライアントへのリモートアクセスの可用性は大きなセールスポイントです。20を超えるクライアントがSplashtopを使用してシステムにリモートでアクセスしています。
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH