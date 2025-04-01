メインコンテンツへスキップ
OneLogin and Splashtop リモートアクセス 統合

OneLoginの資格情報でSplashtopにログインします

OneLoginを介したSplashtopのシングルサインオン

ユーザーは、OneLoginの資格情報でSplashtopアカウントを認証できます。OneLoginを介したシングルサインオン（SSO）は、集中化された簡単で安全な認証を提供し、ユーザーが組織のコンプライアンスとセキュリティ要件を満たす1つのIDとパスワードでアプリにアクセスできるようにします。

SSOはSplashtop Enterpriseで利用可能です: エンタープライズクラスのリモートコンピュータアクセスソリューションとリモートサポートツールを求める組織向け。無人のいつでもコンピュータアクセスを使用して、従業員が在宅勤務をしたり、ITがコンピュータを管理してサポートを提供したりできるようにします。Splashtop Enterprise には、オンデマンドのクイックサポートツールも含まれています。Contact us to 詳細はこちら about getting SSO with your account. 始める

