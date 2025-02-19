メインコンテンツへスキップ
政府機関向けSplashtopセキュア アクセス リモート

州、地方、連邦政府機関向けの安全なリモートワーク、サポート、コラボレーション ソリューション

Flexible Remote Work, Remote Support, and Collaboration Solutions

Remote access solutions allow state and local governments to create a secure, productive flexible workplace by providing anytime, anywhere access to employees. With Splashtop, you can take control of a remote computer and access applications for ERP, planning, budgeting, accounting and more, using any device. 

安全で高性能なリモートアクセスで政府機関から信頼されています

主なメリット

包括的なセキュリティ機能

すべてのリモートセッションは、セキュリティ機能とベストプラクティスによって保護されています。これらの機能には、TLS および 256 ビット AES 暗号化、デバイス認証、2 段階認証が含まれます。接続、ファイル転送、および管理イベントもログに記録されます。詳細はこちら SOC2、GDPR、HIPAA コンプライアンスについて。

使いやすい

Splashtop を使用すると、集中化された技術者コンソールにアクセスして、大量展開を実装し、ユーザー、グループ、デバイス、アクセス権限を管理できます。インストール、使用、拡張が簡単です。

高性能機能

HD品質、 高速接続 をリアルタイムで体験してください。直感的なユーザーインターフェイスと優れた機能を使用して、複数の同時セッションを持つことができます。これらには、 シングルサインオン統合(SSO)、きめ細かな権限制御、グループベースのアクセス許可、予定されたアクセスなどが含まれます。

デバイス間でアクセス可能

Windows、Mac、iOS、Android、ChromeブラウザからWindows、Mac、Linuxコンピュータにリモート接続できます。また、同じアプリケーションから、VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azureなどの仮想マシンと仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)にアクセスすることもできます。

個人およびチーム向け

Splashtop Remote Access

安全な高性能リモートアクセスにより、どこからでも作業可能

IT プロフェッショナルがあらゆるデバイスをリモートでサポートできるようにします。エンドポイント管理はアドオンとして利用できます。

Splashtop Remote Support

有人および無人リモートサポートソリューション

エンタープライズグレードのリモートアクセスと、SSOと高度な管理性を備えたリモートサポートを実現します。

Splashtop Enterprise

高度なビジネスとセキュリティのニーズを満たすリモートアクセスとサポート

特別なコンプライアンスニーズに対応

Splashtop On-Prem

セルフホスト型リモートアクセスとサポートにより、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます

幸せなお客様から

Splashtopは、セキュリティと予算という2つの最優先事項を満たしました。まず、青少年の機密情報には細心の注意を払う必要があり、セキュリティが最優先事項でした。次に、郡と住民の納税者に対する説明責任が、テクノロジーの購入において非常にコストに配慮していることを考慮する必要がありました。ユーザーも気に入っています。彼らはそれがどれほどうまく機能するかを絶賛しています!

Velta Moisio, IT Director at Lake County Juvenile Court

Splashtop On-Prem

FedRAMP 準拠または StateRAMP 準拠の cloud ソリューションの代替として、オンプレミス設定を選択します

