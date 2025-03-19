メインコンテンツへスキップ
Splashtop SOS with Freshdesk Demo
FreshdeskとSplashtop リモートアクセス 統合

はじめに

Splashtop リモートコントロール from Within Freshdesk

With the Splashtop + Freshdesk 統合, you can provide instant リモートサポート to your clients from within Freshdesk by using the Splashtop リモートサポート service.

この統合により、Freshdeskチケットから数回のクリックでユーザーのコンピュータにリモートデスクトップ接続を開始し、直接サポートを提供できます！ユーザーはサポートを受けるために事前にソフトウェアをインストールする必要はありません。

リモートアクセスセッション中には、ファイル転送、リモート再起動、チャット、技術者デスクトップの共有など、Splashtop SOSのすべての機能を利用できます。すべてのリモートセッションは完全に暗号化されています。リモート接続が終了すると、セッション情報が自動的にチケットに記録されます。

Freshworks Marketplaceで無料のSplashtopアプリを入手し、SplashtopのPSA & チケッティングアドオンでSplashtop SOSを入手しましょう。

リソース

サポート記事: FreshdeskでSplashtop SOSを設定して使用する方法

詳細

Splashtop 統合アプリ in the Freshdesk Marketplace

詳細
