Splashtop リモートコントロール Technology in Datto RMM

Datto RMMは、Splashtopの高性能なリモートアクセス技術を組み込んで、リモートコントロール機能を強化しています。Datto RMMコンソールを通じて、管理対象デバイスに簡単にSplashtopを設定し、リモートコントロールセッションを開始できます。

その他のソリューション

Datto RMMユーザーは、リモートアクセスを提供または再販し、任意のデバイスに有人リモートサポートを提供するための追加のSplashtopツールを活用する機会があります。

エンドユーザーアクセスの再販/有効化

エンドユーザーに自分のコンピュータへのリモートアクセスを提供し、自宅からの作業を可能にします。既存のDatto RMMエージェントアプリケーションを活用することで、エンドユーザーのリモートアクセスを簡単に設定できます。

Splashtop Business Accessを購入または無料トライアルを開始し、これらの簡単な手順に従ってエンドユーザーに自分のマシンへのリモートアクセスを設定します。

追加のコンピュータやモバイルデバイスにオンデマンドでリモートサポートを提供

Splashtop リモートサポート は、アカウントで管理されていないデバイス、モバイルデバイスを含む、リモートサポートを提供する最も簡単な方法です。事前インストールは不要です。シンプルなセッションコードでお客様のデバイスに即座にリモート接続します。Splashtop リモートサポートを使用して、次のクイックサポート機能でサービス提供を拡張できます。

  • Datto RMMアカウントで管理されていないコンピュータやモバイルデバイスへの迅速なリモートアクセスを取得

  • 無制限のデバイスをサポート

  • エンドユーザーデバイスに事前インストールは不要です。顧客がサポートを必要とする場合、Splashtop SOSアプリ（一度だけ実行可能なファイル）を実行して、リモートアクセスに使用できる9桁のコードを生成するように指示します。

  • お客様のWindows、Mac、iOS、Androidデバイスにリモートでアクセスしてサポートします。コンピュータ、タブレット、スマートフォンをサポート

  • Autotask、ServiceNow、Freshservice、Zendeskなどのチケッティング/PSAシステムと統合

