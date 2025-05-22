メインコンテンツへスキップ
Splashtop のプランと価格

安全で高性能、競争力のある価格のソリューションと、手間のかからないキャンセルポリシー

Solo

¥825/ 月

毎年¥9,900で請求されます

今すぐ購入

個人ユーザー向け

  • あらゆるデバイスからの無人アクセス
  • 簡単なセットアップ
  • ファイル転送(ドラッグ&ドロップを含む)
  • リモートプリントなど

Pro

¥1,500/ 月/ユーザー

ユーザーあたり ¥18,000 で毎年請求されます

今すぐ購入

リモートワークの生産性を必要とする個人および小規模チーム向け

Solo plusのすべて

  • マルチモニターサポート
  • ユーザーロールとアクセス管理
  • チャットとセッションの記録
  • 2 人のユーザーを 1 台のコンピューターに

      Performance

      ¥1,950/ 月/ユーザー

      ユーザーあたり ¥23,400 で毎年請求されます

      今すぐ購入

      究極のリモートワーク体験

      Pro plusのすべて

      • 4:4:4 色精度
      • 240 FPSの機能
      • ハイファイオーディオ
      • リモートスタイラスとWacom Bridge
      • USBパススルーなど

          Enterprise

          カスタマイズ可能なライセンスと価格についてはお問い合わせください

          お問い合わせ

          高度なセキュリティ、管理性、アクセス制御を実現

          パフォーマンスプラスのすべて

          • SSO 統合
          • きめ細かなアクセス制御、スケジュールされたアクセス、SIEMロギング
          • Android/IoT 無人アクセス
          • API、IP ホワイトリスト、 cloud 記録、コネクタなど

          SOS

          開始価格

          ¥3,400/ 月

          同時ユーザーごとに ¥40,800 または ¥67,200 で毎年請求されます

          今すぐ購入
          • 無制限の有人コンピューターとモバイル デバイスにアクセス
          • ライセンスごとに最大 10 台 (¥40,800 プラン) または 300 台 (¥67,200 プラン) の無人コンピュータにアクセスできます。
          • 各ライセンスは、追加の無人コンピューターへのアクセスを提供します(たとえば、2つのライセンスで、チームは最大20台または600台のコンピューターにアクセスできます)。
          • リアルタイムのパッチ適用、監視、修復のためのエンドポイント管理機能の追加
          Enterprise

          カスタマイズ可能なライセンスと価格についてはお問い合わせください

          お 問い合わせ

          SOS plusですべてを入手

          • SSO、きめ細かなアクセス制御、IPホワイトリスト、 cloud 記録などでセキュリティを強化
          • サービスデスク、無人Androidアクセス、APIなどでITサポートをレベルアップ

          Autonomous Endpoint Management アドオン

          ¥6,069 / 月/同時ユーザー

          毎年請求

          お 問い合わせ
          • パッチ適用とソフトウェアアップデートを自動化して、IT運用を合理化
          • デバイスの健全性をリアルタイムで監視して、プロアクティブな問題解決を実現
          • 最小限の手動介入で複数のエンドポイントを一元的に制御
          • SOSおよびEnterprise Remote Supportライセンスのアドオンとして利用可能
          Bitdefenderアドオンを搭載したSplashtop Antivirus

          ¥165/ エンドポイント/月

          一括割引あり

          詳細情報
          • ウイルス、マルウェア、ランサムウェアから保護
          • アンチウイルスをシームレスに展開し、Splashtop内からカスタマイズされたポリシーを管理します
          • Splashtopのお客様限定の低価格でコストを節約
          Foxpass WiFiセキュリティ

          詳細情報
          • フル機能のWi-Fiセキュリティソリューションでサイバー攻撃とデータ侵害を軽減
          • セキュリティとプライバシーの確保 - ゲストや学生をスタッフのネットワークから遠ざける
          • パスワード認証とパスワードレス認証の両方で提供される柔軟で堅牢な導入
          安全なワークスペース

          詳細情報
          • SSE および SASE サービスを備えた統合セキュアアクセスプラットフォーム
          • ジャストインタイムアクセス、セッション録画、ライブモニタリングなどによる安全なサードパーティアクセス
          Bitdefender GravityZone EDR

          詳細情報
          • 高度なエンドポイント検出と対応により、高度なサイバー脅威をリアルタイムで検出、分析、対応します
          • エンドポイント、ネットワーク、 cloud 環境全体の可視性を強化し、包括的な保護を実現します
          Classroom Cloud

          ¥20,000/ 教員/年

          今すぐ購入

          教師が教室全体に参加するための画面共有および注釈ソフトウェア。

          Mirroring360 Pro

          ¥3,300/ 教員/年

          今すぐ購入

          ケーブルなしでモバイルまたはデスクトップ画面を PC または Mac にミラーリングします。

          教育向けEnterprise

          今すぐ購入

          学生、教師、IT 向けのソリューションでリモートおよび対面の学習体験を強化

              #1 評価のリモートアクセスおよびサポート ソフトウェア ソリューション

