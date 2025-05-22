Splashtop のプランと価格
安全で高性能、競争力のある価格のソリューションと、手間のかからないキャンセルポリシー
個人ユーザー向け
- あらゆるデバイスからの無人アクセス
- 簡単なセットアップ
- ファイル転送(ドラッグ&ドロップを含む)
- リモートプリントなど
リモートワークの生産性を必要とする個人および小規模チーム向け
Solo plusのすべて
- マルチモニ�ターサポート
- ユーザーロールとアクセス管理
- チャットとセッションの記録
- 2 人のユーザーを 1 台のコンピューターに
究極のリモートワーク体験
Pro plusのすべて
- 4:4:4 色精度
- 240 FPSの機能
- ハイファイオーディオ
- リモートスタイラスとWacom Bridge
- USBパススルーなど
高度なセキュリティ、管理性、アクセス制御を実現
パフォーマンスプラスのすべて
- SSO 統合
- きめ細かなアクセス制御、スケジュールされたアクセス、SIEMロギング
- Android/IoT 無人アクセス
- API、IP ホワイトリスト、 cloud 記録、コネクタなど
- 無制限の有人コンピューターとモバイル デバイスにアクセス
- ライセンスごとに最大 10 台 (¥40,800 プラン) または 300 台 (¥67,200 プラン) の無人コンピュータにアクセスできます。
- 各ライセンスは、追加の無人コンピューターへのアクセスを提供します(たとえば、2つのライセンスで、チームは最大20台または600台のコンピューターにアクセスできます)。
- リアルタイムのパッチ適用、監視、修復のためのエンドポイント管理機能の追加
SOS plusですべてを入手
- SSO、きめ細かなアクセス制御、IPホワイトリスト、 cloud 記録などでセキュリティを強化
- サービスデスク、無人Androidアクセス、APIなどでITサポートをレベルアップ
お 問い合わせ
Autonomous Endpoint Management アドオン
¥6,069 / 月/同時ユーザー
毎年請求
- パッチ適用とソフトウェアアップデートを自動化して、IT運用を合理化
- デバイスの健全性をリアルタイムで監視して、プロアクティブな問題解決を実現
- 最小限の手動介入で複数のエンドポイントを一元的に制御
- SOSおよびEnterprise Remote Supportライセンスのアドオンとして利用可能
詳細情報
Bitdefenderアドオンを搭載したSplashtop Antivirus
¥165/ エンドポイント/月
一括割引あり
- ウイルス、マルウェア、ランサムウェアから保護
- アンチウイルスをシームレスに展開し、Splashtop内からカスタマイズされたポリシーを管理します
- Splashtopのお客様限定の低価格でコストを節約
- フル機能のWi-Fiセキュリティソリューションでサイバー攻撃とデータ侵害を軽減
- セキュリティとプライバシーの確保 - ゲストや学生をスタッフのネットワークから遠ざける
- パスワード認証とパスワードレス認証の両方で提供される柔軟で堅牢な導入
- SSE および SASE サービスを備えた統合セキュアアクセスプラットフォーム
- ジャストインタイムアクセス、セッション録画、ライブモニタリングなどによる安全なサードパーティアクセス
詳細情報
Bitdefender GravityZone EDR
- 高度なエンドポイント検出と対応により、高度なサイバー脅威をリアルタイムで検出、分析、対応します
- エンドポイント、ネットワーク、 cloud 環境全体の可視性を強化し、包括的な保護を実現します
#1 評価のリモートアクセスおよびサポート ソフトウェア ソリューション
すでに購読者ですか?アップグレードが簡単になります
Splashtop Enterpriseに切り替えると、SSO、cloud セッション録画、きめ細かなアクセス制御などの高度なセキュリティ機能が利用され、サービスデスクツール、無人Androidアクセス、APIなどをITチームに提供して運用を合理化できます。