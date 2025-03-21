メインコンテンツへスキップ
Splashtop SOS with Zendesk Demo
Splashtop SOS with Zendesk Demo

Zendesk Supportからコンピュータにリモートアクセス

SplashtopはZendesk Supportと統合されています！数回のクリックで、Zendesk Supportプラットフォーム内から顧客のコンピュータへのリモートアクセスセッションを開始できます。

主な機能

  • チケット内から簡単にユーザーのコンピュータへのリモートセッションを開始できます。ユーザーのコンピュータにインストールは不要です。

  • リモートセッションではSplashtopの全機能がサポートされており、例えばファイル転送、リモート再起動、チャット、マルチモニター、コピー＆ペースト、技術者デスクトップの共有などがあります。

  • サポートセッションを終了した後、セッションログをチケットに自動的に挿入します。

  • Splashtop SOSのセキュリティ機能には、すべてのリモートサポートセッションに対するTLSと256ビット暗号化が含まれており、コンプライアンスを確保します。

Splashtop SOS 統合アプリを入手して、Zendesk Support内でSplashtop SOSを使用できるようにしましょう（Zendesk Marketplaceで無料で利用可能）。Zendesk SupportとのSOS 統合により、ヘルプデスク/サービスデスクのプロフェッショナルは、顧客に対してより迅速で信頼性の高いサポートを提供できます。Splashtop SOSをZendesk Supportアカウントと統合することで、顧客満足度を向上させ、効率を高めます。

リソース

サポート記事: ZendeskでのSplashtopの設定と使用

詳細

Splashtop SOS 統合 app in the Zendesk Marketplace

詳細
