Splashtop SOS with Zendesk Demo
Zendesk Supportからコンピュータにリモートアクセス
SplashtopはZendesk Supportと統合されています！数回のクリックで、Zendesk Supportプラットフォーム内から顧客のコンピュータへのリモートアクセスセッションを開始できます。
主な機能
チケット内から簡単にユーザーのコンピュータへのリモートセッションを開始できます。ユーザーのコンピュータにインストールは不要です。
リモートセッションではSplashtopの全機能がサポートされており、例えばファイル転送、リモート再起動、チャット、マルチモニター、コピー＆ペースト、技術者デスクトップの共有などがあります。
サポートセッションを終了した後、セッションログをチケットに自動的に挿入します。
Splashtop SOSのセキュリティ機能には、すべてのリモートサポートセッションに対するTLSと256ビット暗号化が含まれており、コンプライアンスを確保します。
Splashtop SOS 統合アプリを入手して、Zendesk Support内でSplashtop SOSを使用できるようにしましょう（Zendesk Marketplaceで無料で利用可能）。Zendesk SupportとのSOS 統合により、ヘルプデスク/サービスデスクのプロフェッショナルは、顧客に対してより迅速で信頼性の高いサポートを提供できます。Splashtop SOSをZendesk Supportアカウントと統合することで、顧客満足度を向上させ、効率を高めます。