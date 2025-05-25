メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル

Splashtop Remote Access

どこからでも、どのデバイスからでもパソコンにアクセスできます。まるでパソコンの前に座っているかのように、生産性を維持できる高性能機能を備えた高速かつ安全な接続を体験してください。旧称、Splashtop Business Access。

無料トライアル今すぐ購入

ニーズに合ったリモート アクセス プランを選択してください

Solo

¥825/ 月

毎年¥9,900で請求されます

今すぐ購入無料トライアル

個人ユーザー向け

  • あらゆるデバイスからの無人アクセス
  • 簡単なセットアップ
  • ファイル転送(ドラッグ&ドロップを含む)
  • リモートプリントなど

個人ユーザー向け

  • あらゆるデバイスからの無人アクセス
  • 簡単なセットアップ
  • ファイル転送(ドラッグ&ドロップを含む)
  • リモートプリントなど

Pro

¥1,500/ 月/ユーザー

ユーザーあたり ¥18,000 で毎年請求されます

今すぐ購入無料トライアル

リモートワークの生産性を必要とする個人および小規模チーム向け

Solo plusのすべて

  • マルチモニターサポート
  • ユーザーロールとアクセス管理
  • チャットとセッションの記録
  • 2 人のユーザーを 1 台のコンピューターに

リモートワークの生産性を必要とする個人および小規模チーム向け

Solo plusのすべて

  • マルチモニターサポート
  • ユーザーロールとアクセス管理
  • チャットとセッションの記録
  • 2 人のユーザーを 1 台のコンピューターに

      Performance

      ¥1,950/ 月/ユーザー

      ユーザーあたり ¥23,400 で毎年請求されます

      今すぐ購入無料トライアル

      究極のリモートワーク体験

      Pro plusのすべて

      • 4:4:4 色精度
      • 240 FPSの機能
      • ハイファイオーディオ
      • リモートスタイラスとWacom Bridge
      • USBパススルーなど

      究極のリモートワーク体験

      Pro plusのすべて

      • 4:4:4 色精度
      • 240 FPSの機能
      • ハイファイオーディオ
      • リモートスタイラスとWacom Bridge
      • USBパススルーなど

          Enterprise

          カスタマイズ可能なライセンスと価格についてはお問い合わせください

          お問い合わせ詳細はこちら

          高度なセキュリティ、管理性、アクセス制御を実現

          パフォーマンスプラスのすべて

          • SSO 統合
          • きめ細かなアクセス制御、スケジュールされたアクセス、SIEMロギング
          • Android/IoT 無人アクセス
          • API、IP ホワイトリスト、 cloud 記録、コネクタなど

          高度なセキュリティ、管理性、アクセス制御を実現

          パフォーマンスプラスのすべて

          • SSO 統合
          • きめ細かなアクセス制御、スケジュールされたアクセス、SIEMロギング
          • Android/IoT 無人アクセス
          • API、IP ホワイトリスト、 cloud 記録、コネクタなど

          柔軟でスケーラブルなライセンス

          柔軟なライセンスオプションで組織の要求に適応します。リモート アクセス ライセンスを選択して、リモート ワーカーが自分の仕事用コンピューターにアクセスできるようにし、IT 部門がデバイスをサポートおよび管理できるようにするには、 リモート サポート ライセンス を選択します。

          製品の特徴
          		ソロプロパフォーマンスエンタープライズ
          # ライセンスあたりのコンピューター数
          2
          10
          10
          10
          高性能
          堅牢なセキュリティ
          あらゆるデバイスからの無人アクセス
          簡単な導入
          ファイル転送
          リモート印刷
          マルチツーマルチモニター
          ユーザー ロールとアクセス管理
          チャット(セッション内およびセッション外)
          • # ライセンスあたりのコンピューター数: 2
          • 高性能
          • 堅牢なセキュリティ
          • あらゆるデバイスからの無人アクセス
          • 簡単な導入
          • ファイル転送
          • リモート印刷
          • マルチツーマルチモニター
          • ユーザー ロールとアクセス管理
          • チャット(セッション内およびセッション外)
          • Webリンクで画面を共有する
          • リモート リブートと Wake-on-LAN
          • セッションの記録
          • 2 人のユーザーを 1 台のコンピューターに
          • リモートスタイラス
          • USB デバイスのリダイレクト
          • マイクパススルー
          • 超高音質オーディオ(256kまたは384k)
          • YUV 4:4:4 (色精度の向上)
          • ワコムブリッジ
          • スケジュールされたリモートアクセス
          • SSO、SIEM ロギング、IP ホワイトリスト、 cloud セッション記録などの高度なセキュリティ機能。
          • Bitdefenderアドオンを搭載したSplashtop Antivirus
          • IT 向けのリモート サポート ライセンスを追加する

          Remote Access 機能のハイライト

          Performance icon

          高性能

          最大60fpsの4Kストリーミングと低遅延のiMac Pro Retina 5Kストリーミングの高フレームレートと、設定を微調整する機能。

          Devices icon

          幅広いデバイスサポート

          Windows、Mac、Linux デバイスへの無人リモートアクセス。Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスからアクセスできます。VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azureなどの仮想マシンと仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)にアクセスします。

          Managed Access icon

          アクセス管理

          Web管理コンソールを介して、ロールベースの権限を持つコンピューターへのユーザーアクセスを安全に管理およびカスタマイズします。

          Multi to Multi icon

          マルチモニターサポート

          すべてのディスプレイで詳細を表示して作業し、どのリモート画面を表示するかを選択し、1 つのウィンドウですべてのモニターを表示します。 マルチツーマルチ(Business Access Pro)では、各リモートモニターを個別のウィンドウに分散します。

          File Transfer icon

          ファイル転送

          リモートセッションを開始せずに、コンピュータ間でファイルを簡単に転送できます。ドラッグ&ドロップするか、ファイル転送ウィンドウでローカルコンピュータとリモートコンピュータの間でファイルを移動して作業します。

          Print Text icon

          リモート印刷

          リモート コンピューターで作業し、リモートセッション内からローカル プリンター に印刷します。 ファイルを転送したり、ドキュメントを自分にメールで送信したりする必要はありません。

          Power Button icon

          プロ機能

          リモート リブートと Wake-on-LAN

          SplashtopアプリまたはWeb管理コンソールからコンピューターをリモートで再起動またはスリープ解除します。

          4:4:4 color mode icon

          パフォーマンスの特徴

          4:4:4 カラー

          4:4:4カラーモードで最高の色と画質を体験し、最も正確な色、コントラスト、画像の詳細を提供します。

          Audio icon

          パフォーマンスの特徴

          ハイファイオーディオ

          超高オーディオビットレートにチューニングして、詳細なサウンド編集、AV同期、ポストプロダクションを行います。

          Stylus icon

          パフォーマンスの特徴

          リモートスタイラス

          リモートセッション中に、スタイラスデバイスとペンの筆圧、向き、傾き、サイズをご体験ください。

          USB Pass Thru icon

          パフォーマンスの特徴

          USBデバイスのリダイレクト

          ローカルコンピュータのUSBデバイスを使用して、リモートコンピュータに接続されているかのように正確にリモートで作業できます。

          Mic Pass Thru icon

          パフォーマンスの特徴

          リモートマイク

          ローカルマイク入力をリモートコンピュータに仮想的に接続し、必要なアプリにリアルタイムでアクセスします。録音ソフトウェア、会議ソフトウェア、ディクテーション ソフトウェアを、リモート コンピューターのマイクを使用しているかのようにシームレスに使用できます。

          パフォーマンスの特徴

          ワコムブリッジ

          ワコムのペンテクノロジーをローカルおよびリモートコンピュータでシームレスに使用し、遅延を短縮し、デジタルワークフローを強化します。

          無料トライアルを開始

          世界中の3,000万人以上のお客様が、世界クラスのパフォーマンス、セキュリティ、サービスを求めてSplashtopに注目している理由をご覧ください。

          始める
          • 高性能、高忠実度
          • クラス最高のカスタマーサポート
          • 信頼できるセキュリティ

          高度なデータ保護とセキュリティ

          次のレベルのセキュリティ。新しいレベルの安心感。

          • 安全なインフラストラクチャ

            24時間年中無休の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全な cloud およびオンプレミスホスティングにより、コンピューター、ユーザー、およびデータが保護されます。

            詳細情報

          • 高度なセキュリティ機能

            2FA、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。

            詳細情報

          • 規格とコンプライアンス

            最高のプライバシーとセキュリティの基準 (ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR など) を満たすことに継続的に注力することで、保護され、コンプライアンスに準拠しているという確信が得られます。

            詳細情報

          統合は非常に簡単で、インターフェイスは非常に効果的です

          「導入は驚くほど簡単で、PC、Mac、サーバーのいずれにアクセスする場合でも接続は高速かつ安定しています。」

          レビューを見る

          確認済みレビュアー

          シニア情報技術マネージャー – 製造

          Splashtop のセットアップと構成は非常に簡単でした

          「IT 部門は私一人だけなので、このように簡単なソリューションのおかげで肩の荷が下りたと感じています。」

          レビューを見る

          確認済みレビュアー

          情報技術の管理者 – 政府行政会社

          Splashtop SOSでクライアントを安全に保存し、サービスを提供

          「Splashtop ソリューションは組織全体で使用されています。これは、クライアントにとっても組織自体にとっても、非常に便利で時間を節約できるツールであることが証明されています。」

          レビューを見る

          確認済みレビュアー

          カスタマーサービスの技術者 – 情報技術およびサービス会社

          コストパフォーマンスが高く、限られた帯域幅でもスムーズに動作します

          「構成全体を集中管理でき、きめ細かなポリシー調整が可能になったことを高く評価しています。帯域幅が限られた環境でも、目立ったパフォーマンスの低下もなく、リモート サポートは安定かつスムーズに維持されます。」

          レビューを見る

          イコカ

          マネージャー、中小企業

          私が今まで使った中で最高のリモートコントロールソフトウェア

          「私が今まで使った中で最高のリモートコントロールソフトウェア。 当社には 7 つのオフィスがあり、毎日リモート コンピュータにログインする必要がありますが、ログインして業務を遂行できることに何の疑問も感じません。」

          レビューを見る

          ブライアン・E.

          中小企業担当テクニカルディレクター

          MSPsに不可欠なリモートアクセスツール

          「複数のクライアント環境をサポートする IT 技術者として、Splashtop は私のツールキットに欠かせないものになりました。ヘルプデスク サポートを提供している場合でも、サーバーにアクセスしている場合でも、デスクトップのトラブルシューティングを行っている場合でも、常に信頼性の高い高速リモート アクセスを提供します。」

          レビューを見る

          ライアン・K.

          シニアエンジニア、中小企業

          GoToMyPC では、すべてのユーザーに対して多くのセッションがドロップされました。Splashtopにはそのような問題はありません。ユーザーは直感的に使用でき、リモート コントロール セッションの迅速さを高く評価しています。

          ブレント・コール

          IT マネージャー、Altitude Health Services

          TeamViewerを使っていたとき、ソフトウェアから追い出されることがよくありましたが、Splashtopはそのようなことをしたことはありません。また、値段も素晴らしいです!

          ヘザー・クラッセン

          オーナー、Grey Owl Bookkeeping

          信頼性が高く、優れた機能を備えています

          「信頼性が高く、優れた機能を備えています (特に新しいマルチモニター機能)。」そして価格も非常に手頃です。私のアカウントに登録されている PC のほとんどは、私がサポートしている友人や家族のものです。そのため、LogMeIn のようなものを使用すると、このような軽い使用では非常にコストがかかりすぎます。」

          ダンハウス

          アセントリア株式会社

          ワウ。Splashtop ビジネスは、私がこれまで行った中で最高の投資です

          "おお。Splashtop ビジネスは私がこれまでに行った中で最高の投資であり、ますます良くなってきています。TeamViewer はどのようにして年間$500請求せずに済むのでしょうか?君たちは最高だよ！！！！！！！」

          フランク・スティースナイス

          ピークのビジネスパフォーマンス

          Splashtopは私にとって最高の製品です

          「非常に使いやすく、これまで GoToMyPC と LogMeIn を使用したことがありますが、私にとって Splashtop は最高の製品です。また、価格も競合他社よりはるかに優れています。ファイル転送もずっと簡単になりました。」

          オクタビオ・アベア

          コンパテック

          Gartner および Peer Insights ™ 、Gartner, Inc. および/またはその関連会社の商標です。無断転載を禁じます。

          Gartner Peer Insights のコンテンツは、個々のエンド ユーザー自身の経験に基づく意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではなく、また Gartner またはその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、本コンテンツに記載されているベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、また、本コンテンツに関して、商品性または特定目的への適合性に関する保証を含め、その正確性または完全性について、明示的または黙示的な保証も行いません。

          よくある質問(FAQ)

          月次請求はありますか?
          10台以上のコンピューターにアクセスする必要がある場合はどうすればよいですか?
          一度に何台のコンピューターにアクセスできますか?
          複数のユーザーが同じコンピューターにアクセスできますか?
          既存のサブスクリプションをアップグレードまたは追加するにはどうすればよいですか?
          ユーザーとは何ですか?
          Splashtop はどこでダウンロードできますか?
          Splashtop Remote Accessパフォーマンス機能をオンにするにはどうすればよいですか?

          リソース

          入門ガイド簡単セットアップビデオ
          詳細機能リスト(PDF)データシート(PDF)
          ダウンロードデモ

          始める準備はできましたか?

          無料トライアル今すぐ購入
          Capterra 5 Star Rating
          Trust Radius 4.5 Star Rating
          Get App 5 Star Rating
          Splashtop の最新ニュースを入手する
          AICPA SOC icon
          著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。