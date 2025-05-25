Splashtop Remote Access

ニーズに合ったリモート アクセス プランを選択してください
個人ユーザー向け
- あらゆるデバイスからの無人アクセス
- 簡単なセットアップ
- ファイル転送(ドラッグ&ドロップを含む)
- リモートプリントなど
リモートワークの生産性を必要とする個人および小規模チーム向け
Solo plusのすべて
- マルチモニタ��ーサポート
- ユーザーロールとアクセス管理
- チャットとセッションの記録
- 2 人のユーザーを 1 台のコンピューターに
究極のリモートワーク体験
Pro plusのすべて
- 4:4:4 色精度
- 240 FPSの機能
- ハイファイオーディオ
- リモートスタイラスとWacom Bridge
- USBパススルーなど
高度なセキュリティ、管理性、アクセス制御を実現
パフォーマンスプラスのすべて
- SSO 統合
- きめ細かなアクセス制御、スケジュールされたアクセス、SIEMロギング
- Android/IoT 無人アクセス
- API、IP ホワイトリスト、 cloud 記録、コネクタなど
柔軟でスケーラブルなライセンス
柔軟なライセンスオプションで組織の要求に適応します。リモート アクセス ライセンスを選択して、リモート ワーカーが自分の仕事用コンピューターにアクセスできるようにし、IT 部門がデバイスをサポートおよび管理できるようにするには、 リモート サポート ライセンス を選択します。
製品の特徴
|ソロ
|プロ
|パフォーマンス
|エンタープライズ
|# ライセンスあたりのコンピューター数
2
10
10
10
|高性能
|堅牢なセキュリティ
|あらゆるデバイスからの無人アクセス
|簡単な導入
|ファイル転送
|リモート印刷
|マルチツーマルチモニター
|ユーザー ロールとアクセス管理
|チャット(セッション内およびセッション外)
|Webリンクで画面を共有する
|リモート リブートと Wake-on-LAN
|セッションの記録
|2 人のユーザーを 1 台のコンピューターに
|リモートスタイラス
|USB デバイスのリダイレクト
|マイクパススルー
|超高音質オーディオ(256kまたは384k)
|YUV 4:4:4 (色精度の向上)
|ワコムブリッジ
|スケジュールされたリモートアクセス
|SSO、SIEM ロギング、IP ホワイトリスト、 cloud セッション記録などの高度なセキュリティ機能。
|Bitdefenderアドオンを搭載したSplashtop Antivirus
|IT 向けのリモート サポート ライセンスを追加する
Remote Access 機能のハイライト
高性能
最大60fpsの4Kストリーミングと低遅延のiMac Pro Retina 5Kストリーミングの高フレームレートと、設定を微調整する機能。
幅広いデバイスサポート
Windows、Mac、Linux デバイスへの無人リモートアクセス。Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスからアクセスできます。VMware、Citrix、Microsoft、Windows、AWS、Azureなどの仮想マシンと仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)にアクセスします。
アクセス管理
Web管理コンソールを介して、ロールベースの権限を持つコンピューターへのユーザーアクセスを安全に管理およびカスタマイズします。
マルチモニターサポート
すべてのディスプレイで詳細を表示して作業し、どのリモート画面を表示するかを選択し、1 つのウィンドウですべてのモニターを表示します。 マルチツーマルチ(Business Access Pro)では、各リモートモニターを個別のウィンドウに分散します。
ファイル転送
リ��モートセッションを開始せずに、コンピュータ間でファイルを簡単に転送できます。ドラッグ&ドロップするか、ファイル転送ウィンドウでローカルコンピュータとリモートコンピュータの間でファイルを移動して作業します。
リモート印刷
リモート コンピューターで作業し、リモートセッション内からローカル プリンター に印刷します。 ファイルを転送したり、ドキュメントを自分にメールで送信したりする必要はありません。
プロ機能
リモート リブートと Wake-on-LAN
SplashtopアプリまたはWeb管理コンソールからコンピューターをリモートで再起動またはスリープ解除します。
パフォーマンスの特徴
4:4:4 カラー
4:4:4カラーモードで最高の色と画質を体験し、最も正確な色、コントラスト、画像の詳細を提供します。
パフォーマンスの特徴
ハイファイオーディオ
超高オーディオビットレートにチューニングして、詳細なサウンド編集、AV同期、ポストプロダクションを行います。
パフォーマンスの特徴
リモートスタイラス
リモートセッション中に、スタイラスデバイスとペンの筆圧、向き、傾き、サイズ�をご体験ください。
パフォーマンスの特徴
USBデバイスのリダイレクト
ローカルコンピュータのUSBデバイスを使用して、リモートコンピュータに接続されているかのように正確にリモートで作業できます。
パフォーマンスの特徴
リモートマイク
ローカルマイク入力をリモートコンピュータに仮想的に接続し、必要なアプリにリアルタイムでアクセスします。録音ソフトウェア、会議ソフトウェア、ディクテーション ソフトウェアを、リモート コンピューターのマイクを使用しているかのようにシームレスに使用できます。
パフォーマンスの特徴
ワコムブリッジ
ワコムのペンテクノロジーをローカルおよびリモートコンピュータでシームレスに使用し、遅延を短縮し、デジタルワークフローを強化します。
無料トライアルを開始
世界中の3,000万人以上のお客様が、世界クラスのパフォーマンス、セキュリティ、サービスを求めてSplashtopに注目している理由をご覧ください。
- 高性能、高忠実度
- クラス最高のカスタマーサポート
- 信頼できるセキュリティ
高度なデータ保護とセキュリティ
次のレベルのセキュリティ。新しいレベルの安心感。
安全なインフラストラクチャ詳細情報
24時間年中無休の侵入検知とSOC 2および3認証を備えた安全な cloud およびオンプレミスホスティングにより、コンピューター、ユーザー、およびデータが保護されます。
高度なセキュリティ機能詳細情報
2FA、エンドポイントMFA、セッション監査ログ、E2E暗号化などの機能により、ITチームはリモートアクセスのセキュリティを完全に制御できます。
規格とコンプライアンス詳細情報
最高のプライバシーとセキュリティの基準 (ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR など) を満たすことに継続的に注力することで、保護され、コンプライアンスに準拠しているという確信が得られます。
統合は非常に簡単で、インターフェイスは非常に効果的です
「導入は驚くほど簡単で、PC、Mac、サーバーのいずれにアクセスする場合でも接続は高速かつ安定しています。」
確認済みレビュアー
シニア情報技術マネージャー – 製造
Splashtop のセットアップと構成は非常に簡単でした
「IT 部門は私一人だけなので、このように簡単なソリューションのおかげで肩の荷が下りたと感じています。」
確認済みレビュアー
情報技術の管理者 – 政府行政会社
Splashtop SOSでクライアントを安全に保存し、サービスを提供
「Splashtop ソリューションは組織全体で使用されています。これは、クライアントにとっても組織自体にとっても、非常に便利で時間を節約できるツールであることが証明されています。」
確認済みレビュアー
カスタマーサービスの技術者 – 情報技術およびサービス会社
コストパフォーマンスが高く、限られた帯域幅でもスムーズに動作します
「構成全体を集中管理でき、きめ細かなポリシー調整が可能になったことを高く評価しています。帯域幅が限られた環境でも、目立ったパフォーマンスの低下もなく、リモート サポートは安定かつスムーズに維持されます。�」
イコカ
マネージャー、中小企業
私が今まで使った中で最高のリモートコントロールソフトウェア
「私が今まで使った中で最高のリモートコントロールソフトウェア。 当社には 7 つのオフィスがあり、毎日リモート コンピュータにログインする必要がありますが、ログインして業務を遂行できることに何の疑問も感じません。」
ブライアン・E.
中小企業担当テクニカルディレクター
MSPsに不可欠なリモートアクセスツール
「複数のクライアント環境をサポートする IT 技術者として、Splashtop は私のツールキットに欠かせないものになりました。ヘルプデスク サポートを提供している場合でも、サーバーにアクセスしている場合でも、デスクトップのトラブルシューティングを行っている場合でも、常に信頼性の高い高速リモート アクセスを提供します。」
ライアン・K.
シニアエンジニア、中小企業
GoToMyPC では、すべてのユーザーに対して多くのセッションがドロップされました。Splashtopにはそのような問題はありません。ユーザーは直感的に使用でき、リモート コントロール セッションの迅速さを高く評価しています。
ブレント・コール
IT マネージャー、Altitude Health Services
TeamViewerを使っていたとき、ソフトウェアから追い出されることがよくありましたが、Splashtopはそのようなことをしたことはありません。また、値段も素晴らしいです!
ヘザー・クラッセン
オーナー、Grey Owl Bookkeeping
信頼性が高く、優れた機能を備えています
「信頼性が高く、優れた機能を備えています (特に新しいマルチモニター機能)。」そして価格も非常に手頃です。私のアカウントに登録されている PC のほとんどは、私がサポートしている友人や家�族のものです。そのため、LogMeIn のようなものを使用すると、このような軽い使用では非常にコストがかかりすぎます。」
ダンハウス
アセントリア株式会社
ワウ。Splashtop ビジネスは、私がこれまで行った中で最高の投資です
"おお。Splashtop ビジネスは私がこれまでに行った中で最高の投資であり、ますます良くなってきています。TeamViewer はどのようにして年間$500請求せずに済むのでしょうか?君たちは最高だよ！！！！！！！」
フランク・スティースナイス
ピークのビジネスパフォーマンス
Splashtopは私にとって最高の製品です
「非常に使いやすく、これまで GoToMyPC と LogMeIn を使用したことがありますが、私にとって Splashtop は最高の製品です。また、価格も競合他社よりはるかに優れています。ファイル転送もずっと簡単になりました。」
オクタビオ・アベア
コンパテック
Gartner および Peer Insights ™ 、Gartner, Inc. および/またはその関連会社の商標です。無断転載を禁じます。
Gartner Peer Insights のコンテンツは、個々のエンド ユーザー自身の経験に基づく意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではなく、また Gartner またはその関連会社の見解を表すものでもありません。Gartner は、本コンテンツに記載されているベンダー、製品、またはサービスを推奨するものではなく、また、本コンテンツに関して、商品性または特定目的への適合性に関する保証を含め、その正確性または完全性について、明示的または黙示的な保証も行いません。