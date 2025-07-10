私たちは誰ですか
私たちは、安全なリモートアクセスとサポートのリーダーです。IT 部門が信頼できるセキュリティを備えた、ユーザーが必要とする対面体験を提供します。
対面体験とは何ですか?不格好なリモートアクセスソリューションとは異なり、当社の製品は、現場の仕事用コンピューターの目の前にあるのと同じくらい高速、シンプル、安全でありながら、どこにいても、どのデバイスでも利用できます。当社のソリューションは、60fps で 4K 品質の高性能を提供します。高度なセキュリティ機能とコンプライアンス。Windows や Mac を含むオペレーティング システム間でのアクセスとサポートのための 1 つのアプリケーション。専門家に直接アクセスできるグローバルサポート。
30+百万ユーザー
800+百万セッション
2,000+ 5つ星のレビュー
1+億ドル評価
私たちが大切にしていること
世界中のお客様を喜ばせる
お客様のフィードバックに耳を傾け、それに基づいて行動することが、私たちのすべての活動の原動力となっています。それは私たちの2,000+の5つ星レビューに反映されています。
最高の価値の提供
当社は、クラス最高のソリューションを競争力のある価格で提供します。当社の明確で一貫性のある安定したサブスクリプション価格設定は、隠れた条件や驚きがないことを意味します。
セキュリティとコンプライアンスに重点を置く
当社は、ISO/IEC 27001、GDPR、HIPAA、SOC 2、PCIなどの最新のセキュリティ標準と規制に準拠し、サポートしています。当社のセキュリティ諮問委員会は、これまで以上に厳格なセキュリティとコンプライアンスの目標に向けて私たちを導きます。
信頼性が高く、高性能なユーザーエクスペリエンスを提供
当社製品の受賞歴のある信頼性とパフォーマンスは、お客様が仕事、学校、またはエンターテインメントの分野で目標を達成する力へと直結します。
創設者がどのように出会ったか
現在 Splashtop として知られる会社は 2006 年に設立されました。しかし、Splashtop の物語は 15 年以上前に始まりました。そのとき、同社の 4 人の創設者 (Mark Lee、Robert Ha、Thomas Deng、Philip Sheu) は、電気工学とコンピューター サイエンスの学部生としてマサチューセッツ工科大学 (MIT) で出会いました。
4人は台湾で生まれ、カリフォルニアの台湾移民家庭で育ちました。彼らは「一生懸命働き、一生懸命遊ぶ」というMITの信条を受け入れる結束の固いグループを結成しました。
起業家精神が始まります
特にマークは常に起業家精神を持っていました。MITは起業家精神を促進し、マークは当時10,000ドルの起業家精神コンテスト(現在は 100,000ドルのコンテスト)に参加するよう他の人たちを説得しました。彼らの事業計画はファイナリストでした。
4人はMITを卒業した後、異なるキャリアパスをたどりました。マークはアリゾナ州とカリフォルニア州のインテルで働いていました。トーマスはフロリダのモトローラとカリフォルニアのインテルで働いていました。フィルはカリフォルニアとオレゴンのHPで働いていました。そしてロバートはウォール街で働くためにニューヨークに行きました。しかし、グループは連絡を取り合い、一緒に会社を立ち上げることについて頻繁に話し合いました。
創業者の最初の会社:OSA Technologies
2000年、共同創設者はOSA Technologiesを設立しました。この組織は、組み込みインテリジェント プラットフォーム管理インターフェイス (IPMI) ソフトウェアとファームウェアを作成しました。
OSAは、Intel、Dell、Quanta、Foxconn、UMC、Storm Ventures、Sycamore Venturesなどから合計2,000万ドルを調達しました。サンノゼ、上海、台北で事業を展開しているOSAは、Microsoft、Intel、Dell、HP、IBMなどのサーバーベンダーに製品を出荷しました。2004年、OSAはアボセントに1億ドルで買収されました。
Splashtopの始まり
4人の創業者は、数年間アボセントに勤務しました。2006年、彼らは一緒に別の会社を立ち上げることを決意しました。当初は DeviceVM という名前でしたが、後に最初の製品名である Splashtop にちなんで社名が変更されました。
より高速でシンプルなインターネット ユーザー エクスペリエンスを提供することを目的として、DeviceVM は最初のインスタントオン ブラウザ オペレーティング システム (OS) を発売し、Asus、Acer、HP、Dell、Lenovo、LG、Sony などで採用されました。ブラウザOSは、すべての主要なPCおよびネットブックプラットフォームで3億台以上のPCに出荷されました。これは Google Chromebook の前身でした。DeviceVM インスタントオン ブラウザ OS は、2009 年に「Best of CES」賞を受賞しました。
新たな方向性を築く
2010年までに、同社はPCが主要なコンピューティングプラットフォームとしての地位を失いつつあり、その市場の方向性が将来的に持続可能または拡張可能ではないことを意味していることを認識しました。代わりに、彼らは、人々のコンピューティング体験を向上させる高性能ソフトウェア製品を提供するというコア専門知識を活用するという新しい方向性を築きました。
Splashtop がリモートアクセスとサポートを保護するためのピボット
私たちは、最初にリモートモバイルゲームに重点を置き、次により一般的なリモートコンピューターとリモートサポートに重点を置きました。それ以来、私たちは、仕事、学習、遊び、ITサポートに必要なコンピューティングリソースへの、いつでも、どこからでも、あらゆるデバイスから、簡単、安全、高性能にアクセスできるようにする世界的なリーダーに成長しました。
家族のような仲間意識と献身
現在Splashtopを管理しているチームは、2006年に会社を設立したチームと同じです。そして彼らは皆、今でも友達です。長年の投資家の一人は、Splashtop の成功の背後にある「超大国」の 1 つとして、グループの気概と回復力を指摘しました。創業者らが共有する歴史と価値観は、家族のような仲間意識、透明性、顧客を喜ばせるための情熱的な取り組みという Splashtop の文化に大きく貢献しています。
Splashtop がユニコーンの地位に到達
2006年から2010年にかけて、SplashtopはStorm Ventures、DFJ DragonFund、New Enterprise Associates(NEA)、Sapphire Venturesなどの投資家から、4ラウンドで合計4,900万ドルのベンチャーキャピタル資金を調達しました。2021年1月、同社はサファイア・ベンチャーズが主導し、他の3つの長年の投資家を含む50+百万ドルの新たな投資を発表し、評価額を10億ドルの「ユニコーン」の大台を超えました。