Salesforceユーザー向けのシームレスなリモートアクセス＆サポート
Splashtopの高性能リモートアクセスソリューションはSalesforceと統合されており、ITの効率と顧客サービスを向上させるためのシームレスなワンクリックリモートサポートを可能にします。
私たちの統合の仕組み
Splashtopは、Salesforceとシームレスに統合され、技術者がSalesforce内からエンドユーザーのコンピュータをリモートサポートできるようになりました。事前にソフトウェアをインストールする必要はありません。
数回のクリックで、Salesforce内からコンピュータへのリモートアクセスセッションを確立し、効果的なオンデマンドサポートを提供できます。統合により、応答時間と解決時間が短縮されます。
SplashtopのSalesforce統合を使用すると、Cases、Leads、Opportunities、Accounts、Contactsを含むさまざまなSalesforceオブジェクトから直接リモートコンピュータにアクセスしてコントロールできます。
主な利点
Salesforce内からエンドユーザーのコンピュータへのリモートサポートセッションを開始することで、問題を迅速にトラブルシューティングし解決します。
リモートセッション中に、ファイル転送、チャット、マルチモニターサポートなどの生産性機能を活用してください。
サポートケースが終了した後、リモートサポート活動の記録が自動的にチケットに挿入されます。
リソース
詳細はこちら
サポート記事
SalesforceをSplashtopと一緒に設定して使用する