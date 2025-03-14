メインコンテンツへスキップ
Salesforceユーザー向けのシームレスなリモートアクセス＆サポート

Splashtopの高性能リモートアクセスソリューションはSalesforceと統合されており、ITの効率と顧客サービスを向上させるためのシームレスなワンクリックリモートサポートを可能にします。

はじめに

私たちの統合の仕組み

Splashtopは、Salesforceとシームレスに統合され、技術者がSalesforce内からエンドユーザーのコンピュータをリモートサポートできるようになりました。事前にソフトウェアをインストールする必要はありません。

数回のクリックで、Salesforce内からコンピュータへのリモートアクセスセッションを確立し、効果的なオンデマンドサポートを提供できます。統合により、応答時間と解決時間が短縮されます。

SplashtopのSalesforce統合を使用すると、Cases、Leads、Opportunities、Accounts、Contactsを含むさまざまなSalesforceオブジェクトから直接リモートコンピュータにアクセスしてコントロールできます。

主な利点

  • Salesforce内からエンドユーザーのコンピュータへのリモートサポートセッションを開始することで、問題を迅速にトラブルシューティングし解決します。

  • リモートセッション中に、ファイル転送、チャット、マルチモニターサポートなどの生産性機能を活用してください。

  • サポートケースが終了した後、リモートサポート活動の記録が自動的にチケットに挿入されます。

はじめに

リソース

サポート記事

SalesforceをSplashtopと一緒に設定して使用する

詳細はこちら
