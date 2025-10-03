リモートワークは、COVID-19パンデミック中の在宅勤務ポリシー以来、すべての業界で大きな波を起こしています。一部の企業は義務化される前からリモートでの作業を始めていましたが、多くの企業が従業員のニーズや文化の変化に適応するためにハイブリッドモデルを採用する利点を見ています。
従業員の好みがよりリモートな働き方に傾く中、リモートデスクトップソフトウェアのような特定のツールへのソフトウェア採用が大幅に増加しています。
リモートデスクトップソフトウェアとは何ですか？
リモートデスクトップソフトウェアは、ローカルデバイスからリモートデスクトップコンピュータを制御するためのソフトウェアの一種です。
リモートデスクトップソフトウェアは、リモートアクセスソフトウェアとしばしば同義で使用されます。しかし、これら2種類のソフトウェアには微妙な違いがあります。リモートデスクトップソフトウェアは、デスクトップコンピュータにアクセスするためにリモートデバイスを使用することを指すことが多いのに対し、リモートアクセスソフトウェアは、あらゆる種類のデバイスにリモートでアクセスする能力を提供します。
リモートデスクトップソフトウェアの用途
リモートデスクトップソフトウェアは、一度に多くの異なるコンピュータにアクセスするための非常に便利な方法です。ここでは、リモートデスクトップソフトウェアがさまざまなチームの効率的なプロセスをどのように作成するのに役立つかのいくつかの例を紹介します。
ITサポートチーム
リモートデスクトップソフトウェアの最も一般的な使用例の1つは、ITサポートチームがさまざまなデスクトップの大規模なフリートを管理することです。これにより、各システムが定期的にメンテナンスされ更新されることが保証され、技術者がデバイスが物理的にある場所にいなくても各システムにアクセスできるようになります。
リモートデスクトップソフトウェアは、技術者がエンドユーザーが技術的な問題を抱えているときに支援する能力も提供します。ユーザーはリモートデスクトップソフトウェアを使用して技術者にサポートを依頼し、技術者は呼び出しに応じてエンドユーザーがいる状態でデスクトップをリモートで制御できます。これは有人サポートと呼ばれます。
教育用コンピュータラボ
多くの大学や大学は、リモートデスクトップソフトウェアを使用してリモートの学生に対面のコンピュータラボへのアクセスを提供しています。これにより、学生は専門的なソフトウェアやよりリソースを消費するデバイスを使用するなど、通常は対面でしか利用できないリソースにアクセスできます。
リモートデスクトップソフトウェアは、教授がオンラインコースを受講している学生のために画面ミラーリング機能を使用するのにも役立ちます。学生が特定�のソフトウェアの使い方を学んでいる場合、これは教授の画面を学生のデバイスにストリーミングすることで学生を指導する良い方法です。
リモートワーク
リモートデスクトップソフトウェアは、日常の知識労働者がリモートで作業しながらも安全な作業環境ポリシーを維持する能力を提供するのに役立ちます。リモートデスクトップソフトウェアは、機密情報が安全なネットワークに留まることを保証するのに役立ちます。
リモートデスクトップソフトウェアを使用すると、従業員は別のネットワーク上の個人デバイスを使用して安全なデスクトップにアクセスできます。リモートデスクトップソフトウェアを介して安全なネットワークにアクセスすると、データはオフィスのワークステーション内に留まり、物理的にデバイスを離れることはありません。このセキュリティは、多くの組織がリモートワークオプションを提供する方法としてリモートデスクトップソフトウェアを選択する理由の1つです。
リモートデスクトップソフトウェアはどのように機能しますか？
リモートデスクトップソフトウェアの動作の技術的な詳細は、使用するツールによって異なります。大部分では、リモートデスクトップソフトウェアは、使用するツールにソフトウェアの2つの異なる部分をインストールする必要があります—リモートデスクトップにアクセスするために使用するローカルデバイス用の部分と、リモートデスクトップ自体にインストールする部分です。
例えば、Splashtop リモートアクセスを例にとってみましょう��：
まず、リモートしたいデバイスにSplashtop Business Appをダウンロードします。
次に、リモートでアクセスしたいデバイスにSplashtop Streamer Appをダウンロードします。Splashtopの資格情報を使用して両方のアプリにログインします。
2つのアプリがインストールされると、Splashtopを介してリモートコンピュータにアクセスできるようになります。
Splashtopのようなツールを使用すると、ローカルデバイスをリモートコントロールとして使用でき、リモートデスクトップへのアクセスがログインするのと同じくらい簡単になります。Splashtopは、この体験を可能な限りシームレスにするための追加サポートも提供しています。
USBデバイスのリダイレクトやマルチモニターサポートのようなツールにより、ローカルデバイスのユーザーはリモートデバイスに接続し、通常通りUSBデバイスを使用することができます。ウェブカメラや描画タブレットのようなツールは、リモートデスクトップソフトウェアを介しても、対面のコンピュータと同じように機能します。
リモートデスクトップソフトウェアを使用する業界
リモートワークがより一般的になるにつれて、より多くの業界が日常のワークフローの一部としてリモートデスクトップソフトウェアを採用しています。ここでは、さまざまな業界が日常業務でリモートデスクトップソフトウェアをどのように使用しているかの例を紹介します。
テクノロジー
デジタルメディア会社Beyond Digital Solutionsは、さまざまな大陸にわたるデジタルサイネージデバイスを管理する方法を必要としていました。Splashtop Enterpriseを採用した後、チームはデジタルサイネージキャンペーンのダウンタイムを最小限に抑え、クライアントと従業員の両方を非侵襲的なリモートデスクトップツールでサポートし、ITスタッフがデバイスに同時にアクセスできるようにし、従業員が自分のデバイスからリモートで作業できるようにしました。
教育
Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS)は、Splashtop Enterpriseを使用して、140のサイトにわたる2,200以上のデバイスをリモートでサポートしています。チームは、管理する多くの異なるデバイスにSplashtop Streamerを設定し、ITがSplashtop Appを通じてデバイスにリモートでアクセスできるようにしました。
さらに、チームはSplashtop Enterpriseのセキュリティ機能、特に2段階認証に惹かれました。チームの管理下にある数千のデバイスのセキュリティを確保したいと考えていました。資格のない個人が技術者の資格情報にアクセスした場合に備えて。
メディア＆エンターテインメント
ニュージーランドのWarner Bros. International Television Production (WBITVP)のチームは、COVID-19パンデミック中にポストプロダクションプロセスをスムーズに進める方法を探していました。チームは、Avid Media ComposerやDaVinci Resolveのような専門的なソフトウェアを実行できるリモートデスクトップソフトウェアを必要としていましたが、オフィス内のデスクトップから受けるのと同じセキュリティを提供する必要がありました。
チームは、リモートセッションで最大60 fpsを提供する高性能と使いやすさのために、Splashtop Enterpriseを選択しました。さらに、シングルサインオン統合や多要素認証などのセキュリティ機能により、リーダーはセキュリティに関して安心感を得ることができました。
ヘルスケア
Slingeland Hospital’s Sensing Clinicのチームは、スタッフや他の患者へのCOVID-19の感染を防ぎながら、患者のバイタルサインを継続的に監視するプロセスを開発する必要がありました。チームは、患者と医療スタッフの間の接触を最小限に抑えながら、データを継続的に収集する方法を必要としていました。
チームは、患者データを保護するために必要なデータセキュリティを維持しながら、患者を継続的に監視するためにSplashtop On-Premを採用することを選択しました。臨床医は、定期的に監視されたデータに基づいて患者が必要とするものを知ることができたため、患者との訪問をより効率的に行うことができました。
Splashtopでリモートデスクトップソフトウェアを無料で試す
リモートデスクトップソフトウェアがあなたのチームにどのように役立つかを見てみたいですか？Splashtopの無料トライアルで、リモートデスクトップソフトウェアの使いやすさを自分で確認してください。
Splashtopのリモートデスクトップソフトウェアは、Windows、Mac、iPhone、iPad、Android、Linux、Chromebookデバイスをサポートしており、どのデバイスを使用していてもリモートコンピュータへのシームレスなリモートデスクトップ体験を楽しむことができます。リモートデスクトップの前に座っているかのように感じるでしょう。