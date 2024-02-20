メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

Linux用リモートデスクトップソフトウェア

どこからでもLinuxコンピューターにリモートアクセス

無料トライアル価格を見る
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop

Linux リモート デスクトップ ツールを使用する 4 つの利点

  • どこからでもアクセス可能

    どこにいてもLinuxコンピューターにアクセスして、どこからでも作業できます。

  • 無限の柔軟性

    任意のコンピューター、タブレット、またはモバイル デバイスを使用して Linux コンピューターにアクセスすることで、無制限の柔軟性をお楽しみください。

  • 生産性の向上

    リモートワーク中の生産性の向上。まるでLinuxマシンの前に座っているかのような気分になります。

  • 高速、安全、そして費用対効果の高いソリューション

    高速で安全、使いやすいLinux用リモートデスクトップソリューションを最高の価値で入手できます。

A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

Linux コンピュータへのシームレスなリモートアクセス

Splashtopリモートデスクトップソフトウェアを使用すると、コンピュータ ( Windowsまたは Mac)、iOS、 Android 、Chromebook デバイスから Linux コンピュータをリモート制御できます。 IT サポート プロフェッショナル、個人ユーザー、マネージド サービス プロバイダー (MSP) のいずれであっても、Splashtop はデバイス間で効率的に作業するために必要な柔軟性と制御を提供します。

  • IT サポート チーム向け– ユーザーの作業を中断することなく、Linux エンドポイントへの高速な無人アクセスを提供し、問題を解決し、更新を実行し、システムを保守します。 Splashtop Enterprise または Splashtop Remote Support を使用すると、IT スタッフはサポート業務を効率化し、オンサイト訪問を減らすことができます。

  • 個人向け– Windows 、 MacOS 、iOS、 Android 、または Chromebook デバイスから Linux マシンにアクセスします。 デスクに座っているかのように、アプリケーションを実行したり、ファイルを転送したり、タスクを管理したりできる、一貫性のある応答性の高いエクスペリエンスをお楽しみください。

  • MSPs向け– 1 つの集中ソリューションから Linux システムと他のプラットフォームを管理します。 Splashtop のマルチデバイス サポート、セキュリティ機能、柔軟なライセンスにより、クライアント環境全体への拡張が容易になります。

Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Remotely Control Linux Computers from Anywhere

さまざまな Linux ディストリビューション向けSplashtopリモートデスクトップ ソリューション

Splashtop は以下を公式にサポートしています

公式にサポートされていない他の Linux ディストリビューションでも試すこともできます。

Linux用のSplashtop Remote Desktopのインストールは簡単です

  • リモート接続するLinuxコンピューターに Linuxストリーマー をインストールします

  • リモート接続元のデバイスに Splashtop Business アプリ をインストールします。

  • これで、任意のコンピューター、タブレット、またはモバイルデバイスからLinuxシステムにリモート接続できます

適切な Linux リモート デスクトップ ソフトウェア プランを選択する

すべての製品を見る

個人およびチーム向け

Splashtop Remote Access

月額¥825から

あらゆるデバイスからパソコンにリモートでアクセス可能。在宅勤務を導入したい個人や企業・学校に最適です。

無料トライアル

MSPsおよびIT向け

SRS Premium

月額¥6,600から

リモートサポートおよびエンドポイント管理ソフトウェア。いつでもどこからでも、クライアントのコンピューターとサーバーにアクセス、監視、管理できます。

お問い合わせ

IT、サポート、ヘルプデスク向け

Splashtop Remote Support

¥3,400から開始

有人および無人のリモートサポートソフトウェア。あらゆるコンピューター、タブレット、またはモバイルデバイスにオンデマンドのリモートサポートを提供します。

無料トライアル

Linux用Splashtopリモートデスクトップのダウンロード

ダウンロード

TrustRadius カスタマー レビュー: Splashtop リモート デスクトップ アプリは #1 です

よくある質問(FAQ)

Linux用のリモートデスクトップはありますか?
最高のLinuxリモートデスクトップは何ですか?
Splashtopの Linux 向けリモート デスクトップ ソリューションを検討すべき理由は何ですか?
Linux デバイスにリモートでアクセスするのはどの程度安全ですか?
モバイル デバイスから Linux システムにリモートでアクセスすることは可能ですか?
リモート デスクトップ ソリューションは、Linux システムのリモートでのトラブルシューティングに適していますか?
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。