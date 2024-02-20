WindowsにSplashtopリモートデスクトップソリューションを選ぶ4つの理�由
どこからでも仕事ができる
どこにいても、常にWindowsコンピューターに接続した状態を保ちます。どこからでもシームレスに作業できます。
無限の柔軟性
任意のコンピューター、タブレット、またはモバイル デバイスから Windows PC にアクセスできます。Windows デバイスを使用して、他のマシンにアクセスします。
生産性の向上
リモートコンピュータ上のファイルやアプリケーションにアクセスしながら、HD品質の高性能接続で作業します。
優れたユーザーエクスペリエンス
わずか数ステップでセットアップできます。どのデバイスからでもリモート接続を起動するには、数回クリックするだけです。
最適な Windows Remote Desktop ソリューションでリモートワークを簡素化
HD 品質、4K ストリーミング、リモート サウンドをリアルタイムで提供する高速リモート接続により、リモートデスクトップソフトウェアを使用しながらあらゆるタスクSplashtop実行できます。
リモートデスクトップセッション中に、 実行 ビデオ編集ソフトウェア、グラフィックデザイン、3Dモデリングツールなどのアプリ。 Splashtopを使えば、リモートでビデオの口パクが簡単になります。Splashtop でリモートで作業しながら、Windows ワークステーションを最大限に活用できます。
Splashtopを使用してWindowsでリモートデスクトップをセットアップする方法
Splashtop リモートデスクトップソフトウェアは、わずか数ステップでセットアップできます。Splashtop アカウントを作成し、必要なリモートデスクトップアプリをWindows (およびその他の) デバイスにダウンロードしたら、準備は完了です。
Splashtop Businessアプリをダウンロードします。 Splashtop Web サイトにアクセスし、 Windows 用の Splashtop Business アプリをダウンロードします。
Splashtop アカウントを作成します。 Splashtop Business アプリを開き、すでにアカウントをお持ちの場合はログインするか、 無料トライアルにサインアップします。
リモートコンピュータに Splashtop Streamer をインストールします。 アクセスするコンピュータに、 Splashtop Streamer をダウンロードしてインストールします。同じアカウントで Splashtop Streamer にログインします。
リモートセッションを開始します。 Windows デバイスで Splashtop Business アプリを開きます。リモートコンピュータをリストから選択し、「接続」をクリックしてリモートセッションを開始します。
業界を横断したリモー�トデスクトップソリューション
Windows Remote Desktop アクセスはITチームだけのものではありません。 幅広い業界にわたる重要なワークフローを強化します。Splashtop は、各セクターの固有のニーズに適応する安全で高性能なアクセスを提供します。
教育 – 学生と教職員がキャンパス内のラボ コンピューターと特殊なソフトウェアにリモートアクセスできるようにし、どこからでもパフォーマンスを犠牲にすることなく柔軟な学習を可能にします。
メディアとエンターテイメント – デザイナー、ビデオ編集者、アニメーターがリモートで作業できるようにし、4K ストリーミング、低遅延、スタイラス/ペンのサポートにより、シームレスなクリエイティブ ワークフローを実現します。
ヘルスケア – 医療従事者がHIPAA準拠のアクセスをサポートし、規制要件を満たしながら患者記録を安全に表示し、ケアの継続性を維持できるようにします。
建築とエンジニアリング – エンジニアや建築家が強力なワークステーションをリモートで使用し、現場やホームオフィスから忠実度の高いCADおよび3Dアプリケーションを実行できるようにします。
小売およびサービス – IT サポート チームに POS システム、キオスク、バックオフィス コンピューターへの即時リモートアクセスを提供して、ダウンタイムを最小限に抑え、ビジネス運営を円滑に進めます。
企業 IT とヘルプ デスク – IT チームに、リモートまたはハイブリッド環境で作業する従��業員が現場にいなくても問題をトラブルシューティングして解決するためのツールを提供します。
Splashtopを使用すると、さまざまな業界のWindowsユーザーは、コスト削減、堅牢なセキュリティ、オフィス内のパフォーマンスに一致する一貫したリモートデスクトップ エクスペリエンスの恩恵を受けることができます。
Windows向けSplashtopリモートデスクトップの主な利点
包括的なクロスプラットフォームサポート
Windows デバイスを手元に持っていませんか?別のオペレーティングシステムにアクセスする必要がありますか?大丈夫！Windows、Mac、iOS、Android、またはChromebookデバイスからWindows、Mac、およびLinuxコンピューターにリモートアクセスします。
ユーザーフレンドリーなインターフェース
Splashtop は、技術者以外のユーザーでも、セットアップと使用が非常に簡単です。WindowsマシンにSplashtopをインストールするには、数回クリックするだけです。Splashtop は、リモートデスクトップの操作と制御を容易にするユーザーフレンドリーなインターフェイスも提供します。
高性能接続
ユーザーは、デスクにいるかのように、リソースを大量に消費するワークステーションにリモートでアクセスできます。最大 4fps の 60K ストリーミングと低遅延により、ユーザーに一流の リモートデスクトップ接続を提供します。
堅牢なセキュリティとコンプライアンス
暗号化された接続、マルチレベルのパスワード オプション、2 要素認証、その他のセキュリティ機能により、データは安全です。Splashtop は、いくつかの業界規制と標準に準拠しています。詳細はこちら secure リモートデスクトップソフトウェアについて。
幸せなお客様から
どこにいても仕事用のデスクトップにアクセスでき、安心して作業できます。Splashtop は、仕事と私生活を融合させるために必要な柔軟性を与えてくれます。
Bobby Bottom, Integrated Electrical
幸せなお客様から
私の会社にとってはうまく機能し、価格が同様の機能を持つ他の製品よりもそれを選んだ理由です。
Scott Evans, Digital Wave LLC
幸せなお客様から
Splashtop に切り替えたところ、使用していた他の製品よりも手頃な価格で高速であることがわかりました。
Cara Dickman, X-TRA Custom Components Inc
幸せなお客様から
これは、旅行中や、手元にないデバイス上の情報にアクセスする必要があるときに使用できる簡単で信頼性の高いツールです。
Debbie Schmidt, DSH Solutions