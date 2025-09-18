メインコンテンツへスキップ
Splashtop
ログイン無料トライアル
+1.408.886.7177無料トライアル
A woman using Splashtop remote desktop software on a Mac computer

MacOS用リモートデスクトップソフトウェア

Mac コンピュータとの間のリモートコンピュータアクセス

無料トライアル価格を見る
The Best Mac Remote Desktop Software
The Best Mac Remote Desktop Software

最高の Mac リモートデスクトップ ソリューションでワークフローを強化

  • どこからでも仕事ができる

    どこにいても、常に Mac コンピュータに接続できます。自宅、空港、他の国、または世界のどこでも仕事をします。

  • 無限の柔軟性

    コンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスからMacにリモートアクセスします。Mac を使ってほかのデバイスにアクセスします。手元にどんなデバイスがあり、何にアクセスする必要があるかに関係なく、Splashtopはそれを可能にします。

  • 生産性の向上

    リモートコンピュータ上の任意のファイルにアクセスし、任意のアプリケーションを実行しながら、高性能接続で作業します。リモートコンピュータを直接使用しているような気分になります。

  • 優れたユーザーエクスペリエンス

    わずか数分でセットアップでき、クリックするだけで任意のデバイスからリモート接続を起動できます。使いやすいリモートデスクトップアクセスにより、リモートでの作業がシームレスになります。

Splashtop リモートデスクトップ for Mac の 4 つの主な利点

  • クロスプラットフォームのサポート

    Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスから Windows、Mac OS、Linux コンピューターにリモートでアクセスできます。Splashtop は、ラップトップ、タブレット、スマートフォン デバイス間でシームレスに動作します。

  • 使いやすさ

    Splashtop は、技術に詳しくない人でも使いやすいように設計されています。Mac コンピュータにすばやく簡単に接続し、専門的な知識やトレーニングを必要とせずにリモートで作業を開始できます。

  • 高性能接続

    世界中のどこからでも、遅延や遅延を最小限に抑えて Mac コンピュータにアクセスできます。最大 60fps の 4K ストリーミングと低遅延により、一流のリモートデスクトップ接続を実現します。

  • セキュリティとコンプライアンス

    Splashtop は高度なセキュリティ対策を使用して、Mac コンピュータへのリモートアクセスが安全であることを保証します。 Splashtop は、いくつかの業界規制と標準に準拠しています。詳細はこちら secure リモートデスクトップソフトウェアについて。

A man wearing headphones working on a Macbook to use Splashtop remote desktop software.

Mac用のリモートデスクトップアプリを使用する方法

Splashtop リモートデスクトップソフトウェアは、いくつかの簡単な手順でセットアップできます。Splashtop アカウントを作成し、Splashtopリモートデスクトップアプリを Mac コンピューターやその他のデバイスにダウンロードしたら、準備は完了です。 

その後、コンピュータに接続したいときはいつでも、デバイスで Splashtop アプリを開き、アクセスするコンピュータをクリックしてリモート接続を起動できます。ローカルデバイスにリモートコンピューターの画面が表示され、その前に座っているかのように制御できます。

Splashtop リモートデスクトップ for Mac のダウンロードをご覧ください。

Splashtop open on a Mac computer screen showing the screen of a remote computer being accessed.

リモートワーカー、IT チームなどを支援

Splashtopリモート デスクトップ ソフトウェアは、どこからでも Mac コンピュータへの安全で高性能なアクセスを必要とする幅広い専門家をサポートするように設計されています。

  • リモート ワーカー– 従業員は自宅や外出先からオフィスの Mac に接続し、オンサイトと同じ速度と信頼性でファイル、アプリ、リソースにアクセスできます。

  • IT サポート チーム– ヘルプ デスク スタッフとMSPs 、トラブルシューティング、パッチ適用、メンテナンスのために Mac に迅速かつ無人アクセスを提供できます。 Splashtop Enterprise または Splashtop Remote Support を使用すると、IT チームはデバイスを安全かつ大規模に管理できます。

  • クリエイターとデザイナー– ビデオ編集、デザイン、アニメーションのプロフェッショナルは、Splashtop の 4K ストリーミング、低遅延パフォーマンス、Wacom などのスタイラス タブレットのサポートのメリットを享受できます。これにより、品質を損なうことなく、要求の厳しいクリエイティブ プロジェクトにリモートで取り組むことが容易になります。

  • 教育者と学生– 学校や大学は、ハイブリッド学習やリモート学習のために Mac へのラボ アクセスを拡張し、学生がどこからでも専用のアプリケーションを使用できるようにすることができます。

How to Remotely Access Mac Computers
How to Remotely Access Mac Computers

SplashtopでMacのリモートデスクトップエクスペリエンスを強化

Appleの組み込みのリモートデスクトップ アプリケーション MacOS サードパーティが提供する多くの高度な機能が欠けています ソフトウェア。 Splashtop は、堅実で柔軟なリモートアクセスを必要とする Mac ユーザーに包括的なソリューションを提供することで際立っています。

Splashtop はシームレスなクロスプラットフォーム接続を可能にし、Mac から Windows、Linux、iOS、Android デバイスにリモートでアクセスできるようにします。これにより、リモートアクセスが簡単で手間がかかりません。

幸せなお客様から

私は他のリモートデスクトップツールを使用していましたが、そのソフトウェアに問題が発生し始めました。その後、Splashtopに出会いました。それは素晴らしく、非常にMacフレンドリーです。素晴らしい製品をありがとうございました。

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

幸せなお客様から

私の会社にとってはうまく機能し、価格が同様の機能を持つ他の製品よりもそれを選んだ理由です。

Scott Evans, Digital Wave LLC

幸せなお客様から

Splashtop Remote Access for Macにどれほど感銘を受けたかをお伝えしたいと思っています。Splashtop を使用すると、バッファのコピー/ペースト、ファイル転送、驚くほどスムーズなリモート グラフィックスなど、必要なことを行うことができます。それについては、いくら良いことを言っても足りません。とても感動しています。

Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation

幸せなお客様から

今のところ、私は圧倒されています。ABCに番組を配信しなければならなかったので、リモートコンピューターでAdobe Premiereを開き、必要な作業を行い、番組を見たり聞いたりすることができました。レイテンシーがとても短いので、まるでマシン上で作業しているような気分になりました。それこそが私に必要なものです。すべてがわかりやすく、理解しやすく、使いやすいです。

Brian Davids

Splashtopを選択：Mac用リモートデスクトップのダウンロード

ダウンロード

TrustRadius カスタマー レビュー: Splashtop リモート デスクトップ アプリは #1 です

よくある質問(FAQ)

Mac でリモートデスクトップをセットアップするにはどうすればよいですか?
Mac に最適なリモートデスクトップアプリは何ですか?
Macに相当するリモートデスクトップはありますか?
Mac用のリモートデスクトップはありますか?
モバイルデバイスから Mac にリモートでアクセスできますか?
Mac 用リモートデスクトップソフトウェアはどのようにセキュリティを確保しますか?
Splashtopの Mac 用ソリューションは、 Appleの組み込みリモート デスクトップ アプリケーションとどう違うのですか?

始める準備はできましたか?

無料トライアルお問い合わせ
Splashtop の最新ニュースを入手する
AICPA SOC icon
著作権 © 2025 Splashtop Inc.全著作権所有。 すべての$価格は米ドルで表示されます。