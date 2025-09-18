最高の Mac リモートデスクトップ ソリューションでワークフローを強�化
どこからでも仕事ができる
どこにいても、常に Mac コンピュータに接続できます。自宅、空港、他の国、または世界のどこでも仕事をします。
無限の柔軟性
コンピュータ、タブレット、またはモバイルデバイスからMacにリモートアクセスします。Mac を使ってほかのデバイスにアクセスします。手元にどんなデバイスがあり、何にアクセスする必要があるかに関係なく、Splashtopはそれを可能にします。
生産性の向上
リモートコンピュータ上の任意のファイルにアクセスし、任意のアプリケーションを実行しながら、高性能接続で作業します。リモートコンピュータを直接使用しているような気分になります。
優れたユーザーエクスペリエンス
わずか数分でセットアップでき、クリックするだけで任意のデバイスからリモート接続を起動できます。使いやすいリモートデスクトップアクセスにより、リモートでの作業がシームレスになります。
Splashtop リモートデスクトップ for Mac の 4 つの主な利点
クロスプラットフォームのサポート
Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスから Windows、Mac OS、Linux コンピューターにリモートでアクセスできます。Splashtop は、ラップトップ、タブレット、スマートフォン デバイス間でシームレスに動作します。
使いやすさ
Splashtop は、技術に詳しくない人でも使いやすいように設計されています。Mac コンピュータにすばやく簡単に接続し、専門的な知識やトレーニングを必要とせずにリモートで作業を開始できます。
高性能接続
世界中のどこからでも、遅延や遅延を最小限に抑えて Mac コンピュータにアクセスできます。最大 60fps の 4K ストリーミングと低遅延により、一流のリモートデスクトップ接続を実現します。
セキュリティとコンプライアンス
Splashtop は高度なセキュリティ対策を使用して、Mac コンピュータへのリモートアクセスが安全であることを保証します。 Splashtop は、いくつかの業界規制と標準に準拠しています。詳細はこちら secure リモートデスクトップソフトウェアについて。
Mac用のリモートデスクトップアプリを使用する方法
Splashtop リモートデスクトップソフトウェアは、いくつかの簡単な手順でセットアップできます。Splashtop アカウントを作成し、Splashtopリモートデスクトップアプリを Mac コンピューターやその他のデバイスにダウンロードしたら、準備は完了です。
その後、コンピュータに接続したいときはいつでも、デバイスで Splashtop アプリを開き、アクセスするコンピュータをクリックしてリモート接続を起動できます。ローカルデバイスにリモートコンピューターの画面が表示され、その前に座っているかのように制御できます。
リモートワーカー、IT チームなどを支援
Splashtopリモート デスクトップ ソフトウェアは、どこからでも Mac コンピュータへの安全で高性能なアクセスを必要とする幅広い専門家をサポートするように設計されています。
リモート ワーカー– 従業員は自宅や外出先からオフィスの Mac に接続し、オンサイトと同じ速度と信頼性でファイル、アプリ、リソースにアクセスできます。
IT サポート チーム– ヘルプ デスク スタッフとMSPs 、トラブルシューティング、パッチ適用、メンテナンスのために Mac に迅速かつ無人アクセスを提供できます。 Splashtop Enterprise または Splashtop Remote Support を使用すると、IT チームはデバイスを安全かつ大規模に管理できます。
クリエイターとデザイナー– ビデオ編集、デザイン、アニメーションのプロフェッショナルは、Splashtop の 4K ストリーミング、低遅延パフォーマンス、Wacom などのスタイラス タブレットのサポートのメリットを享受できます。これにより、品質を損なうことなく、要求の厳しいクリエイティブ プロジェクトにリモートで取り組むことが容易になります。
教育者と学生– 学校や大学は、ハイブリッド学習やリモート学習のために Mac へのラボ アクセスを拡張し、学生がどこからでも専用のアプリケーションを使用できるようにすることができます。
SplashtopでMacのリモートデスクトップエクスペリエンスを強化
Appleの組み込みのリモートデスクトップ アプリケーション MacOS サードパーティが提供する多くの高度な機能が欠けています ソフトウェア。 Splashtop は、堅実で柔軟なリモートアクセスを必要とする Mac ユーザーに包括的なソリューションを提供することで際立っています。
Splashtop はシームレスなクロスプラットフォーム接続を可能にし、Mac から Windows、Linux、iOS、Android デバイスにリモートでアクセスできるようにします。これにより、リモートアクセスが簡単で手間がかかりません。
幸せなお客様から
私は他のリモートデスクトップツールを使用していましたが、そのソフトウェアに問題が発生し始めました。その後、Splashtopに出会いました。それは素晴らしく、非常にMacフレンドリーです。素晴らしい製品をありがとうございました。
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
幸せなお客様から
私の会社にとってはうまく機能し、価格が同様の機能を持つ他の製品よりもそれを選んだ理由です。
Scott Evans, Digital Wave LLC
幸せなお客様から
Splashtop Remote Access for Macにどれほど感銘を受けたかをお伝えしたいと思っています。Splashtop を使用すると、バッファのコピー/ペースト、ファイル転送、驚くほどスムーズなリモート グラフィックスなど、必要なことを行うことができます。それについては、いくら良いことを言っても足りません。とても感動しています。
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation
幸せなお客様から
今のところ、私は圧倒されてい�ます。ABCに番組を配信しなければならなかったので、リモートコンピューターでAdobe Premiereを開き、必要な作業を行い、番組を見たり聞いたりすることができました。レイテンシーがとても短いので、まるでマシン上で作業しているような気分になりました。それこそが私に必要なものです。すべてがわかりやすく、理解しやすく、使いやすいです。
Brian Davids