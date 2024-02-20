iPhone用Splashtopリモートデスクトップの主な機能
どこからでも仕事ができる
外出先で作業中に iPhone を使用してコンピュータにアクセスします。コンピュータを持ち歩く必要はなく、必要なのはiPhoneだけです。
無限の柔軟性
どこにいるか、コンピューターを置き忘れたかどうかは関係ありません。Splashtop と iPhone を使用すると、いつでもコンピュータにアクセスできます。
生産性の向上
iPhoneからリモート操作をしながらも、リモートコンピュータを直接使用しているような感覚を味わえます。iPhone からのリモート作業がかつてないほど簡単になりました。
優れたユーザーインターフェース
シンプル、高速、使いやすいiPhone用リモートデスクトップソフトウェア。手間をかけずにコンピュータへのシームレスなリモートコントロールアクセス。
iPhone用に設計されたリモートデスクトップソフトウェア
Splashtopリモートデスクトップソフトウェアを使用すると、コンピューターの前に座ってコンピューターをリモート制御しているような気分になりますiPhone。 マウスとキーボードを使用して、iPhone からコンピュータをリモート制御することもできます。
リモートデスクトップ セッションでは、任意のファイルを開き、ビデオ編集ソフトウェア、グラフィック デザイン、3D モデリング ツールなど、リモート コンピューター上の任意のアプリを実行することができます。 Splashtopを使用すると、リモートでの作業が簡単になります。
iPhoneでリモートデスクトップを設定する方法
Splashtopアカウントを作成し、デバイスにSplashtopアプリをインストールすることで、リモートデスクトップソフトウェアSplashtopセットアップできます。
セットアップが完了したら、iPhone で Splashtop アプリを開き、アクセスするコンピューターをクリックしてリモート接続を開始します。iPhone でリモート コンピューターの画面をリアルタイムで表示し、制御できるようになります。
iPhone用の最高評価のリモートデスクトップアプリ
Splashtop は、その優れたパフォーマンス、セキュリティ、使いやすさのおかげで、ユーザーから何千もの 5 つ星のレビューを獲得しています。
自宅で仕事をしているときも、iPhoneを使って外出先で仕事をしているときも、iPhoneにリモートサポートを提供しているときも、Splashtopですべてを行うことができます。
iPhone向けSplashtopリモートデスクトップの 4 つの主な利点
クロスプラットフォームのサポート
Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスから Windows、Mac OS、Linux コンピューターにリモートでアクセスできます。Splashtop は、ラップトップ、タブレット、スマートフォン デバイス間でシームレスに動作します。
使いやすさ
コンピュータとそのすべてのファイルとアプリケーションには、iPhone からアクセスできます。リモートワークは、Splashtop と同じくらいシームレスです。
高性能接続
ワークステーションの前に座っているかのように、ワークステーションをリモートで制御できます。4K ストリーミングと低遅延のリモートデスクトップ接続 により、スムーズなリモートデスクトップエクスペリエンスが実現します。
セキュリティとコンプライアンス
すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。Splashtop は、いくつかの業界規制と標準に準拠しています。詳細はこちら secure リモートデスクトップソフトウェアについて。
幸せなお客様から
私は他のリモートデスクトップツールで作業しましたが、Splashtopははるかに優れた製品です。使いやすさ、特定のコンピューターを特定のユーザーに割り当てる機能、携帯電話、タブレット、コンピューターから PC にログインできる機能が気に入っています。
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
幸せなお客様から
私は他のリモートデスクトップツールを使用していましたが、そのソフトウェアに問題が発生し始めました。その後、Splashtopに出会いました。それは素晴らしく、非常にMacフレンドリーです。素晴らしい製品をありがとうございました。
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
幸せなお��客様から
今のところ、私は圧倒されています。レイテンシーがとても短いので、まるでマシン上で作業しているような気分になりました。それこそが私に必要なものです。すべてがわかりやすく、理解しやすく、使いやすいです...私はSplashtop電話アプリを使用してシステムのステータスを確認しましたが、それはそれに最適です。
Brian Davids