A woman outside at a park using Splashtop on her iPhone to access her remote desktop computer.

iPhone用リモートデスクトップソフトウェア

Splashtop を使用して iPhone からリモート コンピューターにアクセスする

Best Remote Desktop Software for iPhone: Splashtop
iPhone用Splashtopリモートデスクトップの主な機能

  • どこからでも仕事ができる

    外出先で作業中に iPhone を使用してコンピュータにアクセスします。コンピュータを持ち歩く必要はなく、必要なのはiPhoneだけです。

  • 無限の柔軟性

    どこにいるか、コンピューターを置き忘れたかどうかは関係ありません。Splashtop と iPhone を使用すると、いつでもコンピュータにアクセスできます。

  • 生産性の向上

    iPhoneからリモート操作をしながらも、リモートコンピュータを直接使用しているような感覚を味わえます。iPhone からのリモート作業がかつてないほど簡単になりました。

  • 優れたユーザーインターフェース

    シンプル、高速、使いやすいiPhone用リモートデスクトップソフトウェア。手間をかけずにコンピュータへのシームレスなリモートコントロールアクセス。

A iPhone using Splashtop to access a remote desktop to run Quickbooks

iPhone用に設計されたリモートデスクトップソフトウェア

Splashtopリモートデスクトップソフトウェアを使用すると、コンピューターの前に座ってコンピューターをリモート制御しているような気分になりますiPhone。 マウスとキーボードを使用して、iPhone からコンピュータをリモート制御することもできます。

リモートデスクトップ セッションでは、任意のファイルを開き、ビデオ編集ソフトウェア、グラフィック デザイン、3D モデリング ツールなど、リモート コンピューター上の任意のアプリを実行することができます。 Splashtopを使用すると、リモートでの作業が簡単になります。

An iPhone and a computer

iPhoneでリモートデスクトップを設定する方法

Splashtopアカウントを作成し、デバイスにSplashtopアプリをインストールすることで、リモートデスクトップソフトウェアSplashtopセットアップできます。

セットアップが完了したら、iPhone で Splashtop アプリを開き、アクセスするコンピューターをクリックしてリモート接続を開始します。iPhone でリモート コンピューターの画面をリアルタイムで表示し、制御できるようになります。

iPhoneダウンロードについては、Splashtopリモートデスクトップをご覧ください。

A man working remotely outside from a iPhone by using Splashtop to access his remote desktop.

iPhone用の最高評価のリモートデスクトップアプリ

Splashtop は、その優れたパフォーマンス、セキュリティ、使いやすさのおかげで、ユーザーから何千もの 5 つ星のレビューを獲得しています。

自宅で仕事をしているときも、iPhoneを使って外出先で仕事をしているときも、iPhoneにリモートサポートを提供しているときも、Splashtopですべてを行うことができます。

iPhone向けSplashtopリモートデスクトップの 4 つの主な利点

  • クロスプラットフォームのサポート

    Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスから Windows、Mac OS、Linux コンピューターにリモートでアクセスできます。Splashtop は、ラップトップ、タブレット、スマートフォン デバイス間でシームレスに動作します。

  • 使いやすさ

    コンピュータとそのすべてのファイルとアプリケーションには、iPhone からアクセスできます。リモートワークは、Splashtop と同じくらいシームレスです。

  • 高性能接続

    ワークステーションの前に座っているかのように、ワークステーションをリモートで制御できます。4K ストリーミングと低遅延のリモートデスクトップ接続 により、スムーズなリモートデスクトップエクスペリエンスが実現します。

  • セキュリティとコンプライアンス

    すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。Splashtop は、いくつかの業界規制と標準に準拠しています。詳細はこちら secure リモートデスクトップソフトウェアについて。

幸せなお客様から

私は他のリモートデスクトップツールで作業しましたが、Splashtopははるかに優れた製品です。使いやすさ、特定のコンピューターを特定のユーザーに割り当てる機能、携帯電話、タブレット、コンピューターから PC にログインできる機能が気に入っています。

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

幸せなお客様から

私は他のリモートデスクトップツールを使用していましたが、そのソフトウェアに問題が発生し始めました。その後、Splashtopに出会いました。それは素晴らしく、非常にMacフレンドリーです。素晴らしい製品をありがとうございました。

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

幸せなお客様から

今のところ、私は圧倒されています。レイテンシーがとても短いので、まるでマシン上で作業しているような気分になりました。それこそが私に必要なものです。すべてがわかりやすく、理解しやすく、使いやすいです...私はSplashtop電話アプリを使用してシステムのステータスを確認しましたが、それはそれに最適です。

Brian Davids

ダウンロード Splashtop リモートデスクトップソフトウェア for iPhone

TrustRadius カスタマー レビュー: Splashtop リモート デスクトップ アプリは #1 です

よくある質問(FAQ)

iPhoneに最適なリモートデスクトップアプリは何ですか?
iPhone から PC を制御するにはどうすればよいですか?
別のデバイスから iPhone にリモートでアクセスできますか?
リモートデスクトップソフトウェアを iPhoneで使用しても安全ですか?
リモートデスクトップソフトウェアを使用して、 iPhoneからMacにアクセスできますか?
iPhoneでリモートデスクトップを入手できますか?
iPhone用のSplashtopリモートデスクトップアプリをダウンロードするには?

