Android リモートデスクトップソフトウェア

Androidデバイス用のリモートデスクトップソリューション
どこからでも仕事ができる
Android デバイスを活用して、どこにいてもコンピュータにアクセスできます。Splashtop を使用して、コンピューターにいつでもアクセスできます。
無限の柔軟性
Android を使用して、任意のコンピューターにアクセスします。他のデバイスを使用して Android デバイスにアクセスします。リモートワークとITサポートのための無限の柔軟性。
生産性の向上
Androidデバイスからアクセスしているときでも、リモートコンピュータを直接使用しているかのように感じます。任意のファイルを開き、任意のアプリをリアルタイムで実行します。
優れたユーザーインターフェース
シンプル、高速、安全、使いやすいAndroid用リモートデスクトップソフトウェア。シームレスなリモートアクセスにより、デバイスをリモートで制御しながら、対面での体験が得られます。
SplashtopでAndroidリモートデスクトップの力を解き放つ
Splashtopリモートデスクトップソフトウェアを使用すると、Androidデバイスとの間でリモート処理する場合でも、リモートデスクトップツールに期待されるすべての機能を備えた高性能リモート接続をお楽しみいただけます。
リモートデスクトップセッション中は、ビデオ編集ソフトウェア、グラフィックデザイン、3Dモデリングプログラムなど、リモートコンピューター上の任意のファイルを開いてアプリを実行できます。
リモートデスクトップをAndroidにセットアップする方法
リモートデスクトップソフトウェア Splashtop わずか数分でセットアップできます。 Splashtop アカウントを作成し、Androidやその他のデバイスに Splashtopリモートデスクトップアプリをダウンロードしたら、準備は完了です。
Android タブレットまたはモバイル デバイスからコンピューターにアクセスしたいですか?それを取り出して Splashtop アプリを開き、アクセスするコンピューターをクリックしてリモート接続を起動します。Android デバイスにリモート コンピューターの画面が表示され、その前に座っているかのように制御できます。
Android リモートデスクトップ for Individuals, Business & Education
デスクトップをリモート制御しながら、日常のタスクを簡素化し、生産性を高めます。Splashtop で必要なすべての主要な機能を利用できます。
Splashtop は、リモートワーク、教育、IT サポートなどを可能にするのに最適です。Android デバイスを使用して、どこからでも作業できます。Androidデバイスへのリモートサポートを提供します。Splashtopですべて可能です!
Android向けSplashtopリモートデスクトップの 4 つの主な利点
クロスプラットフォームのサポート
Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスから Windows、Mac OS、Linux コンピューターにリモートでアクセスできます。Splashtop は、ラップトップ、タブレット、スマートフォン デバイス間でシームレスに動作します。
使いやすさ
コンピューターを直接使用することに限定される必要はもうありません。Splashtop を使用すると、コンピューターとそのすべてのファイルとアプリケーションに Android デバイスからアクセスできます。リモート接続を介してシームレスに作業します。
高性能接続
Android デバイスから最小限の遅延でデスクトップにアクセスできるため、生産性を可能な限り高めることができます。HD 品質 のリモートデスクトップ接続をお楽しみください。
セキュリティとコンプライアンス
すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。Splashtop は、いくつかの業界規制と標準に準拠しています。詳細はこちら secure リモートデスクトップソフトウェアについて。
幸せなお客様から
私は他のリモートデスクトップツールで作業しましたが、Splashtopははるかに優れた製品です。使いやすさ、特定のコンピューターを特定のユーザーに割り当てる機能、携帯電話、タブレット、コンピューターから PC にログインできる機能が気に入っています。
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
幸せなお客様から
今のところ、私は圧倒されています。レイテンシーがとても短いので、まるでマシン上で作業しているような気分になりました。それこそが私に必要なものです。すべてがわかりやすく、理解しやすく、使いやすいです...私はSplashtop電話アプリを使用してシステムのステータスを確認しましたが、それはそれに最適です。
Brian Davids
幸せなお客様から
どこにいても仕事用のデスクトップにアクセスでき、安心して作業できます。Splashtop は、仕事と私生活を融合させるために必要な柔軟性を与えてくれます。
Bobby Bottom, Integrated Electrical