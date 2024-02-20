メインコンテンツへスキップ
A woman using Splashtop remote desktop software on her Android tablet.

Android リモートデスクトップソフトウェア

Androidデバイスへのリモートアクセス

Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop

Androidデバイス用のリモートデスクトップソリューション

  • どこからでも仕事ができる

    Android デバイスを活用して、どこにいてもコンピュータにアクセスできます。Splashtop を使用して、コンピューターにいつでもアクセスできます。

  • 無限の柔軟性

    Android を使用して、任意のコンピューターにアクセスします。他のデバイスを使用して Android デバイスにアクセスします。リモートワークとITサポートのための無限の柔軟性。

  • 生産性の向上

    Androidデバイスからアクセスしているときでも、リモートコンピュータを直接使用しているかのように感じます。任意のファイルを開き、任意のアプリをリアルタイムで実行します。

  • 優れたユーザーインターフェース

    シンプル、高速、安全、使いやすいAndroid用リモートデスクトップソフトウェア。シームレスなリモートアクセスにより、デバイスをリモートで制御しながら、対面での体験が得られます。

A person using an Android phone to access a device

SplashtopでAndroidリモートデスクトップの力を解き放つ

Splashtopリモートデスクトップソフトウェアを使用すると、Androidデバイスとの間でリモート処理する場合でも、リモートデスクトップツールに期待されるすべての機能を備えた高性能リモート接続をお楽しみいただけます。

リモートデスクトップセッション中は、ビデオ編集ソフトウェア、グラフィックデザイン、3Dモデリングプログラムなど、リモートコンピューター上の任意のファイルを開いてアプリを実行できます。

An Android device screen with the Splashtop Business App open.

リモートデスクトップをAndroidにセットアップする方法

リモートデスクトップソフトウェア Splashtop わずか数分でセットアップできます。 Splashtop アカウントを作成し、Androidやその他のデバイスに Splashtopリモートデスクトップアプリをダウンロードしたら、準備は完了です。 

Android タブレットまたはモバイル デバイスからコンピューターにアクセスしたいですか?それを取り出して Splashtop アプリを開き、アクセスするコンピューターをクリックしてリモート接続を起動します。Android デバイスにリモート コンピューターの画面が表示され、その前に座っているかのように制御できます。

Androidダウンロードについては、Splashtopリモートデスクトップをご覧ください。

An Android phone with Splashtop that can be used to remotely access a desktop computer

Android リモートデスクトップ for Individuals, Business & Education

デスクトップをリモート制御しながら、日常のタスクを簡素化し、生産性を高めます。Splashtop で必要なすべての主要な機能を利用できます。

Splashtop は、リモートワーク、教育、IT サポートなどを可能にするのに最適です。Android デバイスを使用して、どこからでも作業できます。Androidデバイスへのリモートサポートを提供します。Splashtopですべて可能です!

Android向けSplashtopリモートデスクトップの 4 つの主な利点

  • クロスプラットフォームのサポート

    Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスから Windows、Mac OS、Linux コンピューターにリモートでアクセスできます。Splashtop は、ラップトップ、タブレット、スマートフォン デバイス間でシームレスに動作します。

  • 使いやすさ

    コンピューターを直接使用することに限定される必要はもうありません。Splashtop を使用すると、コンピューターとそのすべてのファイルとアプリケーションに Android デバイスからアクセスできます。リモート接続を介してシームレスに作業します。

  • 高性能接続

    Android デバイスから最小限の遅延でデスクトップにアクセスできるため、生産性を可能な限り高めることができます。HD 品質 のリモートデスクトップ接続をお楽しみください。

  • セキュリティとコンプライアンス

    すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。Splashtop は、いくつかの業界規制と標準に準拠しています。詳細はこちら secure リモートデスクトップソフトウェアについて。

私は他のリモートデスクトップツールで作業しましたが、Splashtopははるかに優れた製品です。使いやすさ、特定のコンピューターを特定のユーザーに割り当てる機能、携帯電話、タブレット、コンピューターから PC にログインできる機能が気に入っています。

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

今のところ、私は圧倒されています。レイテンシーがとても短いので、まるでマシン上で作業しているような気分になりました。それこそが私に必要なものです。すべてがわかりやすく、理解しやすく、使いやすいです...私はSplashtop電話アプリを使用してシステムのステータスを確認しましたが、それはそれに最適です。

Brian Davids

どこにいても仕事用のデスクトップにアクセスでき、安心して作業できます。Splashtop は、仕事と私生活を融合させるために必要な柔軟性を与えてくれます。

Bobby Bottom, Integrated Electrical

Splashtop リモートデスクトップ for Android ダウンロード

ダウンロード

