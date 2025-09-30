Chromebookは個人や教育機関で人気のあるデバイスです。最近では、企業も従業員が自宅からリモートで働くためにChromebookの使用を奨励しています。
BYOD（自分のデバイスを持ち込む）を採用する組織でも、会社所有のデバイスとしても、Chromebookは人気を集めています。昨年、Chromebookの販売は23%の成長を見せました。ノートパソコンよりも安価で軽量で安全性が高く、ニーズに応えます。必要なのは良好なWIFI接続だけです。
ステップバイステップガイド: Chromebookから仕事用コンピュータにリモート接続する方法
Chromebookを使用してSplashtopリモートアクセスを利用すれば、WIFIがある場所から作業用コンピュータに即座にリモートセッションを開始して作業できます！これは3つの簡単なステップで可能です：
購入または無料でお試しください。Splashtop リモートアクセスサブスクリプションは、あなたやチームのニーズに合わせて選べます。
仕事用のコンピュータにSplashtop Streamerをインストールしてください。
ChromebookでSplashtop BusinessアプリをAndroid用にダウ�ンロード*。注：Chromeアプリも利用可能ですが、Androidアプリの方がパフォーマンスが速く、追加機能があります。
以上です！これで、Chromebookから作業用コンピュータをリモートでコントロールできます。
その仕組みを見てみましょう：
Chromebook + Splashtopを使用して仕事用コンピュータにリモートアクセスする6つの利点
Chromebookから作業用コンピュータへのSplashtop リモートデスクトップ接続を開始することで、次のことができます：
Chromebookの機能を活用して仕事関連のタスクを実行する: Chromebookで作業用コンピュータをリモートコントロールすることで、リモートのWindowsまたはMacコンピュータ上で動作するネイティブのWindowsおよびmacOSアプリケーションを使用するなど、まるで作業用コンピュータの前に座っているかのように作業を行うことができます。
優れた一貫したパフォーマンスを体験: Splashtopのリモート接続は、現在3,000万人以上のユーザーと20万の企業を支える高パフォーマンスエンジンを使用しています。HD品質で高速な接続をラグなしで体験でき、組織全体の在宅勤務ソリューションとして展開されても、真にリアルタイムの接続を実現します。
非常に安全な接続でリモートイン: Chromebookを使ってオフィスネットワークに接続するのは、VPNを使ってノートパソコンで接続するよりもはるかに安全です。また、SplashtopはVNCよりも10倍速い！Splashtopのセキュリティ機能と実践は、オフィスネットワークとコンピュータ上のデータを保護します。
効果的なリモートワークフォースを迅速に設定する: ChromebookとSplashtopを従業員に購入することで、組織は在宅勤務中でも生産的なワークフォースを迅速に設定できます。設定と使用が非常に簡単で、多くの従業員に対しても容易にスケールできます。
最高の価格でより良い機能を手に入れよう: ChromebookとSplashtopの競争力のある価格設定は、この組み合わせを個人や組織にとって人気のあるリモートデスクトップソリューションにしています。
Chromebookマルチモニター対応サポート: Splashtopは、リモートで作業するChromebookユーザーが、オフィスPCのマルチモニター設定をミラーリングできるようにもします。
リモートワークのニーズにSplashtopリモートアクセスソフトウェアを選ぶ理由
Splashtopはリモートワーカーにとって不可欠なツールとして際立ち、生産性、セキュリティ、柔軟性を向上させるさまざまな機能を提供します。提供するもの：
高性能アクセス: Splashtopは高品質で低遅延の接続を可能にし、ユーザーがビデオ編集やソフトウェア開発などのリソースを多く消費するタスクをどのデバイスからでも作業できるようにします。
クロスプラットフォーム互換性: Chromebook、Mac、Windows PC、iOS、またはAndroidデバイスを使用しているかどうかに関わらず、Splashtopは主要なワークステーションへのスムーズなアクセスを保証し、どんなセットアップにも対応できる柔軟性を提供します。
セキュリティとコンプライアンス: 256ビットAES暗号化、2段階認証、デバイス認証、役割ベースのアクセス制御を備えたSplashtopは、エンタープライズレベルのセキュリティフレームワークを提供し、リモートセッション中に機密データが保護されることを保証します。
コラボレーションとサポート: Splashtopは個別の作業を可能にするだけでなく、画面共有やリモートコントロール機能を通じてコラボレーションをサポートし、チームサポートやトラブルシューティングをこれまで以上に簡単にします。
コスト効果の高いソリューション: 他のリモートアクセスツールと比較して、Splashtopは品質や機能を犠牲にすることなく競争力のある価格を提供し、個人や企業にとって予算に優しい選択肢となっています。
簡単なセットアップと使用: Splashtopのユーザーフレンドリーなインターフェースと簡単なインストールにより、あらゆる��技術スキルレベルのユーザーが利用可能です。煩わしさを最小限に抑えて、迅速にリモート接続を確立できます。
Splashtopは、現代のリモートワークの要求に応えるように設計されており、ユーザーがどこからでも生産性を維持し、安全で接続された状態を保つことができます。
