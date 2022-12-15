継続的なモニタリングとリモートアクセスソフトウェアを通じてケアの効率と質を向上
Slingeland HospitalのSensing Clinicは、Splashtop-On-Premを使用してスマートセンサーでバイタルサインをリモート監視することで効率を向上させました
概要
COVID-19は、特に医療業界でデジタル革命を加速させました。新しいソーシャルディスタンス規制により、医療施設は新しい常態に適応しつつ、すべての患者に質の高いケアを提供するために急いで再構築を行いました。このケーススタディでは、Slingeland HospitalのSensing ClinicのプロジェクトマネージャーであるKoen Van Dulmenが、連続モニタリングプラットフォームといくつかのセンサーを使用して、どのようにして病院が患者ケアを再構築し改善したかを共有します。Splashtop On-Premは、1つのセンサーの複数のリモート測定を開始するために使用されました。
課題: ソーシャルディスタンスプロトコルの中でセンサーを起動する
Slingeland HospitalのSensing Clinicの主要な使命は、バイタルサインを継続的に監視し、悪化のリスクを計算して必要に応じて対処するソリューションを開発することです。COVID-19の影響で、Sensing Clinicはこのソリューションの開発と実装を加速させる必要がありました。
この重要なデータを受け取るために、Sensing Clinicは複数のセンサーに依存しており、そのうちの1つのセンサーは手動で起動する必要があります。すべてのセンサーは高リスク患者に接続されており、最初は臨床医が各患者のベッドに歩いて行き、そのセンサーから測定を行う必要がありました。
しかし、COVID-19の影響で、これは課題となりました。「Sensing Clinicは医師の移動を減らし、すべてのデータを受け取る必要があります」と、Slingeland HospitalのSensing ClinicのプロジェクトマネージャーであるKoen Van Dulmenは説明しました。クリニックは、患者の部屋でセンサーを起動するための物理的な移動を減らす必要がありました。これは、できるだけ多くのデータを取得し、社会的距離を確保し、患者と医療従事者の安全を確保するために重要でした。これらの移動は、患者の必要な休息を妨げることもありました。
The Solution: Splashtop On-Prem リモートアクセスソフトウェア
Koenは病院のITチームに連絡を取り、Sensing Clinicの課題を解決する方法を見つけようとしました。Slingeland Ziekenhuis HospitalのITチームは、クリニックが仮想コントロールルームで測定を行えるようにするためにリモートアクセスツールを利用することを提案しました。
ITチームは、いくつかのアプリケーション問題があることが判明したリモートアクセスツールを評価し試した後、Splashtop On-Premを見つけました。これは、使いやすさ、継続性、手頃な価格、速度というチームの選定基準をすべて満たしていました。
Usability: 導入プロセスはスムーズでした。Koenのチームは、制御室の20台のSamsung A10ゲートウェイにソフトウェアを簡単にインストールし、センサーの測定をリモートで開始できるようにしました。
継続性: 設定後、Splashtop On-Premは、患者を歩かせたり邪魔したりせずに、より頻繁にデータを受信することで、Sensing Clinicがより頻繁に測定を開始できるようにしました。例えば、昼間は毎時間ではなく10〜15分ごと、夜間は4時間ごとです。
手頃な価格とスピード: Splashtop On-Premは実装が簡単で、うまく機能しましたが、手頃な価格で迅速に実装できました。このシナリオでは、スピードが重要でした。「これを早くやらなければならなかった！」とKoenは言いました。
結果: 効率の向上とケアの質の向上
Splashtop On-Premを使用することで、コントロールルームは最大20人の患者をリモートでより効果的に監視できるようになりました。
これにより、Sensing Clinicは「患者への不要な訪問を減らす」ことができたとKoenは説明します。「患者への訪問は、臨床医が患者の状態を知っているため、より有用になりました。」
Splashtop On-Premを使用する前は、臨床医は患者に接続されたデバイスに到達するために毎時間数メートル歩いていました。
全体として、Sensing ClinicはSplashtop On-Premに満足していました。「すべてがうまく機能しました」とKoenは言いました。「Splashtopは使いやすく、将来的にも一緒に働き続けることを想定している先進的な会社です。」
Slingeland Ziekenhuis Hospitalは、患者への不要な訪問を減らすことで、COVID-19の感染リスクを最小限に抑えながら、高リスク患者が最小限の中断で必要な休息を得ることができ、結果として患者のケアの質を向上させることができました。
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制限事項
Slingeland Ziekenhuis Hospitalについて
Slingeland Hospitalはオランダのドゥーティンヘムにあり、Wilhelmina HospitalとSt.Joseph Hospitalの合併により1975年に設立されました。305床と約1,600人の常勤職員を擁するSlingeland Hospitalは、常に高品質で安全なケアを提供する透明性と開放性を重視しています。