iPadリモートデスクトップソフトウェアを使用する理由
iPadリモートデスクトップソフトウェアを使用すると、ビジネス専門家、教育者、個人など、さまざまなユーザーに大きなメリットがもたらされます。ビジネス ユーザーにとっては、どこからでも仕事用コンピューターに安全にアクセスできるようになり、リアルタイムのコラボレーションとリモートサポートが促進されるため、生産性が向上します。 教育者はリモートデスクトップソフトウェアを活用して、仮想クラスを実施し、教材にアクセスし、生徒とインタラクティブに関わり、教育の継続性を確保できます。
個人使用の場合は、自宅のコンピュータへのアクセス、マルチメディア コンテンツのストリーミング、家族のデバイスのトラブルシューティングをリモートで行うのに便利です。全体として、 iPad リモートデスクトップソフトウェアはモビリティとデスクトップ機能の間のギャップを埋め、接続と生産性を維持するための非常に貴重なツールとなっています。
Splashtopが最高のiPadリモートデスクトップソリューションである理由
どこからでも仕事ができる
iPadタブレットを使用して、どこからでもコンピューターにアクセスし、リモートで作業します。自宅でも、外出先でも、世界中のどこでも仕事をすることができます。
無限の柔軟性
コンピュータを持ち歩く必要はなく、iPadを使用してデスクトップにリモートアクセスできます。すべてのコンピューティングファイル、アプリ、リソースには、リモートデスクトップソフトウェアを使用して iPad からアクセス Splashtop 。
生産性の向上
iPadからリモート制御しながらも、リモートコンピュータを直接使用しているかのように感じることができます。iPadからのリモートワークがこれほどシームレスになったことはありません。
優れたユーザーインターフェース
シンプル、高速、使いやすいiPad用リモートデスクトップソフトウェア。コンピューターを直接使用しているかのように、iPadからリアルタイムでコンピューターを制御できます。
iPadユーザー向けに設計されたリモートデスクトップソフトウェア
Splashtopリモートデスクトップソフトウェアを使用すると、コンピューターの前に座ってコンピューターをリモート制御しているような気分になりますiPad。
リモートデスクトップ セッションでは、任意のファイルを開き、ビデオ編集ソフトウェア、グラフィック デザイン、3D モデリング ツールなど、リモート コンピューター上の任意のアプリを実行することができます。 Adobe Creative ツール、Autodesk、QuickBooks などのアプリは、リモートで作業している間もいつでもアクセスできます。
iPad用のリモートデスクトップの使用方法
リモートデスクトップソフトウェアをiPadにセットアップするのは迅速かつ簡単です。開始するには、次の簡単な手順に従ってください。
アプリのインストール: iPad の App Store から Splashtop Business アプリ をダウンロードしてインストールします。
サインアップまたはログイン: アプリを開き、新しいアカウントにサインアップするか、既存の Splashtop 資格情報を使用してログインします。
コンピュータをセットアップする: コンピュータに、Splashtop Web サイトから Splashtop Streamer アプリケーションをダウンロードしてインストールします 。
デバイスを接続する: iPad とコンピュータの両方がインターネットに接続されていることを確認します。iPadでSplashtopアプリを開くと、コンピューターが一覧表示されます。コンピュータをタップして、リモートセッションを開始します。
#1 iPad リモートデスクトップツール
iPad用のリモートデスクトップツールに関しては、Splashtopが第一の選択肢です。リモートデスクトップアクセスは、 Splashtopの優れたパフォーマンス、セキュリティ、使いやすさのおかげで簡単です。
自宅で仕事をしている場合でも、外出先で仕事をしている場合でも、リモートサポートを提供している場合でも、Splashtop と iPad ですべてを行うことができます。
iPad向けSplashtopリモートデスクトップの主な利点
クロスプラットフォームのサポート
Windows、Mac、iOS、Android、Chromebook デバイスから Windows、Mac OS、Linux コンピューターにリモートでアクセスできます。Splashtop は、ラップトップ、タブレット、スマートフォン デバイス間でシームレスに動作します。
使いやすさ
コンピュータとそのすべてのファイルとアプリケーションには、iPad からアクセスできます。リモートワークは、Splashtop と同じくらいシームレスです。
高性能接続
リソースと処理を集中的に使用するワークステーションに、あたかもその前に座っているかのようにリモートでアクセスできます。4K ストリーミングと低遅延により、一流のリモートデスクトップ接続を実現します。
セキュリティとコンプライアンス
すべてのリモートセッションは、TLSおよび256ビットAES暗号化で保護されています。Splashtop は、いくつかの業界規制と標準に準拠しています。詳細はこちら secure リモートデスクトップソフトウェアについて。
幸せなお客様から
私は他のリモートデスクトップツールで作業しましたが、Splashtopははるかに優れた製品です。使いやすさ、特定のコンピューターを特定のユーザーに割り当てる機能、携帯電話、タブレット、コンピューターから PC にログインできる機能が気に入っています。
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
幸せなお客様から
今のところ、私は圧倒されています。レイテンシーがとても短いので、まるでマシン上で作業しているような気分になりました。それこそが私に必要なものです。すべてがわかりやすく、理解しやすく、使いやすいです...私はSplashtop電話アプリを使用してシステムのステータスを確認しましたが、それはそれに最適です。
Brian Davids
幸せなお客様から
私は他のリモートデスクトップツールを使用していましたが、そのソフトウェアに問題が発生し始めました。その後、Splashtopに出会いました。それは素晴らしく、非常にMacフレンドリーです。素晴らしい製品をありがとうございました。
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association