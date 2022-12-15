Virginia Techは140のサイトで2,200台以上のデバイスをリモートでサポートしています
リモートアクセスを使用してITチームの効率を高め、コストを削減
概要
Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences（CALS）のITチームは、140拠点にわたる2,200台以上のコンピュータとデバイスのサポートを担当しています。
7人のヘルプデスクスタッフと6人のエリア情報技術者からなるITチームで、広範囲に散らばったクライアントの増大する要求に応えるのは大変でした。他のリモートサポートソリューションを試した後、Virginia Tech CALSのチームはSplashtopでまさに求めていたものを見つけました。
Splashtopに参加すると、ITチームは効率を向上させ、どの管理デバイスにもいつでもリモートアクセスしてサポートを提供することで、移動時間とコストを削減することができました。
Virginia Techから
コスト、永続的なクライアント、強制的な2段階認証、個々の技術者のユーザー管理など、さまざまな理由からSplashtopをお勧めします。
Edward O’Dell, IT Support Specialist
課題: 効率的なITサポートを提供しながら移動時間/コストを削減すること
バージニア工科大学の農業生命科学部 (CALS) は、約140のサイトに2,200台以上のコンピュータとデバイスで構成されています。7人のヘルプデスクスタッフと6人のエリア情報技術者（AITs）からなるITチームが、すべてのコンピュータとデバイスを管理・サポートしています。
ITサポートスペシャリストのEdward O’Dellは、特にAITが担当地区を回って教職員をサポートし、すべてのエンドポイントがスムーズに動作するようにするというチームの課題を説明しました。
「2つの地区には2人のAITが監督しており、他の地区にはそれぞれ1人ずついました」とO’Dellは言いました。「各AITは広い地域をカバーしており、移動費が高かった。さらに、彼らが旅行中は、他の誰もサポートできませんでした。リモートデスクトップセッションがあれば、もっと多くの作業ができたでしょう。」
エンドポイントをリモートでサポートできるソリューションを探していたVirginia Tech CALSのITチームは最初にSimpleHelpを試しました。しかし、さまざまな問題に遭遇し、すぐに代替品を検討し始めました。
「SimpleHelpを使おうとしましたが、いつもうまくいくわけではありませんでした」とO'Dellは言いました。また、ユーザーが彼らのウェブサイトにアクセスしてサポートアプリケーションをダウンロードする必要があり、一部のユーザーはそれを複雑で混乱するものと感じました。」
解決策: Virginia Tech CALSがSplashtopで迅速で安全、簡単なリモートサポートを実現
O'Dellと彼のチームが新しいリモートアクセスソリューションを探していたとき、彼らはクライアントのコンピュータに迅速に接続できる製品を見つけることに焦点を当てました。O'Dellは、「私たちがソリューションに求めた最大のものは、持続的なクライアントを持つことでした。これにより、何らかの管理コンソールを通じて接続できるようになります。」と述べました。
複数のソリューションを調査した結果、チームはSplashtop リモートサポートがこの要件を満たし、他にも多くの利点があることを発見しました。
Splashtop リモートサポートは、ITチームが管理しているコンピュータに無制限の無人リモートアクセスを行うために使用されます。これは、管理されたコンピュータにSplashtop Streamerを設定することで機能します。ストリーマーがインストールされると、IT管理者はSplashtopアプリを通じていつでもデバイスにリモートアクセスできます。
無制限のデバイスからのリモートアクセスに加えて、Splashtop リモートサポートは、IT管理者が日々のタスクを完了するのを助けるための包括的な機能セットを含んでいます。これには、ファイル転送、マルチモニター対応、セッション録画、そして有人サポートが含まれます。
Virginia Tech CALSのITチームは、エンドポイントをサポートするためにこれらの機能の多くを利用しています。O'Dellが特に重視している機能の一つは2段階認証で、Splashtop リモー�トサポートユーザーはアカウントのセキュリティを最適化するために有効にすることができます。
「すべての技術者に2段階認証を強制できるのが気に入っています」とO’Dellは言いました。「アカウントを2段階認証なしで開いたままにしておくと、誰かが侵入した場合、システムにロードされているすべてのマシンにアクセスできてしまいます。」
O'Dellは、その便利さのためにコンピュータグループ化とユーザーグループ化機能も称賛しました。「システムをグループ化できるのが気に入っています」と彼は言いました。「各異なる人が1台のマシンまたはマシンのグループ、またはすべてのマシンにアクセスできます。」
最後に、O’Dellは、ITプロフェッショナルがクライアントをブレイク/フィックスベースでサポートする必要がある場合にうまく機能するリモートサポートの有人サポート機能を強調しています。技術者は、簡単なセッションコードを使ってどのデバイスにもリモートサポートを提供でき、Splashtop Remote Supportアカウントで既に管理されていないデバイスをサポートする能力を持っています。
「有人サポート機能は素晴らしいです。クライアントのデバイスにアクセスする必要があるとき、彼らにSplashtopのウェブサイトに行ってアプリケーションをダウンロードしてもらえば、すぐに入れます。」
結果: コスト削減、移動の削減、効率の向上など
全体的に、O'Dellと彼のチームは、Splashtop リモートサポートがデバイスのサポートにどれだけ役立っているかに非常に満足しています。
Splashtop リモートサポートは、基本的なリモートアクセス機能に加えて、O'Dellと彼のチームにとってコスト削減、移動の削減、問題解決の時間短縮といった追加のメリットをもたらしました。
「私たちは、ユーザーシステムを引き継ぎ、教職員の問題を解決する能力を求めていました。コスト削減と出張の削減は追加のメリットでしたが、必須ではありませんでした。それでも私たちはユーザーとの対面時間を持つことに重点を置いています。しかし、私たちの作業量は非常に増え（そして約1年間で多くのスタッフの変更がありました）、電話での対応やSplashtopを使ってオフィスから作業することが多くなっています。リモートサポートは、今すぐ問題を解決するのに2週間待つよりもはるかに迅速です。」
さらに、O'DellはSplashtop リモートサポートを使用することで、より効率的に作業できると報告しました。
「多くの場合、ユーザーとリモートで接続する時間をスケジュールし、彼らの問題を解決します。なぜなら、私たちはそれを行いながらバックエンドで何かを同時に作業することができるからです」とO’Dellは言いました。「その方法で、2つの大きな問題を同時に解決できます。例えば、あなたのためにこのソフトウェアをインストールしようとしていて問題が発生している場合、インスト�ーラーがどこで失敗するかを見るために待つ必要があるので、オフィスで他のことをすることができます。」
O’Dellはサポートを提供するだけでなく、リモートサポートを使用して新しいコンピュータをリモートで設定しています。
「新しいコンピュータを誰かに設定する際にもリモートサポートを使用しています。PCを発送し、接続すると、リモートで接続して、必要なコンピュータ設定を少しだけ完了させます。例えば、メールシステムの設定を手伝ったり、バックアップシステムの設定を手伝ったり、必要なデータを転送したりします。」
Virginia Tech CALSのITチームは、3年未満で9,000回以上のリモート接続にSplashtopリモートサポートを使用しました。O’Dellは、「私たちの技術者の一人は1,900回以上使用しました。彼は以前は常に旅行していましたが、今ではあまり旅行していません。電話で説明できることでも、Splashtopリモートサポートを使って直接やってあげた方が早いこともあります。
最近では、O'DellはVirginia Techの図書館にもSplashtop リモートサポートを推薦しました。それ以来、彼らはソリューションを評価し、購入しました。
「他の会社をすべて見ました」とO’Dellは言いました。「しかし、Splashtopを推奨した理由は、コスト、持続的なクライアント、強制された2段階認証、個々の技術者のためのユーザー管理です。」O’Dellは続けて言いました。「ここバージニア工科大学では、ソフトウェアを購入する前に法務チームの承認を得る必要があるという大学のポリシーがあります。」それはすでに承認されており、私たちはそれを気に入り、私たちにとってうまく機能したので、それを推奨しました。」
3年間で9,000のリモート接続をSplashtopで実現
140のサイトで2,200以上のエンドポイントをサポートし、旅行を減らしてより効率的なサポートを実現
制限事項
Virginia Tech農業生命科学部
バージニア工科大学の農業生命科学部 (CALS) は、約140のサイトに2,200台以上のコンピュータとデバイスで構成されています。7人のヘルプデスクスタッフと6人のエリア情報技術者（AITs）からなるITチームが、すべてのコンピュータとデバイスを管理・サポートしています。
Splashtop リモートサポートの利点
幅広いデバイスサポート: Windows、Mac、iOS、Android、Chromebookデバイスから、WindowsおよびMacコンピュータをサポート。
高速リモートアクセス: Splashtop リモートサポートは、Splashtopの個人用ソリューションに見られる同じ受賞歴のあるリモートアクセスエンジンによって動作しています。HD品質とサウンドで高速なリモート接続をお楽しみください。
生産性の向上：Splashtop Remote Supportには、ファイル転送、チャット、リモートウェイク、リモート再起動、セッション録画、ユーザーとコンピュータの管理、グループ化など、ITチームに必要な主要機能が備わっています。
コスト削減: Splashtopは他のソリューションと比較して80%以上の節約が可能です。さらに、Splashtopは他のリモートアクセスプロバイダーのような価格の引き上げの歴史がありません。
Splashtopを選ぶ理由
ここでは、Virginia Tech CALSのような教育ITチームがSplashtopを愛する理由を紹介します:
Splashtop リモートサポートは、他のリモートサポート製品よりも最大80%安��くなっています。
ITチームは、効率の向上により、増大する需要に簡単に対応できます。
エンドユーザーアクセスを有効にして、教職員が自分のコンピュータにリモートアクセスできるようにしましょう。
Splashtopの一連の優れたツールと機能のおかげで、日々のタスクを簡単に完了できます。