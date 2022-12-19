Beyond Digital Solutionsは、現地訪問を減らし、デジタルサイネージの問題の90％をリモートで解決します。
Splashtop Enterpriseを使用して、2つの大陸にわたる7,000以上のデジタルサイネージスクリーンを管理しながらデジタルキャンペーンを強化
一目でわかる
課題
Beyond Digital Solutionsは、英国、ヨーロッパ、カナダ、米国に広がる7,000以上のデジタルサイネージスクリーンで優れたユーザー体験を確保する必要がありました。
対処方法
Splashtop Enterpriseを活用して、ダウンタイムを最小限に抑え、リモートワークを可能にし、クライアントにオンデマンドサポートを提供しながら、さまざまなデジタルサイネージソフトウェアを管理しました。
結果
Beyond Digital Solutionsは、年間でクライアントごとに15,000マイル以上の現地訪問を節約しています。これにより、より良いサービスを提供し、技術的な能力を拡大して提供を増やすことができます。
デジタルソリューションの先へ
Splashtop は私たちの要求をすべて満たしてくれました。1つのスケーラブルなソリューションで、どこでも画面をリモート制御し、クライアントや社内スタッフのさまざまなデバイスをサポートすることができました。すべて、オンデマンドでアクティブ化できる、非侵襲的で安全なソフトウェアによって実行できます。
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert
課題: 大陸を越えたデジタルサイネージデバイスとソフトウェアの管理
イングランドのニューカッスルに拠点を置くBeyond Digital Solutionsは、コンテンツ、クリエイティビティ、テクノロジーを結びつけるコミュニケーションエージェンシーです。ホスピタリティ向けのデジタルメニューから社内コミュニケーションスクリーンまで、あらゆる分野で活動し、消費者ブランドとのインタラクションを変える没入型デジタルコミュニケーションソリューションを提供しています。彼らはヨーロッパ、アメリカ、カナダのクライアントのために7,000台（そして増加中）のデジタルスクリーンを管理しています。
Michael Thompson、デジタルアーキテクト兼デジタルサイネージエキスパートは、クライアントと25人の内部チームの間の接続ポイントとして機能します。彼は、クライアントの要件をエンジニア、クリエイティブ、デジタルサイネージの専門家の努力と一致させることで、各キャンペーンの最高のUXを保証します。彼はまた、各キャンペーンのデジタルサイネージソフトウェアのシームレスな統合を保証するために、ポータルやバックエンドシステムの開発者と協力しています。
Beyond Digital Solutionsは、各クライアントとキャンペーンの要件を考慮して、ニーズに最適なデジタルサイネージソフトウェアを選ぶ必要があります。「私たちはさまざまな技術を使用しています」とマイケルは説明します。「外部からのオーディエンスを追跡するためのハイブリッドウィンドウスクリーンや、オーディエンスの注意を分析したり、コンバ�ージョン率を測定したりするための視線追跡技術を含みます。」
12年間リモートソフトウェアを使用していたにもかかわらず、Beyond Digital Solutionsはより効率的なプロバイダーを見つける必要があると感じました。以前のプロバイダーは、新機能を追加したりソフトウェアの安定性を向上させたりすることなく価格を上げ続けました。
Beyond Digital Solutionsは、次のことができる安定したソリューションを探していました:
彼らが使用するソフトウェアとの最大の互換性を確保する
画面の乱れを迅速に解決
クライアントや内部スタッフに、どのデバイスやオペレーティングシステムでも即時のオンデマンドサポートを提供
解決策: ダウンタイムの最小化、サポートの改善、Splashtop Enterpriseによるリモートワークの実現
新しいソリューションは、すべてのデジタルサイネージソフトウェアと互換性がある必要がありました。また、クライアントや従業員に効率的なサポートを提供し、画面上の問題を迅速に介入して修正できるようにする必要がありました。Beyond Digitalは、インストールを必要とせず、どのデバイスやオペレーティングシステムでも動作するソリューションを探していました。今後、クライアントに最高の体験を提供したいと考えていました。
Michaelは、LogMeInをSplashtop Enterpriseに置き換える前に、TeamViewerを含むいくつかのツールを調査し、テストしました。しかし、どれもBeyond Digitalが必要とする安定性、追加機能、ライブサポートを提供しておらず、ましてや手頃な価格ではありませんでした。しかし、Splashtopはすべての要件を満たし、予算にも合いました。
Splashtop Enterpriseを使用して、Beyond Digital Solutionsは次のことができました：
デジタルサイネージキャンペーンのダウンタイムを最小限に抑える。Splashtopは、サービスデスクが毎日200台以上のマシンを簡単にチェックしサポートできるようにし、現地訪問を数回のリモートクリックで置き換えました。
柔軟性と競争力を得る。任意のソフトウェアをリモートで選択し管理する能力により、Beyond Digitalはクライアント向けにオーダーメイドのデジタルキャンペーンを作成できました。
クライアントや従業員を安全で侵入しないリモートサポートツールでサポートします。ローカルインストールやメンテナンスが不要でオンデマンドでアクティベートされます。
ITスタッフが同じマシンに同時にアクセスして操作できるようにし、セッションからログオフされることなく、より効率的なトラブルシューティングプロセスを実現します。
従業員が自分のデバイスからリモートで作業できるようにします。タイムリーなサポートと、オペレーティングシステムに関係なく、ハイエンドのワークステーションとプログラムへのアクセスを提供します。
結果: Beyond Digital Solutionsは、デジタルキャンペーンの効率を高めながらカーボンフットプリントを削減
Beyond Digital Solutionsは、以前のプロバイダーからの移行中にSplashtopを数日で導入し、ダウンタイムはありませんでした。「まるでオフィスを一日離れて、次の日に戻ってきたら、ただ別のアプリケーションにログインして、別のボタンをクリックしているだけのように感じました。「問題点がない」と、ITマネージャーのJonathan Peacheyは言いました。
今日、SplashtopはBeyond Digitalが技術的およびUXの観点からキャンペーンを円滑に実行するために最も使用しているアプリケーションです。彼らの7,000以上のスクリーンが2つの大陸に広がっていても、90%の問題をリモートで修正でき、現地訪問に関連するコストを回避または最小化しています。
最初の年に、彼らはほとんどの問題をリモートで解決することができ、平均で15,000マイルの移動と約4トンのCO2排出をクライアントごとに節約しました。現在、Beyond Digitalは他のサプライヤーでは管理できなかった新しい技術を導入でき、クライアントへの提供を拡大し、競争力を得ています。「これまでのところ、私たちは Windows で 90% のオペレーションを実行していますが、Splashtop は Android や Linux のような新しいデジタルサイネージマシンを検討することを可能にしてくれます。これらは最近の期間でパフォーマンスが大幅に向上しました」とマイケルは言いました。
制限事項
Beyond Digital Solutionsについて
ニューカッスル、イングランドに拠点を置くBeyond Digital Solutionsは、デジタルスクリーン用コンテンツの作成における専門家です。ホスピタリティ向けのデジタルメニューから社内コミュニケーションスクリーンまで、あらゆるセクターで活動し、消費者ブランドとのインタラクションの方法に影響を与える没入型デジタルコミュニケーションソリューションを提供しています。
お客様の声
複数の人が同じマシンに接続できます。これは他では見たことのない素晴らしい機能です。
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert