Sarah Laoyan headshot

Sarah Laoyan

コンテンツマーケティングスペシャリスト

Sarah LaoyanはSplashtopのコンテンツマーケティングスペシャリストです。彼女はリモートワーカーのコラボレーションを改善する技術を支持しています。執筆していないときは、編み物やかぎ針編みをしながら、近くに温かい飲み物を置いていることが多いです。

Sarah Laoyanによる記事

リモートワーク

リモートデスクトップのマルチモニター: 利点、設定方法、その他

IT&ヘルプデスクリモートサポート

ツールの統合がITサポートの生産性を向上させる方法

リモートアクセスの洞察

Splashtopがどのようにして高速なリモート接続と最小限の遅延を実現しているか

セキュリティ

Splashtalksの要約：ゼロトラストと安全なワークスペースの再発明

比較

EasyVista EV Reach On-Premのベストな代替案

セキュリティ

SplashtopがGDPRコンプライアンスを維持する方法

リモートワーク

グラフィックデザインはリモートで行うことができますか？

IT&ヘルプデスクリモートサポート

モバイルデバイスをリモートでサポートする最良の方法

IT&ヘルプデスクリモートサポート

ITオペレーションを拡大するための5つの戦略

リモート学習＆教育

EdTechスタックを統合するための5つの戦略

リモート学習＆教育

リモートデスクトップソフトウェアがブレンド型学習を強化する方法

IT&ヘルプデスクリモートサポート

SplashtopのオープンAPIでITワークフローを効率化

