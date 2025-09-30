2020年にファイル転送にメールを使うべきではありません ⬇
10億 - これは2016年にハッキングされたメールアカウントの数です。2019年に良くなったの？そうでもないね。
2020年はどうだったのでしょうか？Security magazineによると、39秒ごとにハッカー攻撃が発生しています。
そして、サイバーセキュリティが違法薬物取引よりも利益を上げていることを考えると、メールハッキングはなくなりません。これを心に留めておいてください。
まだピンと来ない？これがあなたを納得させるかも:
2020年にファイル転送にメールを使うべきでない4つの理由 ⬇
ファイルが一度なくなると、他の人と共有されない保証がないため、機密性を失います。単純なNDAで保護できると思うかもしれませんが、実際にはそうではありません。NDAは情報の無許可の共有に対して法的措置を取ることを許可するだけで、それを防ぐことはできません。
ファイルをメールで送信することは、複数のコンピュータに保存されることを意味し、サイバー攻撃に対してより脆弱になるため、セキュリティリスクが高まります。
あなたのメールは永遠に続きます。つまり、送ったファイルを後悔しても、もう遅いです。
ファイルの制限が厳しいです。これは、大きなファイルを共有したい場合、ほとんどのメールプラットフォームを介してはできない可能性が高いことを意味します。
明らかなセキュリティの危険性と制限があるにもかかわらず、毎日何百万人もの人々がメールでファイルを共有しています。
誰かが祖母に赤ちゃんの写真をメールで送るのは問題ありませんが、ビジネスが機密ファイルをメールで共有するのは問題です。それはビジネス標準と呼ばれています。
一部の企業は、すべての機密文書をパスワードで保護することで、メール添付ファイルに追加のセキュリティ層を追加します。これにも問題があります。さらに良いのは、リモートアクセスファイル転送を介してファイルを送信し、サーバーと任意のコンピュータ間でファイルを安全に転送する最も簡単な方法は、リモートデスクトップソリューションを通じてです。
幸運なことに、私たちはぴったりのものを知っています
Splashtop リモートアクセス
Splashtop リモートアクセスを使えば、世界中どこにいても「あなたの」コンピュータ間でファイルをドラッグ＆ドロップできます。また、誰がファイルを共有するか、いつ共有権限を終了するかを完全に制御できます。
あなたはこう尋ねるかもしれません: これはメールの添付ファイルを共有するの��とどう違うの？
Splashtop ファイル転送 runs as seamlessly as moving files on your own computer. But most importantly, the files move via ポート 443, the ポート used by top government agencies like the FBI. So if the FBI is safe, then you can rest assured that with Splashtop リモートアクセス your files are safe as well.
