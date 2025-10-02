Windows PCやMacを複数のモニターでリモートアクセスしたいなら、Splashtopは素晴らしいソリューションです。Splashtopを使えば、リモートコンピュータを操作中に複数のモニターを表示するためのいくつかのオプションがあります。
一度に1つのリモートモニターを表示し、画面を切り替える
複数のリモートモニターを1つの画面（単一ウインドウ）で表示
複数のローカル画面で複数のリモートモニターを表示（マルチウィンドウ/マルチモニター対応）
これらの機能は製品によって異なります。各オプションが含まれているSplashtopのリモートデスクトップソリューションのリストを以下にお読みください。
クロスプラットフォームの表示とリモートコントロール
Splashtopを使用すると、異なるオペレーティングシステムを実行しているローカルコンピュータやデバイスから、複数のモニターを表示し、クロスプラットフォームでリモートコンピュータを表示および制御できます。
Windows、Mac、iOS、Android、ChromebookからWindowsコンピュータを制御および表示
Windows、Mac、iOS、Android、ChromebookからMacを制御および表示します。
リモートデスクトップマルチモニター概要ビデオ
MacからMacへのマルチモニターリモートアクセスをこのビデオでご覧ください。
こちらは別のビデオ概要です（右のコンピュータが左のコンピュータの画面をリモートで制御および表示しています）。
リモートデバイスで複数の画面を切り替えて表示する方法
Windows、Mac & Chromebookで複数のモニターを切り替えて表示
リモートアクセスセッション中に、画面上部のツールバーの「モニター切り替え」ボタンをクリックしてモニターを切り替えることができます。モニターアイコンの青い点は、表示しているモニターの番号またはこの例ではマルチモニターのシンボルを示します。
以下の例では、最初の2つのメニュー項目で、リモートシステムのモニター1またはモニター2を選択して画面に表示できます。（なぜLenovoやWindowsが私のモニター2のラップトップ画面にこんなに長い名前を付けたのかわかりません。）モニターアイコンの青い点は、アクセスされているモニターの番号またはマルチモニターインジケーターを示しています。
3番目のメニュー項目では、リモートコンピュータのすべてのモニターを1つのローカル画面で表示できます。これはマルチトゥワンとも呼ばれます。
最終オプションでは、ローカルコンピュータ上の別々のウィンドウで各リモートモニターを表示でき、これらのウィンドウを複数のローカルモニターに配置できます。これはマルチ対マルチとしても知られています。
iOSデバイスで複数の画面を切り替える
iPhoneやiPadを含むiOSデバイスでは、デバイス画面の下部でメニューがアクティブ化されると、同様のツールバーボタンが利用可能です。このボタンを選択すると、画面を切り替えることができます。
iPhone（下）では、1画面ずつ表示するか、両方のリモート画面を同時に電話画面に表示するオプションがあります。
Androidスマートフォンとタブレット
SplashtopのAndroidアプリは、一度に1つのリモートモニターを表示するオプションを提供します。下にハイライトされたボタンは、次のモニターに切り替えるために使用されます。
あなたのニーズに合ったSplashtopソリューションを選ぶ
この表は、各Splashtopソリューションで利用可能なマルチモニター機能を示しています。
Splashtopのマルチモニターオプション
Splashtopを使用して、複数のモニターを持つデバイスにリモートでアクセスを開始する
無料トライアルを開始するか、今すぐ購読してください！