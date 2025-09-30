Splashtopが割引、セールプロモーション、またはプロモコードを提供しているか気になりますか？私たちは通常、割引価格やプロモーションを提供していません。なぜなら、他の同等のリモートアクセスソリューションよりも50％、場合によっては80％も低い日常的な低価格を提供しているからです。しかし、Splashtopのサブスクリプションを節約する方法はいくつかあります。
Splashtop リモートアクセス パフォーマンス and Pro Volume ライセンス Discount up to 25% off
Splashtop リモートアクセスは、中小規模のチームにとってリモートコンピュータアクセスの優れた価値を提供します。4人以上のユーザー向けにSplashtop リモートアクセス Proサブスクリプションを購入すると、ボリュームディスカウントを受けることができます。ボリュームディスカウントは次の通りです：
4-9ライセンスのサブスクリプションで20%割引
10ライセンス以上のサブスクリプションで25%割引
割引を受けるにはどうすればいいですか？
Buy Splashtop リモートアクセス オンライン and the discount will be automatically applied when you 選択する 4 or more licenses of �リモートアクセス Pro. 大量ライセンスについて質問がある場合は、営業チームにお問い合わせください。The volume ライセンス discount doesn’t 適用 to the リモートアクセス Solo plan which is limited to one user and has fewer features.
現在4ライセンス未満のサブスクライバーで、ボリュームライセンスプランを利用したい場合は、my.splashtopのWeb管理コンソールのサブスクリプションタブを訪れ、通常価格に基づいて比例配分された価格でいつでもプランにライセンスを追加できます。そして、更新時にアカウントに4つ以上のライセンスがある場合、プランはボリュームディスカウント価格で更新されます。
Splashtop EnterpriseのA/Rアドオンの特別価格
Splashtop Enterpriseは、必要なリモートコンピュータアクセスとリモートサポート技術者ライセンスの数をバンドルして設定できる優れた単一ソリューションです。
A/Rツールを入手するにはどうすればいいですか？
Splashtop Enterpriseのライセンス価格についての情報を得るために、私たちの営業チームに連絡してください。必要なリモートアクセスとサポート技術ユーザーのボリュームに応じて、特別価格で利用可能な拡張現実リモートサポートアドオンについてもお問い合わせください。
このアドオンは、エンドユーザーがモバイルデバイスでSplashtopアプリを開くことを可能にし、技術者が電話カメラを通じて作業内容を確認し、問題のトラブルシューティングを支援します。これは、リモートの専門家からの支援が必要な場合に技術者が機械を修理するための一般的な使用例であり、他にも多くのユーザーがいます。
Mirroring360とMirroring360 Proの画面ミラーリングと画面共有が最大40%オフ
会議室、教室、ビデオ作成、その他の用途のための画面ミラーリングまたは画面共有ソリューションをお探しの場合、Mirroring360製品ファミリーには2種類のディスカウントがあります。
詳細については、Mirroring360のウェブサイトをご覧ください。
非営利団体向け割引
チャリティなどの非営利団体がSplashtop リモートコンピュータアクセスを必要とする場合は、営業チームに連絡して、ステータスを確認するための情報を求めることができ、その後、割引のサポートを受けることができます。
Splashtopの毎日のベストバリュープライス
Splashtopのリモートコンピュータアクセスソリューションの最新の価格とプランは、価格ページでご覧いただけます。お住まいの��地域によって、米ドルまたはユーロ、GPB、AUD、CAD、JPY、BRL、MXP、CHFなどの他のサポートされている現地通貨での価格が表示される場合があります。
この投稿で言及されているすべてのオファーは変更される可能性があります。