2024 年十大遠端支援軟體工具

遠端支援工具是支援性 IT 基礎架構的支柱。它用於幫助技術人員為終端使用者進行疑難排解，並解決長距離的問題。 遠端存取軟體在當今的商業環境中發揮著不可或缺的作用。隨著 IT、教育和客戶服務等各個領域遠距工作的大幅增加，對遠端存取軟體的需求也在增長。
遠端存取軟體有助於提高生產力、降低營運成本並提高客戶滿意度。由於業務的許多方面都依賴遠端存取支援，因此您的團隊也必須根據您的特定業務需求選擇合適的遠端存取支援。
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如果您正在尋找最好的遠端支援軟體，您會發現 Splashtop 在最佳遠端支援工具中名列第一。
TrustRadius 列出的十大最佳遠端支援工具
以下是TrustRadius 排名的前 10 名最佳遠端支援軟體工具：
1. Splashtop
Splashtop是一位領先的遠端存取軟體，為使用者提供無縫的遠端體驗、業界領先的安全協議，並支援遠端使用高效能軟體。
Splashtop 提供極為通用的遠端支援解決方案，並用於各個領域，包括醫療保健和教育。Splashtop 有助於提高營運效�率、簡化流程，並為遠距工作者提供穩定、安全的工作體驗。
2. TeamViewer
TeamViewer 是一款受歡迎的遠端支援軟體，提供僅供個人使用的免費版本。對於那些正在尋找純粹供個人使用的遠端存取工具的人來說，這是一個值得考慮的不錯的選擇。但是，如果 TeamViewer 懷疑您將免費版本用於商業用途，它們可能會阻止您的連線並阻止您存取遠端裝置。
>> 推薦閱讀：TeamViewer 免費版本的限制和最佳替代方案
3. GoTo Resolve
另一種流行的遠端支援軟體是 GoTo Resolve。雖然 GoTo Resolve 有助於監控設備並最大程度地減少即時資料中斷，但 GoTo Resolve 平台無法提供一些主要 IT 功能。
例如，連線錄製以及與其他票務解決方案的整合是遠端工作軟體的常見功能。但是，GoTo Resolve 目前不提供這些功能。
>> 推薦閱讀：2024 年最佳 GoTo Resolve 替代方案
4. connectwise螢幕連接
connectwise ScreenConnect 是一種流行的遠端支援工具，提供 14 天免費試用，無需信用卡。缺點？ connectwise最近提高了其無人值守遠端存取工具的價格。
根據您擁有的方案和您想要存取的裝置數量，原始價格可能會比原始 ScreenConnect 定價模式增加高達 275%。 相較之下，Splashtop 的定價模式著重於按使用量付費，因此無需為遠端支援支付過高的費用。
5. BeyondTrust Remote Support
BeyondTrust（以前稱為Bomgar Appliance）是一款常見的特權遠端存取軟體，為連線管理和存取控制提供集中式平台。他們的本地選項提供了將遠端存取保持在防火牆後面的能力，但是，這對於企業客戶來說並不是最靈活的選項。
Splashtop On-Prem 提供與 BeyondTrust 平台類似的功能，且成本不高。Splashtop 的定價模式創建了一個系統，讓使用者只為他們使用的內容付費，這為您的團隊提供了在定價方面輕鬆擴展的靈活性和能力。
>> 推薦閱讀：Splashtop 優於 BeyondTrust Appliance 的 5 個理由
6. 終端桌面管理員 by Devolutions
終端桌面管理員對許多用戶來說很有吸引力，因為他們為用戶提供免費版本。但是，免費版本僅提供極其有限的功能。 遠端桌面管理員自詡為「遠端存取的IT工具箱」。雖然它確實為用戶提供安全功能，但考慮更大的安全性考量很重要。
Splashtop 的基礎架構在建置時就考慮到了安全性。除了為使用者提供增強自身安全性的能力（例如 SSO 整合和端點安全性）之外，該平臺本身還符合許多主要安全標準，例如 ISO/IEC 27001、SOC2 和 GDPR。
7.VNC連接
VNC 連線是一個遠端桌面平台，通常用於為遠端工作人員提供從自己的裝置進行遠端存取的能力。VNC 連線使用所謂的遠端幀緩衝區 (RFB) 將遠端計算機的螢幕傳輸到您的本機計算機，同時將輸入傳回。
這種遠端存取方法相當過時，且效能不如新技術。Splashtop 使用專有協議，為最終用戶提供即時傳輸高清視訊和音訊的能力，確保技術人員能夠在端點存取連線期間提供快速有效的支援。
>> 推薦閱讀：最佳 VNC 替代方案 — Splashtop 遠端存取與控制
八.ISL 燈
ISL Light 以實惠的價格為用戶提供無人值守的遠端存取。ISL Light 還提供內部部署解決方案和多監視器支持。 但是，一些最終用戶報告使用者介面的複雜問題。在遠端支援方面，使用者體驗是一個主要考慮因素。這就是 Splashtop 為最終用戶和技術人員提供簡單使用者介面的原因。沒有誤會使用哪種程式碼建立連線，技術人員可以輕鬆地告訴他們正在使用哪些設備。
9. AnyDesk
AnyDesk 是一個強大的遠端存取平台，提供遠端工作和 IT 支援。該平台提供了各種各樣的功能，但不允許您選擇產品的哪些方面對您的團隊最需要。 這種限制可能會導致購買永遠不用的不必要功能的昂貴。Splashtop 提供了許多與 AnyDesk 平台類似的功能，但成本僅為 AnyDesk 平台的一小部分。Splashtop 的定價模式使團隊能夠獲得更靈活且更具成本效益的解決方案。>> 推薦閱讀：AnyDesk 定價比較
十.獲取屏幕。ME
Getscreen.me 是一款基於雲端的遠端存取軟體，可在個人瀏覽器中運作。這意味著它不需要應用程序或下載該功能。 然而，由於此限制，Getscreen.me 沒有任何報告功能，例如活動追蹤、警報或通知，或活動設定畫面 - IT 和幫助台支援團隊所需的關鍵功能。
Splashtop 的主要特點
Splashtop 在遠端支援和遠端桌面類別中獲得了 TrustRadius 的最高評價獎，原因不難理解。
Splashtop 持續提供價格具競爭力、使用者友善的遠端支援解決方案，適合遠距工作者和 IT 領導者。憑藉著業界領先的安全性和遍布世界各地的多個支援團隊，Splashtop 可以為任何希望在其工作流程中實施遠端存取軟體的人提供支援。
以下是一些幫助 Splashtop 成為 TrustRadius 評價最高的遠端支援工具的功能：
全面的安全功能：除了符合 GDPR、SOC2 和 FERPA 等主要安全合規性之外，Splashtop 還提供其他安全功能，如多因素身份驗證、全面日誌記錄、SSO 整合和精細權限控制。
一體化遠端存取解決方案：無論您是希望為員工提供在家工作的能力，還是為您的支援團隊建立隨選服務台，Splashtop 都可以提供協助。該工具可以協助支援參與和無人值守的端點。
直覺、使用者友善的介面：透過創建簡單直覺的介面，Splashtop 最大限度地減少了學習該工具所花費的時間並提高了工作效率。減少訓練時間，更多管理設備的時間。
靈活性和控制： Splashtop 為技術人員提供了對設備的控制，並允許他們安排遠端會話並自訂粒度和群組訪問，以提供更多的管理、控制和安全性。
經濟高效： Splashtop 的定價模型提供了合理的計費選項，因此您只需為所需的內容付費。
全天候客戶服務：透過聊天、電話、電子郵件或票務提供及時支持，Splashtop 客戶服務將在您需要時為您提供協助。'
Splashtop在行動
使用遠端存取軟體的不僅僅是遠端工作人員。許多行業都在使用Splashtop Remote Support軟體進行日常運營 - 以下是其中一些：
餐廳和酒店業：Bill Miller Bar-B-Q的 IT 總監利用 Splashtop 遠端存取和支援近 1,000 個銷售點 (POS) 終端和公司電腦。
製造：資源規劃組織Monitor ERP的 IT 團隊使用 Splashtop On-Prem 提供客戶��支持，同時最大限度地提高內部安全性。
零售：PETstock團隊決定從 TeamViewer 切換到 Splashtop，以幫助降低營運成本，後者提供了更用戶友好的遠端支援工具，並提供單一登入功能。
數位媒體：通訊機構Beyond Digital Solutions使用 Splashtop 管理全國各地的數位看板活動。
免費試用閃光燈
Splashtop 提供多功能且價格實惠的遠端支援解決方案，難怪它仍然是業界領先的遠端支援供應商之一。
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