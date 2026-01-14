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為什麼 Splashtop 是最好的回到我的 Mac 替代品

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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隨著Apple終止對“回到我的Mac”的支持，請確保您獲得了用於文件傳輸和遠端存取Mac的最佳替代軟體。這就是為什麼Splashtop是最好的Back to My Mac替代品的原因，以及如何立即開始使用。

「回到我的Mac」於2007年發布，是一項免費功能，使個人用戶可以設置自己的Mac電腦網路，以便他們可以遠端存取。只要每台Mac電腦都使用相同的iCloud帳戶，該用戶就可以從另一台Mac遠端存取他們的一台Mac並進行控制。他們還可以在Mac之間傳輸文件。

但是，隨著蘋果公司發布macOS Mojave版本，最近令Mac用戶感到驚訝的是，“回到我的Mac”將不再可用，從而迫使用戶找到另一種遠端存取其Mac電腦的方法。

如果您正在尋找“回到我的Mac”的替代品，請加入全球使用Splashtop遠端存取其Mac（以及Windows電腦）的三千萬其他人！

為什麼您應該選擇 Splashtop 來替換回我的 Mac

如果您想要快速的遠端存取、檔案傳輸功能，並且不想花太多錢，那麼Splashtop Remote Access是您的最佳選擇。Splashtop 的評價很高，而且價格比其他遠端存取產品低。以下是您今天應該嘗試 Splashtop 的原因：

您將擁有最快，最可靠的遠端存取工具

Splashtop由屢獲殊榮的遠端存取引擎提供支持，可為您提供高清質量和聲音的即時快速連接。在Splashtop Business和Apple Remote Desktop之間比較iTunes評論時，Splashtop獲得了更好的評論。

您不僅可以傳輸檔案，還可以做更多的事情。遠端列印，聊天，通過 Web 鏈接共享螢幕等

Splashtop為您提供的不僅僅是遠端存取和文件傳輸功能。利用其他生產力功能，您可以輕鬆完成任何任務。

不僅適用於Mac。您可以從任何Windows，Mac，iOS，Android或Chromebook裝置存取Windows和Mac電腦

是否要存取Mac，但只使用智能手機或平板電腦？沒問題！使用Splashtop，您可以從無限數量的其他電腦，平板電腦或智能手機設備中存取Windows和Mac電腦。

您將獲得價格最優惠的全功能遠端存取解決方案

Splashtop Remote Access起價僅為NT$192 /月。 與具有相同主要功能的其他遠端存取產品相比，Splashtop 的成本降低了高達 80％！

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