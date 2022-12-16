Monitor ERP 顯著降低網路安全風險，同時為全球客戶提供遠端支援

Monitor ERP 大幅降低網路安全風險，同時為全球客戶提供遠端支援
瑞典 ERP 供應商透過受管控的安全遠端支援連線，為 5,000+ 種客戶系統提供全方位支援
概覽
挑戰：Monitor ERP 位於瑞典的 IT 支援團隊要提供強大的安全防護並快速解決問題，且支援對象包含遍布 30 多個國家或地區的 5,000 多家客戶和 300,000 名日常使用者。
解決方案：Monitor ERP 的 IT 團隊選擇 Splashtop On-Prem 取代了原有的解決方案，以求大幅提升控制權限、安全防護與處理速度，同時滿足各家客戶的獨特支援需求。
成果：多虧 Splashtop，Monitor ERP 的 IT 團隊以原有解決方案成本的 50%，實現了安全的客製化支援體驗。團隊還可以取得使用者專屬系統和伺服器使用情形相關的全面記錄檔資料，再也不必提心吊膽，也避免承擔超額責任。
「我們在思考如何將遠端支援部署到不同群組時，不必在安全防護與控制能力之間取捨。Splashtop 的原則和分組功能真的很強大。」– Christopher Hagman，Monitor ERP 的 IT 與雲端團隊經理
摘要
位於瑞典 Hudiksvall 的Monitor ERP，為 30 多個國家或地區的 5,000 多家客戶和 300,000 名日常使用者提供培訓、顧問和支援服務。Monitor ERP 的 IT 團隊原本一直都是使用 TeamViewer 提供遠端支援，但他們需要遠端支援解決方案提供更出色的控制功能和安全機制，更重要的是，他們的客戶越來越擔心足以癱瘓企業營運的網路安全漏洞會進一步擴散。
Monitor ERP 的遠端支援團隊意識到，他們無法再依賴這款長期使用的遠端支援工具。TeamViewer 缺乏基本的記錄檔和進階驗證功能，因此團隊既無法控制伺服器存取情形，也無法驗證使用者��身份。而且 Monitor ERP 曾提出需要自訂安全配置的協助，卻遲遲未獲回應。但是公司 IT 主管必須迅速採取行動，找到可自訂的解決方案，才能根據各家客戶的具體需求進行設定。
如今，Monitor ERP 使用 Splashtop On-Prem 遠端支援數千名客戶，其中還包括需要隨時確保 ERP 系統正常運作的第三方顧問。他們根據各家客戶的具體需求打造了客製化遠端支援體驗，而且不必負擔額外費用。事實上，他們不僅將遠端支援成本壓低了 50%，也能以最佳方式控制環境，使用者所獲得的遠端支援體驗則因此顯得更加安全、有效率。
挑戰：支援遍布 30 個國家或地區共 5,000 家客戶所部署的 ERP
對於中小型製造商來說，企業資源規劃 (ERP) 可以說是公司的命脈。ERP 軟體的用途是規劃與管理業務的各方各面，從財務和供應鏈管理，到製造和履約情形等等。因此，確保 ERP 系統安全無虞且效能出色，是製造商締造成功的關鍵要素。
Monitor ERP 的 IT 支援團隊為全球各地數千家公司提供服務，近年的發展在亞洲各地取得豐碩成果。殃及眾多中小型企業的常見網路安全漏洞，也使他們的客戶越來越憂心忡忡，因此他們希望 Monitor ERP 能夠盡可能確保公司的遠端支援安全性，同時又不會拖垮支援流程。
Monitor ERP 知道他們必須快速更換遠端支援解決方案，並找到自訂彈性更大且更安全的解決方案。Monitor ERP 的 IT 與雲端團隊經理 Christopher Hagman 說道：「我們無法完全控制 TeamViewer，也就是說，我們無法保證能以客戶期待的方式提供安全的遠端支援。」
據 Monitor ERP 負責遠端支援的 IT 技術人員 Teija Öberg 表示，驗證機制也成為舊款解決方案的主要安全弱點。Teija 解釋道：「使用者只需要一組 ID 代碼就能連接客戶伺服器、顯示客戶電腦，並執行各種��任務，這些 ID 代碼可以分享給任何人。更糟的是，只要擁有同款 TeamViewer 軟體，人人都可以連接伺服器或電腦。以上種種因素，都使得安全防護暴露在風險之中。」
解決方案：Monitor ERP 改用 Splashtop，實現靈活的安全機制和控制能力
Monitor ERP 共評估 10 款不同的遠端支援解決方案，並挑出 5 款加以測試，最終選定 Splashtop。Christopher 指出，另四款解決方案的功能相當出眾，但全都比不上各類必要功能一應俱全的 Splashtop。
Christopher 解釋道：「我們在思考如何將遠端支援部署到不同群組時，不必在安全防護與控制能力之間取捨。Splashtop 的原則和分組功能真的很強大。」
Christopher 也提及，Splashtop 允許使用者自行選擇透過內部伺服器進行遠端支援是一大優勢：「這對我們來說非常重要，因為我們想確保客戶能直接連接我們的 ERP 系統，不透過任何中繼設備，藉此保障安全性。」
除了 Splashtop On-Prem 部署選項，Monitor ERP 還將 Splashtop 的雙重驗證和進階加密方法納入獨特的使用者驗證流程，該流程共分四個層級並採用 Active Directory 識別技術。「Splashtop 驗證技術的安全性明顯優於我們以往使用的產品。」Teija 表示。
大幅降低責任風險：Monitor ERP 無法從原有遠端支援解決方案取得記錄檔資料，但是使用 Splashtop 之後，便能使用記錄檔資料來檢視使用者活動，並在出現問題時追溯來源。「要知道，Monitor ERP 控制的可是客戶的整個製造環境。因為我們握有存取權，所以一切都在我們的掌控範圍內，一旦發生問題，我們就有可能要為其損失負起責任。」Christopher 解釋道。
Splashtop 讓 Monitor ERP 支援和法律團隊都能高枕無憂，因為想要查看 (當下和過往) 連接系統的特定人員、所在位置以及一舉一動都不是問題。「我們可以篤定地說：『確實，我們在這個環節出了錯』，或是『問題不在我們，我們不必為此負責』。」Teija 表示：「承擔責任的代價可能相當高昂；我們公司希望能確知，如果您使用我們的遠端軟體，那麼只有我們可以存取這個軟體。」
促進顧問網的擴大：Monitor ERP 內部顧問也使用 Splashtop，使用人數的攀升速度大幅超越預期。他們將客戶的 ERP 系統設定到伺服器上、變更伺服器、更新伺服器、移轉資料庫時，都是使用 Splashtop。Teija 說道：「坐在瑞典的辦公室電腦前，就能幫人在德國的顧問在 Android 手機上設定電子郵件，這種感覺真是自在。」
Monitor ERP 可以透過 Splashtop 對不同顧問授予不同權限。Teija 指出：「這比使用 VPN 容易多了，整體也更加安全，因為我們會將每個顧問指派到特定權限群組，防止他們進入其他區域。」
Monitor ERP 總部運用 Splashtop 掌握各項權限，讓顧問只擁有直接服務對象的存取權限，藉此促進與第三方顧問的合作關係。這些第三方顧問負責在當地為 Monitor ERP 客戶提供臨時服務，可以直接使用 Splashtop，透過 Monitor ERP 解決方案安全地支援客戶。
「有了 Splashtop，只要按一下就能聯絡上第三方顧問。如果當下是透過電話聯繫，客戶只需將九位數存取代碼告知我們的支援專員，雙方就能立刻連接上線。這種支援方式既有效又快速。」Teija 說道。
Monitor ERP 顧問也能擁有十足的安全感，因為他們知道不會有別人透過 Splashtop 連接潛入伺服器或篡改客戶的環境。Teija 強調：「基本上，只要支援連接方式不當，就會被阻擋下來。」
成果：自訂控制項目和安全防護機制加速 TTR，且成本更低
Splashtop 提Monitor ERP供了控制和安全性的所有方面，使 IT 團隊能夠對遠端支持充分了解和管理。 「如果我們需要在系統內進行任何更改，例如政策或分組，我們可以自己做，」克里斯托弗說。 Tieja 補充說：「如果我們做錯了什麼，Splashtop 也知道如何獲得自己的支持。 這非常有價值，尤其是在初始部署期間，當我們探索不同的方式來為各種客戶定制我們的支持。」
Monitor ERP IT 支援團隊也以較低的成本，讓海外客戶能夠以更快的速度解決問題 (TTR) 來滿足海外客戶的需求。 該團隊現在可以從瑞典服務器立即連接到中國和馬來西亞的客戶。 因此，他們減少了基礎設施支出。 「我們過去需要以亞洲為基礎的伺服器，因為 TeamViewer 的連線延遲。 對於 30 萬個案例，我們將失去很多時間，當它花了一兩分鐘的時間來連接，」Teija 說。 「這只是不會發生在 Splashtop 上。」
他們的客戶雖然不願意改變，但最終也愛上了 Splashtop。 Teija 告訴我們,「我們有很多人抱怨說, '這是什麼軟件? 它會更糟嗎？ 我們為什麼要改變？」 但是，開始使用它的每一個人都回到我們身邊，說：「是的，這真的很好。這是一個積極的變化。」」
總體而言，透過最佳化的遠端支援安全性和控制功能，使 Monitor ERP 能夠將其支援成本降低 50%。 Christopher 指出：「擁有更好的遠端支援安全性、控制和速度，同時花費更少的錢來獲得它，真是令人驚訝。」「我們已經與 Splashtop 簽署了長期協議，隨著我們的成長，它將成為我們成長的主要工具之一，」克里斯托弗·哈格曼
細節
關於 Monitor ERP
Monitor ERP 總部設於瑞典 Hudiksvall，為 30 多個國家或地區的超過 5,000 名客戶提供培訓、諮詢和支援服務。這些服務組成了一套完整的 ERP 系統，協助現代化的製造業公司充分掌握業務狀況。
關於 Splashtop On-Prem
Splashtop On-Prem 是遠端支援和遠端存取解決方案，可以在企業網路內完全自主託管。Splashtop On-Prem 旨在滿足當今數位化企業的需求，具有強大安全機制、出色效能和眾多便利功能，不僅可供自訂，還相容於各種工具和作業系統。
客戶經驗分享
它易於部署，而且快速可靠，簡直物超所值。無論何時，Splashtop 都是我的首選。
Christopher Hagman - Team Manager of IT and Cloud at Monitor ERP