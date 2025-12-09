最佳VNC替代品– Splashtop遠端存取和控制

需要遠端存取或遠端支援解決方案？通過VNC選擇Splashtop時，可以獲得更快，更安全且更易於使用的遠端存取。
什麼是VNC？
虛擬網路計算（VNC）是一種遠端桌面共享技術，用於從世界任何地方遠端存取和控制電腦。 VNC透過與本地電腦共享遠端電腦的螢幕，鍵盤和鼠標來工作。
VNC 的運作機制是如何？
VNC由稱為遠端幀緩衝區（RFB）的專用協議提供動力。通過將遠端電腦（或VNC服務器）的螢幕傳輸到本地電腦，同時將您的輸入傳輸回遠端電腦，該方法可以工作。通過本地電腦上的VNC查看器查看遠端電腦螢幕，您可以對其進行遠端控制並查看輸入。
多年來，VNC已被希望從家用電腦和IT遠端工作的商業專業人士使用，以為他們的客戶提供支持。
VNC 的主要挑戰與限制
VNC現在已有20多年的歷史。儘管VNC在過去是遠端存取的主要方法，但與現在的遠端存取軟體解決方案相比，它已經過時，緩慢且安全性較低。
VNC協議在遠端連線期間需要大量數據。帶寬的大量使用會降低連接速度，尤其是在互聯網連接速度較慢的情況下。這可能會導致難以遠端控制電腦作為輸入，並且您在VNC查看器上看到的內容將不同步或無法即時註冊。
至於安全性，許多VNC查看器產品沒有內置的安全性功能，因此無法保護您的數據不受威脅。例如，如果您的一個客戶端感染了病毒，則整個網路可能會受到威脅。
最後，與今天的遠端桌面工具相比，VNC會花費更多的精力進行設置。要進行設置，您需要在電腦上安裝必要的VNC客戶端和服務器軟體。然後，客戶端和服務器電腦上的其他端口都必須可用以啟用連接。您還需要確保服務器端的防火牆允許連接到您用於遠端連接的任何端口。這整個過程可能很困難，特別是對於需要存取電腦以獲得即時幫助的支持專業人員而言。
綜上所述，如果您使用的是RealVNC，TightVNC，UltraVNC，VNC Connect， Apple遠端桌面或任何其他VNC查看器，那麼這是最適合您的替代解決方案。
VNC Viewer 的最佳替代產品
Splashtop遠端桌面和遠端支援解決方案是VNC的最佳替代方案。 Splashtop使用專有協議，該協議能夠建立快速的遠端連接，以即時提供高清視頻和音頻。
Splashtop 也更容易設置。 再也不用擔心埠問題了。 Splashtop 軟體可通過Splashtop應用程式輕鬆 遠端訪問 。 此外，所有連接都使用 TLS 和 256 位 AES 加密。 其他安全功能（如雙因素身份驗證第二級密碼選項）有助於確保您的數據安全。
下面的所有Splashtop解決方案都是跨平台的，並支持最常用的操作系統，包括Windows，Mac，iOS和Android。所有這些都使您可以快速存取遠端控制，並且易於設置和使用。
以下是基於用例的最佳Splashtop解決方案：
Splashtop Remote 存取
最適合希望遠端存取自己電腦的個人和小型團隊。
通過不限數量的Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook設備存取Windows和Mac電腦。控制您要使用的電腦，就像坐在電腦前一樣。輕鬆完成任務，打開任何文件或應用程式，傳輸文件等等。
Splashtop Remote Support
最適合需要監控、管理並無人值守遠端存取其託管電腦以提供支援的服務台、 MSPs和 IT。
使用Splashtop Remote Support管理Windows和Mac電腦。即使沒有最終用戶，也可以隨時進行遠端連接。管理和分組多個用戶和電腦，以實現更好的組織。
瞭解有關Splashtop的更多資訊
了解有關Splashtop遠端桌面的更多信息，並親自了解為什麼它是最佳的VNC替代產品。如今，全球有超過2000萬人使用Splashtop。立即免費試用，並告別那些緩慢而過時的VNC工具！