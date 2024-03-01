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Person using a Wacom Cintiq Pro 22 tablet

透過 Splashtop + Wacom 為創意人士填補遠距工作時的落差

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在現今步調快速的數位領域中，創造力不分國界。從藝術家到設計師等創意專業人士都不斷想方設法，盼能發揮藝術潛能並實現個人願景。然而，工作環境日新月異，尤其是遠距工作領域，對靈活彈性與適應能力的要求也隨之提升。

Splashtop-Wacom 協作在其核心上是讓您的無縫使用
任何計算機上的 Wacom 設備。無論您是繪製複雜設計的數位藝術家、修飾圖像的攝影師還是製作令人驚嘆的視覺效果的平面設計師，Splashtop 都能夠使用本地 Wacom 平板電腦，就像它們連接到遠端電腦一樣，確保您的創作過程不受干擾，無論身在何處。

創造力不受限：無論在何處使用 Wacom 繪圖板，都能如即時連接遠端工作電腦一樣自在揮灑創意。

Wacom 繪圖板與 Splashtop 搭配運用的 3 種方式


Wacom Bridge

USB 裝置重新導向功能

遠端觸控筆

功能原理

體驗Wacom 與 Splashtop 共同開發的獨家技術，隨時隨地實現 Wacom 裝置與您的數位工作空間之間的無縫協作。

將本機電腦的 USB 裝置 (如 Wacom 手寫板) 重新導向至遠端電腦。

善用 Windows 10 的觸控筆輸入源導入功能，即可在遠端連線時使用您的觸控筆或繪圖板。

作業系統支援

Windows 10 或更新版本

Windows 10、11 或 Win 伺服器 2016/2019 (用於本機和遠端)

MacOS 11 或更高版本（用於本機），MacOS 12 或更高版本（用於遠端）

僅適用於從 Windows 10、iPad iOS 13、Android 4.0 或更新版本連接至 Windows 10

延遲

極低

極低

使用平板電腦

本機和遠端

本機或遠端，只能擇一

僅限遠端

應用程式設定同步

自動

不適用

不適用

可銜接潛在延遲的 Inkline 功能

Yes

No

No

支援壓力、方向、傾斜等觸控筆活動

完整支援

完整支援

支援程度有限

可用性

Splashtop Remote Access PerformanceSplashtop Enterprise

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客戶推薦

我們部署了 Splashtop，並立即收到了來自我們藝術家的電子郵件 - 哇，這太棒了，現在我真的可以工作了，我真的可以（遠端）完成我的工作了。因此，您開始獲得用戶滿意度。

Andres Reyes，Boxel Studio首席技術官

客戶推薦

使用 Splashtop 後，使用者回饋畫面更新率明顯提高，並且獲得了更靈敏的體驗。採用 Splashtop 後，我們的剪輯師幾乎不曾面臨延遲問題，操作起來就如身在辦公室般順暢。

Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand

開始使用 Splashtop 和 Wacom

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