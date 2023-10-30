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Demo: Use Wacom tablets to draw and transmit authentic strokes to a remote computer with no lag
Demo: Use Wacom tablets to draw and transmit authentic strokes to a remote computer with no lag

使用 Splashtop + Wacom 縮小創意人員的遠距工作差距

免費試用深入了解

在當今快節奏的數位環境中，創造力無邊界。 創意專業人士，從藝術家到設計師等，一直在尋找方法來釋放自己的藝術潛能並將他們的願景實現。 然而，不斷發展的工作環境需要靈活性和適應性，尤其是在遠程工作方面。

Splashtop-Wacom 協作在其核心上是讓您的無縫使用
任何計算機上的 Wacom 設備。 無論您是繪製複雜設計草圖的數位藝術家、修飾圖像的攝影師
還是製作令人驚嘆的視覺效果的圖形設計師，Splashtop
都能夠使用本地 Wacom 平板電腦，就好像它們連接到遠端電腦
一樣，可確保您的創作過程無論位置為何，都保持不間斷。

無界限的創意：在任何地方使用 Wacom 平板電腦，就像它連接到遠端工作電腦一樣。

將 Wacom 數位板與 Splashtop 結合使用的 3 種方法

瓦科姆橋

USB 裝置重新導向功能

末端筆

它是什麼

體驗Wacom 和 Splashtop 共同開發的獨家技術，隨時隨地在 Wacom 裝置和您的數位工作空間之間提供無縫協作。

將本機電腦上的 USB 裝置（例如 Wacom 數位板）重新導向至遠端電腦。

在末端連線中使用手寫筆或繪圖板，利用 Windows 10 的筆輸入註入功能。

作業系統支援

Windows 10 或更高版本

Windows 10、11 或 Win 伺服器 2016/2019（適用於本機和遠端）

MacOS 11+ 或更高版本（用於本機）、MacOS 12+ 或更高版本（用於遠端）

僅在從 Windows 10、iPad iOS 13、Android 4.0 或更高版本連接到 Windows 10 時可用

延遲

非常低

非常低

平板電腦使用

本地和遠端

本地或遠端

僅限遠端

應用程式設定同步

自動

不適用

不適用

嵌入線功能可彌合潛在的延遲

Yes

No

No

支持筆事件，例如壓力，方向，傾斜等

完整

完整

有限的支持

可用性

立即註冊測試計劃

Splashtop Business Access PerformanceSplashtop Enterprise

Splashtop Business Access PerformanceSplashtop Enterprise

客戶推薦

「我們部署了 Splashtop，並立即收到來自藝術家的電子郵件 – 哇，這太棒了，現在我可以真正工作，我可以真正完成我的工作（遠端）。因此，您開始獲得這種用戶滿意度。」

Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio

客戶推薦

「使用Splashtop後，使用者的回饋是畫面更新率明顯提高，並且獲得了更靈敏的體驗。有了 Splashtop，我們的編輯人員幾乎不會遇到延遲，就像他們在辦公室一樣。”

Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand

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