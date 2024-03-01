在現今步調快速的數位領域中，創造力不分國界。從藝術家到設計師等創意專業人士都不斷想方設法，盼能發揮藝術潛能並實現個人願景。然而，工作環境日新月異，尤其是遠距工作領域，對靈活彈性與適應能力的要求也隨之提升。
Splashtop-Wacom 協作在其核心上是讓您的無縫使用
任何計算機上的 Wacom 設備。無論您是繪製複雜設計的數位藝術家、修飾圖像的攝影師還是製作令人驚嘆的視覺效果的平面設計師，Splashtop 都能夠使用本地 Wacom 平板電腦，就像它們連接到遠端電腦一樣，確保您的創作過程不受干擾，無論身在何處。
創造力不受限：無論在何處使用 Wacom 繪圖板，都能如即時連接遠端工作電腦一樣自在揮灑創意。
Wacom 繪圖板與 Splashtop 搭配運用的 3 種方式
Wacom Bridge
USB 裝置重新導向功能
遠端觸控筆
功能原理
體驗Wacom 與 Splashtop 共同開發的獨家技術，隨時隨地實現 Wacom 裝置與您的數位工作空間之間的無縫協作。
將本機電腦的 USB 裝置 (如 Wacom 手寫板) 重新導向至遠端電腦。
善用 Windows 10 的觸控筆輸入源導入功能，即可在遠端連線時使用您的觸控筆或繪圖板。
作業系統支援
Windows 10 或更新版本
Windows 10、11 或 Win 伺服器 2016/2019 (用於本機和遠端)
MacOS 11 或更高版本（用於本機），MacOS 12 或更高版本（用於遠端）
僅適用於從 Windows 10、iPad iOS 13、Android 4.0 或更新版本連接至 Windows 10
延遲
極低
高
極低
使用平板電腦
本機和遠端
本機或遠端，只能擇一
僅限遠端
應用程式設定同步
自動
不適用
不適用
可銜接潛在延遲的 Inkline 功能
Yes
No
No
支援壓力、方向、傾斜等觸控筆活動
完整支援
完整支援
支援程度有限
可用性
客戶推薦
我們部署了 Splashtop，並立即收到了來自我們藝術家的電子郵件 - 哇，這太棒了，現在我真的可以工作了，我真的可以（遠端）完成我的工作了。因此，您開始獲得用戶滿意度。
Andres Reyes，Boxel Studio首席技術官
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使用 Splashtop 後，使用者回饋畫面更新率明顯提高，並且獲得了更靈敏的體驗。採用 Splashtop 後，我們的剪輯師幾乎不曾面臨延遲問題，操作起來就如身在辦公室般順暢。
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand