在當今快節奏的數位環境中，創造力無邊界。 創意專業人士，從藝術家到設計師等，一直在尋找方法來釋放自己的藝術潛能並將他們的願景實現。 然而，不斷發展的工作環境需要靈活性和適應性，尤其是在遠程工作方面。

Splashtop-Wacom 協作在其核心上是讓您的無縫使用

任何計算機上的 Wacom 設備。 無論您是繪製複雜設計草圖的數位藝術家、修飾圖像的攝影師

還是製作令人驚嘆的視覺效果的圖形設計師，Splashtop

都能夠使用本地 Wacom 平板電腦，就好像它們連接到遠端電腦

一樣，可確保您的創作過程無論位置為何，都保持不間斷。

無界限的創意：在任何地方使用 Wacom 平板電腦，就像它連接到遠端工作電腦一樣。

將 Wacom 數位板與 Splashtop 結合使用的 3 種方法