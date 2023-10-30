在當今快節奏的數位環境中，創造力無邊界。 創意專業人士，從藝術家到設計師等，一直在尋找方法來釋放自己的藝術潛能並將他們的願景實現。 然而，不斷發展的工作環境需要靈活性和適應性，尤其是在遠程工作方面。
Splashtop-Wacom 協作在其核心上是讓您的無縫使用
任何計算機上的 Wacom 設備。 無論您是繪製複雜設計草圖的數位藝術家、修飾圖像的攝影師
還是製作令人驚嘆的視覺效果的圖形設計師，Splashtop
都能夠使用本地 Wacom 平板電腦，就好像它們連接到遠端電腦
一樣，可確保您的創作過程無論位置為何，都保持不間斷。
無界限的創意：在任何地方使用 Wacom 平板電腦，就像它連接到遠端工作電腦一樣。
將 Wacom 數位板與 Splashtop 結合使用的 3 種方法
瓦科姆橋
USB 裝置重新導向功能
末端筆
它是什麼
體驗Wacom 和 Splashtop 共同開發的獨家技術，隨時隨地在 Wacom 裝置和您的數位工作空間之間提供無縫協作。
將本機電腦上的 USB 裝置（例如 Wacom 數位板）重新導向至遠端電腦。
在末端連線中使用手寫筆或繪圖板，利用 Windows 10 的筆輸入註入功能。
作業系統支援
Windows 10 或更高版本
Windows 10、11 或 Win 伺服器 2016/2019（適用於本機和遠端）
MacOS 11+ 或更高版本（用於本機）、MacOS 12+ 或更高版本（用於遠端）
僅在從 Windows 10、iPad iOS 13、Android 4.0 或更高版本連接到 Windows 10 時可用
延遲
非常低
高
非常低
平板電腦使用
本地和遠端
本地或遠端
僅限遠端
應用程式設定同步
自動
不適用
不適用
嵌入線功能可彌合潛在的延遲
Yes
No
No
支持筆事件，例如壓力，方向，傾斜等
完整
完整
有限的支持
可用性
客戶推薦
「我們部署了 Splashtop，並立即收到來自藝術家的電子郵件 – 哇，這太棒了，現在我可以真正工作，我可以真正完成我的工作（遠端）。因此，您開始獲得這種用戶滿意度。」
Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio
客戶推薦
「使用Splashtop後，使用者的回饋是畫面更新率明顯提高，並且獲得了更靈敏的體驗。有了 Splashtop，我們的編輯人員幾乎不會遇到延遲，就像他們在辦公室一樣。”
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand