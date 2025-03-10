Splashtop 遠端存取安全性
安全及隱私保護步步到位
您的電腦、網路和資料安全無虞
自 2006 年以來，Splashtop 不斷致力於提供安全的遠端存取解決方案。如今，我們已為全球超過 20 萬家企業和 3000 萬使用者提供支援，其中包括大型銀行、執法機構、政府機構、地方政府和政府承包商。
使用 Splashtop 遠端存取軟體，您可以完全放心，因為您的資料是安全的。
標準與規範深入了解
Splashtop 的遠端存取和支援解決方案經過精心設計，可滿足並協助達成多項業界和政府標準與法規。我們完全符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 和 CCPA 規範，確實遵守嚴格的資料保護和隱私準則。如有 HIPAA、PCI 和 FERPA 合規需求，Splashtop 也能提供支援。
進階安全功能深入了解
Splashtop 解決方案的設計宗旨，是讓 IT 人員充分掌控資料安全，使用者無論在哪都能擁有安全遠端存取的靈活彈性。其功能包括雙重驗證、多層級密碼安全、螢幕防窺、螢幕自動鎖定、連線閒置逾時、遠端連接通知、日誌記錄等等！
安全基礎架構深入了解
我們的cloud基礎架構託管在 Amazon Web Services (AWS) 和其他 IaaS 供應商上，提供安全的網路和運算環境，包括但不限於網路、應用程式和執行個體層的防火牆、資料加密、DDoS 緩解等。
入侵防禦深入了解
我們在 24 小時全年無休的生產環境設有入侵偵測和防禦機制，採用業界最佳做法來建置雲端應用程式堆疊，確實執行安全功能與強化實例，
資料隱私深入了解
Splashtop 不會處理、儲存或存取遠端連線所存取的任何使用者電腦資料。Splashtop 會傳輸經過編碼的端對端加密螢幕擷取串流，但不會儲存這些內容。
應用程式安全性深入了解
在端點裝置上，我們提供多種層級的安全保護，包括強制性的裝置驗證，以及選用的雙重驗證和安全代碼。所有遠端連線均受 TLS (包括 TLS 1.2) 和 256 位元 AES 加密技術保護。
端點安全深入了解
確保您的託管端點受到保護。針對執行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等的 Windows 電腦，檢視其端點安全保護狀態。
單一登入技術整合 (SSO)深入了解
利用 Splashtop SSO 的技術整合優勢，讓您的使用者使用集中式 SSO 使用者 ID 和密�碼來驗證其 Splashtop 帳戶。支援 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin。Splashtop Enterprise 提供 SSO 功能。
為什麼安全是我們的首要任務
網路安全已成為目前 IT 專業人員和 MSP 面臨的最大挑戰，因此從第一天起我們認真以對，將安全排定為首要任務。我們努力確保客戶可以信任我們保護他們資料和隱私的能力。
這也是為什麼我們每年投資數百萬美元，持續改善我們的基礎架構和安全措施。我們不斷檢視產品以確保其完整性，並與一流的安全公司合作，定期審核，甚至成立了自己的安全顧問委員會，幫助指導 Splashtop 實現嚴格的安全和合規目標。
安全是永遠不會「完成」的事；跟上不斷變化的威脅需要努力不懈。我們必須盡我們所能地為現在和未來的客戶確保 Splashtop 遠端存取和遠端支援服務的安全。