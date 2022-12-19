Splashtop 遠端存取安全性

網路安全已成為目前 IT 專業人員和 MSP 面臨的最大挑戰，因此從第一天起我們認真以對，將安全排定為首要任務。我們努力確保客戶可以信任我們保護他們資料和隱私的能力。

這就是為什麼我們每年投資數百萬美元來不斷改進我們的基礎設施和安全措施。 我們不斷掃描我們的產品以確保其完整性，並與一流的安全公司合作定期進行審核。 我們還成立了自己的安全諮詢委員會，以幫助指導 Splashtop 實現我們嚴格的安全性和合規性目標。

安全是永遠不會「完成」的事；跟上不斷變化的威脅需要努力不懈。我們必須盡我們所能地為現在和未來的客戶確保 Splashtop 遠端存取和遠端支援服務的安全。