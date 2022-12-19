Splashtop 遠端存取安全性
安全及隱私保護步步到位
您的電腦、網路和資料安全無虞
自 2006 年以來，Splashtop 不斷致力於提供安全的遠端存取解決方案。如今，我們已為全球超過 20 萬家企業和 3000 萬使用者提供支援，其中包括大型銀行、執法機構、政府機構、地方政府和政府承包商。
使用 Splashtop 遠端存取軟體，您可以完全放心，因為您的資料是安全的。
標準與規範查看更多
Splashtop 遠端訪問和遠端支援解決方案符合或支援您遵守的行業和政府標準和法規。 Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 標準。 Splashtop 還支援 HIPAA、FERPA、PCI 和許多其他行業合規性。
進階安全功能查看更多
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 部門完全控制數據的安全，同時讓使用者能夠靈活地從任何地方訪問數據。 功能包括雙因素身份驗證、多級密碼安全性、空白螢幕、螢幕自動鎖定、會話空閒超時、遠端連接通知、日誌記錄等等！
安全基礎架構查看更多
我們的雲基礎架構託管在提供安全網路和計算環境的Amazon Web Services（AWS）上，包括但不限於網路，應用程式和實例層的防火牆，數據加密，DDoS緩解等。
入侵防禦查看更多
我們為運行 24×7 的生產環境提供了入侵檢測和防禦機制。 我們在構建雲應用程式堆疊時採用了行業最佳實踐，以確保實施安全性並強化實例。
資料隱私查看更多
Splashtop 不會處理、存儲或訪問在遠端工作期間訪問的任何使用者的電腦資料。 Splashtop 傳輸但不存儲編碼的螢幕捕獲流，該流是端到端加密的。
應用程式安全性查看更多
在端點設備上，我們有多個級別的安全保護，包括強制性設備身份驗證和可選的雙因素身份驗證和安全代碼。 所有遠端會話都受 TLS（包括 TLS 1.2）和 256 位 AES 加密的保護。
端點安全查看更多
您可以確保託管式端點受到保護。 查看運行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等的 Windows 計算機的端點安全保護狀態。
單一登入技術整合 (SSO)查看更多
利用 Splashtop SSO 集成，讓您的使用者使用集中式 SSO 使用者 ID 和密碼對其 Splashtop 帳戶進行身份驗證。 支援Okta，Azure AD，ADFS，JumpCloud，OneLogin，Workspace ONE，G-Suite和TrustLogin。 SSO 在 Splashtop Enterprise 中可用。
為什麼安全是我們的首要任務
網路安全已成為目前 IT 專業人員和 MSP 面臨的最大挑戰，因此從第一天起我們認真以對，將安全排定為首要任務。我們努力確保客戶可以信任我們保護他們資料和隱私的能力。
這就是為什麼我們每年投資數百萬美元來不斷改進我們的基礎設施和安全措施。 我們不斷掃描我們的產品以確保其完整性，並與一流的安全公司合作定期進行審核。 我們還成立了自己的安全諮詢委員會，以幫助指導 Splashtop 實現我們嚴格的安全性和合規性目標。
安全是永遠不會「完成」的事；跟上不斷變化的威脅需要努力不懈。我們必須盡我們所能地為現在和未來的客戶確保 Splashtop 遠端存取和遠端支援服務的安全。
安全摘要
您是否知道 Splashtop 為 MSPs 和 IT 專業人員提供安全提要，以便及時瞭解與操作系統、瀏覽器、VPN 和 RDP 相關的最新網路安全新聞和漏洞警報？立即查看並訂閱以接收電子郵件警報，以便您可以通過安全新聞保護您的企業和客戶。