安全的遠端存取和支援技術

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Splashtop 的安全性和可用性無與倫比。 我們的 IT 支援現在可以將更多時間投入給使用者。

John Williams, CEO of Mediator

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我們推薦 Splashtop 的原因有很多：成本、用戶端持久性、強制雙重身份驗證以及技術人員的使用者管理功能等。

Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

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提供客戶遠端存取的服務是一個巨大的賣點；我們有 20 多位客戶使用 Splashtop 遠端存取自己的系統。

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Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

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