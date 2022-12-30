最佳遠端桌面軟體 2023 —Splashtop

加強遠端學習

在實施遠端學習或混合式課表的學校，學生都確實能夠遠端存取所需的計算資源。只要您的學生能夠存取學校實驗室電腦，就可以透過家中裝置 (包括 Chromebook 和平板電腦) 執行 AutoCAD、Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects 等應用程式。

教職員可以利用 Splashtop 遠端工作，IT 也能透過 Splashtop 為學生和教職員的裝置 (包括個人裝置) 提供按需遠端支援。