最佳遠端桌面軟體 2023 —Splashtop

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Remote Desktop Software Overview
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值得信賴的遠端桌面軟體解決方案

快速，安全且易於使用的遠端桌面軟體

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使用 Splashtop 遠端桌面軟體實現流暢無阻的遠端控制

  • City icon

    隨處皆可辦公的體驗

    透過高效能、低延遲的連接、4K 串流支援和直覺化介面，讓您無論在哪工作，都像是坐在辦公桌前一樣。

  • Efficiency icon

    可供立即存取檔案和應用程式

    無需上傳、同步或傳輸，就能即時存取檔案、資料，以及須佔用大量資源的應用程式。

  • Results icon

    所有工作流程，均達可靠效能

    在遠端連線期間提供各工作流程所需的一致性，搭配俐落的視覺效果、清晰的音訊和靈敏的輸入，建立、設計、編輯、合作或管理專案。

  • Icon: outline of a computer-application window with a padlock overlay — representing “app window lock” / locked window

    安全連接

    使用企業級安全功能 (包括 256 位元加密、MFA、SSO、精細存取控制和連線記錄) 保護資料和存取，滿足 ISO 27001、SOC 2、GDPR、HIPAA 等合規標準。

使用遠端桌面軟體簡化不同產業的業務營運

遠端桌面軟體為各行各業的企業帶來了重大改變。它可以順暢地從任何位置存取、管理和支援電腦與網路，因而提高了營運效率和靈活彈性。從醫療保健金融、製造，甚至零售教育領域的組織，都因 Splashtop 這類遠端存取和支援解決方案而得以簡化營運、降低成本，並增進協作情形。

企業可以運用強大的遠端存取，確保團隊無論在哪裡工作，都能維持出色的效率和安全性。

遠端桌面使用案例

A woman using Splashtop remote desktop software on her MacBook to work on the go.

允許您的員工透過 Splashtop 在任何地方存取工作電腦，您就不必煩惱著要將資料傳輸到雲端，或是額外投資於硬體或軟體授權。

員工能夠遠端連接工作電腦、存取檔案，並執行所需的應用程式。Splashtop 提供高度安全的遠端桌面連接，且內建多項安全功能，因此將能確保您的公司資料安全無虞。

任意裝置皆可執行遠端桌面

無論您使用的是 Windows PCMac、iOS (iPhoneiPad)、Android 裝置、Linux 裝置，或者甚至是 Chromebook，Splashtop 都能提供流暢、安全的遠端存取體驗。

Splashtop 遠端桌面主要優點

  • Connected dots icon

    跨平台支援

    從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端存取您的 Windows、Mac 和 Linux 電腦。Splashtop 可在作業系統、筆記型電腦、平板電腦和行動裝置之間無縫運作。

  • End-User Remote Access icon

    連線期間的生產力功能

    簡化日常任務並提高工作效率，同時遠端控制桌面。拖放檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、多顯示器、遠端列印等。

  • Performance icon

    高效能連接

    使用者可以遠端存取資源密集型工作站，就像他們在辦公桌上一樣。高達 60fps 的 4K 串流媒體和低延遲為用戶提供一流的終端桌面連線

  • Secure infrastructure icon

    安全與合規

    不管是加密連接、多層級密碼選項、雙重驗證和其他安全功能，您的資料都是安全的。深入了解 Splashtop 的安全性

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Splashtop 之所以成為頂尖遠端桌面解決方案的獨到之處？

  • 簡單的 & 直觀使用
  • 帶有所有頂級功能
  • 您可以信賴的客戶服務
  • 領先業界的安全性

客戶推薦

對我們的使用者來說，GoToMyPC 很常連線中斷。Splashtop 沒有這個問題。使用者發現它操作起來很直覺，而且對遠端控制連線的速度十分讚賞。

Brent Cole at Altitude Health Services

Altitude Health Services Logo

客戶推薦

我最近從 LogMeIn Pro 轉到了 Splashtop，因為我遇到了可靠性問題，而且他們的客戶支援似乎根本不願意修復它。我試用了大約六種替代方案，Splashtop 和 TeamViewer 是迄今為止最好的。不過，TeamViewer 比較貴。Splashtop 的功能僅次於它，而且價格更合理。

Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com

The Yacht Market Logo

TrustRadius 客戶評論：Splashtop 的遠端桌面應用程式最優秀


為什麼選擇 Splashtop？

Splashtop 提供快速、安全又簡便的遠端桌面體驗，符合專業人士、團隊和企業的需求。Splashtop 之所以能夠脫穎而出，正是因為：

  • 效能超群 – 提供超低延遲、4K 串流和靈敏的遠端控制，讓您的遠端體驗與親臨現場一樣順暢無阻。

  • 企業級安全性 – 使用業界領先的加密技術、多重驗證和進階存取控制來保護您的資料。

  • 透過任意裝置皆可存取 – 無論是從您的電腦、平板電腦，還是智慧型手機，都能無縫接軌、毫無限制地處理工作。

  • 順暢存取檔案和應用程式 – 開啟、編輯和管理遠端電腦上的檔案，瞬間就可達成，不必上傳雲端或靠電子郵件傳輸。

  • 強大的遠端工作和 IT 支援 – 無論您是要遠端工作還是提供 IT 支援，Splashtop 都能為您提供強大的工具，包括遠端重啟、檔案傳輸和連線錄製。

  • 經濟實惠，彈性擴展 – 享有頂級的遠端存取，又無需負擔像 TeamViewer 或 LogMeIn 等競爭品牌那樣高昂的費用。

Splashtop 使遠端工作更輕鬆、更快捷、更安全，讓您可以專心完成工作。

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常見問題

遠端桌面軟體是什麼？
哪款遠端桌面軟體最好？
如何設定遠端桌面軟體？
如何使用遠端桌面軟體？
如何在 Windows 中啟用遠端桌面？
如何在 Mac 上使用遠端桌面？
如何在 Linux 上使用遠端桌面軟體？
可以在 iPad 上使用遠端桌面軟體嗎？
如何在 iPhone 上使用遠端桌面軟體？
如何在 Android 上使用遠端桌面軟體？
如何在 ChromeOS 上使用遠端桌面軟體？
如何透過遠端桌面軟體使用雙螢幕？
如何將 Ctrl+Alt+Del 的指令傳送到遠端桌面？
如何重新啟動我的遠端桌面？
有沒有可支援音訊的遠端桌面軟體？