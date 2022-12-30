最佳遠端桌面軟體 2023 —Splashtop

有了 Splashtop 您將能夠...
即時查看遠端電腦的螢幕，以低延遲率、每秒 40 格畫面播放速率，提供高畫質和高達 4K 的串流效能。
從另一台電腦、平板電腦或行動裝置遠端控制您的電腦，就像您親自使用它一樣。
打開並編輯存儲在遠端電腦上的任何檔 - 無需將檔案上傳到 cloud 或通過電子郵件發送。
在遠端電腦上運行任何軟體應用程式，包括 Adobe 創意工具、視頻編輯軟體、CAD 程式等。
適用於企業的遠端桌面
啟用在家工作
您的員工可以透過 Splashtop 從居家辦公室存取工作電腦，您就不必煩惱著要將資料傳輸到雲端，或是額外投資於硬體或軟體授權。
員工能夠遠端連接工作電腦、存取檔案，並執行所需的應用程式。Splashtop 提供高度安全的遠端連接，且內建多項安全功能，因此將能確保您的公司資料安全無虞。
遠端教育桌面
加強遠端學習
在實施遠端學習或混合式課表的學校，學生都確實能夠遠端存取所需的計算資源。只要您的學生能夠存取學校實驗室電腦，就可以透過家中裝置 (包括 Chromebook 和平板電腦) 執行 AutoCAD、Adobe Premiere Pro、Adobe After Effects 等應用程式。
教職員可以利用 Splashtop 遠端工作，IT 也能透過 Splashtop 為學生和教職員的裝置 (包括個人裝置) 提供按需遠端支援。
適用於個人和小型團隊的遠端桌面
隨時隨地，高生產力
Splashtop 是最高效能、最安全、最超值的遠端桌面應用程式。不想坐在桌上型電腦前編輯影片？需要存取 QuickBooks 或其他僅授權 PC 的應用程式？只要有了 Splashtop，就通通不成問題，甚至還能開創更多可能。
不必隨身攜帶電腦、卻能無時無刻存取的輕鬆快意，等著您來體驗。無論身在何處或使用什麼裝置，都能存取您的桌上型電腦及所有資源——只要有網際網路連接和 Splashtop 帳戶即可。
主要優勢
跨平台支援
從任何 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 裝置遠端訪問您的 Windows、Mac 和 Linux 電腦。 Splashtop 可在筆記型電腦、平板電腦和智慧手機設備上無縫運行。
會話中生產力功能
簡化日常任務並提高工作效率，同時遠端控制桌面。 拖放檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、多顯示器、遠端列印等。
高性能連接
您可以遠端存取資源並處理密集型工作站，就像坐在電腦前一樣。而高達 60fps 畫面播放速率的 4K 串流和低延遲為使用者提供了一流的遠端桌面連接體驗。
安全且合規
在加密連接、多級密碼選項、雙因素身份驗證和其他安全功能之間，您的數據是安全的。 瞭解有關 Splashtop安全性的更多資訊。
立即開始免費試用
Splashtop的區別
- 標準支援選項
- 99.999% 正常運行時間 SLA
- 最受歡迎的產品
來自我們滿意的客戶
我最近從 LogMeIn Pro 切換到 Splashtop，因為我遇到了可靠性問題，他們的客戶支援似乎根本不願意修復它。 我嘗試了大約六種替代方案，Splashtop 和 TeamViewer 是迄今為止最好的。 但是，TeamViewer 更貴。 Splashtop 在功能上排名第二，價格也更合理。
Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com
來自我們滿意的客戶
GoToMyPC為我們的所有使用者提供了大量丟棄的會話。 Splashtop 沒有這個問題。 用戶發現它使用起來很直觀，並欣賞遠端控制會話的快速性。
Brent Cole at Altitude Health Services
來自我們滿意的客戶
我最近從 LogMeIn Pro 切換到 Splashtop，因為我遇到了可靠性問題，他們的客戶支援似乎根本不願意修復它。 我嘗試了大約六種替代方案，Splashtop 和 TeamViewer 是迄今為止最好的。 但是，TeamViewer 更貴。 Splashtop 在功能上排名第二，價格也更合理。
Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com
來自我們滿意的客戶
GoToMyPC為我們的所有使用者提供了大量丟棄的會話。 Splashtop 沒有這個問題。 用戶發現它使用起來很直觀，並欣賞遠端控制會話的快速性。
Brent Cole at Altitude Health Services
常見問題
什麼是遠端桌面？
遠端桌面軟體供使用者以其本地 (用戶端) 裝置遠端存取和控制遠端電腦。使用者可即時看到遠端電腦的螢幕並且像坐在它面前一樣操控它。
哪種遠端桌面軟體最好？
Splashtop 數度蟬聯第三方評選及同業評比網站最佳遠端桌面軟體解決方案。 Splashtop 在效能、可靠性和安全性方面獲得一致好評。Splashtop 近期在 NPS 指數獲得 93 分超高分，在業界報告中的「使用者可能推薦」項目亦榮獲最高評價。
如何設置遠端桌面？
建立您的 Splashtop 帳戶，然後在您要存取的電腦上安裝 Splashtop Streamer，並在操作存取遠端電腦的裝置上下載 Splashtop Business 應用程式。設定完成後，開啟 Splashtop Business 應用程式並查看遠端電腦清單，然後按下即可選取要存取的電腦。深入了解設定 Splashtop 遠端桌面軟體的更多相關資訊。
如何使用遠端桌面？
使用Splashtop，您將看到遠端電腦的螢幕，並能夠從本地裝置遠端控制它。 您可以打開任何文件，並且可以在遠端計算機上運行任何軟體應用程式，包括資源密集型應用程式，如 Adobe Creative 工具、視頻編輯軟體、圖形設計和 3D 建模工具（如 Revit 和 AutoCAD）。Splashtop 讓您感覺就像在親自使用遠端電腦一樣。
如何在 Windows上啟用遠端桌面？
使用 Splashtop，您可以使用 Splashtop 啟用與 Windows PC 之間的遠端桌面連接。 Splashtop 是跨平臺的，這意味著您可以從任何其他設備訪問您的遠端PC，並使用您的 Windows 計算機訪問任何其他 Windows、Mac 或 Linux 電腦。 瞭解有關適用於 Windows 的 Splashtop 遠端桌面的更多資訊。
如何在 Mac 上使用遠端桌面？
使用 Splashtop 從 Mac 遠端存取任何電腦，以及從另一台電腦、平板電腦或智慧型手機裝置存取 Mac 電腦。 Splashtop 與 Mac 完全相容，提供全套功能，例如檔傳輸、遠端音訊等，以及快速安全的遠端連接。 瞭解有關適用於 Mac 的 Splashtop 遠端桌面的更多資訊。
如何在Linux上使用遠端桌面？
Splashtop Business Access 是適用於 Linux 的最佳遠端桌面軟體。您可以透過它從任一電腦、平板電腦或行動裝置遠端存取和控制您的 Linux 電腦。Splashtop 支援多種 Linux 發行版，包括 Ubuntu、CentOS、RHEL 和 Fedora。 深入了解 Splashtop remote desktop for Linux 的更多相關資訊。
我可以在 iPad 上使用遠端桌面嗎？
使用 iPad 遠端存取和控制具有 Splashtop 的電腦。 設置完成後，隨時在iPad上打開Splashtop Business應用程式以查看計算機清單。 從那裡，只需按下要訪問的電腦即可連接。 您將能夠從iPad遠端控制電腦。 您可以開啟任何檔案並執行任何軟體應用程式。 進一步瞭解 iPad 上使用 Splashtop 的遠端桌面。
如何在iPhone上使用遠端桌面？
透過 Splashtop，您可以使用 iPhone 來控制您的電腦。設定完成後，開啟 Splashtop Business 應用程式並查看您帳戶中的電腦清單。按一下您要存取的電腦並啟動遠端連接。接著，您可以在 iPhone 上看到實時電腦螢幕。然後控制遠端電腦、開啟檔案並在電腦上執行任一軟體應用程式。深入了解使用 Splashtop 從 iPhone 進行遠端桌面的更多相關資訊。
如何在 Android上使用遠端桌面？
使用您的 Android 裝置通過 Splashtop 存取和控制您的電腦。設定完成後，開啟 Splashtop Business 應用程式並查看您帳戶中的電腦清單。按一下您要存取的電腦並啟動遠端連接。接著，您可以在 Android 裝置上看到實時電腦螢幕。然後控制遠端電腦、開啟檔案並在電腦上執行任一軟體應用程式。深入了解使用 Splashtop 從 Android 進行遠端桌面的更多相關資訊。
如何在Chrome OS上使用遠端桌面？
您可以從裝載 Splashtop 的 Chromebook 遠端存取您的 Windows、Mac 和 Linux 電腦。透過在 Chromebook 上安裝適用於 Android 的 Splashtop Business 應用程式，即可存取和控制帳戶中的遠端電腦。只需開啟應用程式並按下您要存取的桌面即可啟動遠端連接。您可以透過 Splashtop 遠端存取工作電腦，使用 Chromebook 居家辦公。
如何在遠端桌面上使用雙顯示器？
您可以更改查看選項，以在本地多顯示器顯示器上查看遠端電腦的多個顯示器。 Splashtop 使您能夠利用雙顯示器顯示器，使遠端電腦的工作更加無縫。 瞭解有關多顯示器遠端桌面的更多資訊。
如何將 Ctrl+Alt+Del 發送到遠端桌面？
使用 Splashtop，您只需單擊工具欄中的 CTRL+ALT+DEL 按鈕即可將命令發送到遠端電腦。
如何重新啟動我的遠端桌面？
借助 Splashtop 中的遠端重啟功能，您可以重啟 Splashtop 帳戶中的任何遠端電腦。您可以選擇正常重啟或以安全模式重啟。