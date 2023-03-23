比較遠端存取軟體 - 找到最佳解決方案

個人用戶、IT 專業人員、託管服務提供商 (MSP) 和支援組織使用遠端存取軟體或遠端桌面軟體來遠端存取電腦和行動裝置。個人用戶可以使用遠端存取來隨時隨地存取其電腦。您可以使用家用電腦、iPad、iPhone、Android 手機或平板電腦等在家中存取工作電腦。遠端存取軟體使 IT 專業人員可以遠端管理和存取組織中的電腦以提供支援。他們還可以為組織內的使用者建立帳戶以遠端存取其電腦。

當您在比較各遠端存取軟體時，要考慮的前兩項是功能和價格。參考以下的比較，幫助您評估 Splashtop 與競爭對手。您將瞭解為什麼 Splashtop 是超過 2000 萬使用者的首選遠端存取軟體技術。

TeamViewer 是遠端桌面存取、遠端支援和協作解決方案的大量領導者。 但是，TeamViewer 具有昂貴的商業計劃，其免費遠端存取產品具有一些警告（例如 功能集有限 和由於可 疑商業用途而阻止連接）另一方面，Splashtop 提供了相同的頂級遠端訪問功能（例如文件傳輸和多監視器支持），但是在針對特定用例設計的各種軟件包中。 這意味著您可以以更低的價格獲得具有所需所有功能的遠端存取解決方案。 TeamViewer 從 $508.92 /年 * 開始，而 Splashtop Business Access （為了方便遠端存取）從 $60 /年開始。 Splashtop SOS （用於按需遠端支持）從 $199 /年開始。 您可以在這裡比較功能和價格。 通過選擇 Splashtop 而不是 TeamViewer，您將節省 50％ 或更多的年度訂閱費用保證。* 資料來源：來自 TeamViewer 美國和歐元貨幣網站的 TeamViewer 美元和歐元價格，2020 年 7 月。 TeamViewer 價格可能因國家而異。

GoToAssist是一種流行的遠端支援軟體解決方案。 Splashtop 的有人值守和無人值守支持解決方案以較低的價格提供遠端支援功能。 例如，Splashtop 可讓您遠端存取行動裝置螢幕，以及從 Android 到電腦的行動到行動訪問，以及即時查看 iOS 和 Android 螢幕。另外，當您購買 Splashtop 時，您的價格將被鎖定。 您無需擔心續訂成本增加。 就在最近，GoToAssist提高了套餐的價格，使許多客戶的續訂成本增加了兩倍多。 使用Splashtop以更高的價值獲得相同的頂級功能。

查看我們的完整 Splashtop 與GoToAssist比較。

LogMeIn Central 是一種流行的遠端訪問和使用者管理解決方案。 用戶經常抱怨每年大幅價格上漲並尋找替代品。 Splashtop 遠端支援的成本比 LogMeIn 低 40-80%。 Splashtop 遠端支援高級版包括額外的監控和管理功能，您需要通過 LogMeIn Central 購買三個附加元件才能獲得這些功能。 如果您選擇 LogMeIn，每年將花費您數千美元。如果您需要一個遠端存取工具來支援、訪問和管理從 25 台到 1，000 多台電腦，那麼 Splashtop 遠端支援是您的最佳軟體解決方案。 您可以隨時無人值守地存取您的電腦、頂級功能、強大的安全性以及更低的價格 Splashtop.

查看我們完整的 Splashtop 與 LogMeIn Central 比較。

LogMeIn 的 GoToMyPC 是一種流行的遠端存取解決方案，可從任何地方存取您的 Mac 或 PC。 Splashtop Business Access 的價格要低得多，不到GoToMyPC成本的一半，並且包括基本級別GoToMyPC版本中不可用的功能。事實上，當您選擇Splashtop而不是GoToMyPC時，您每年至少可以節省75%.輕鬆遠端控制Windows和Mac電腦，並通過選擇Splashtop Business Access節省預算。 使用最可靠的遠端連接平臺，您不會失望。 在家或世界任何地方的任何設備上工作。 Splashtop 商業訪問使遠端連接到其他電腦比以往任何時候都更容易。 與GoToMyPC相比，您每年將節省數百到數千美元。

查看我們完整的 Splashtop 與 GoToMyPC 比較。

LogMeIn Pro 是您在商業用途遠端訪問時可能想到的第一個名稱之一，但它非常昂貴。 當您選擇 Splashtop Business Access 時，每年可節省 250-6，604 美元（具體取決於您需要訪問的電腦數量）。Splashtop Business Access 是性能最佳、價值最高的遠端訪問軟體。 有了它，您將享受高清遠端桌面連接、輕鬆存取、頂級功能以及對遠端電腦的完全控制。 它是跨設備的，適用於多個操作系統（Windows，Mac，iOS和 Android）。 此外，您甚至可以在主機上使用 Chrome 網路瀏覽器來啟動遠端工作階段。查看完整的 Splashtop 與 LogMeIn Pro 比較。

RemotePC是用於遠端存取電腦的軟體產品。 Splashtop Business Access 為您提供與 Windows 和 Mac 電腦相同的遠端存取功能，但功能更多，年價格更低。Splashtop Business Access Pro為您提供了RemotePC Team軟體包中未包含的幾個主要功能，儘管Splashtop解決方案的成本降低了80%。 功能包括通過 Web 連結共用桌面（螢幕共用）、遠端重啟、兩個使用者遠端訪問同一台電腦以及多個使用者/計算機管理功能。

查看我們的完整 Splashtop 與遠端PC比較。

AnyDesk允許您遠端存取電腦。 它的主要功能是有人值守的遠端訪問（需要最終使用者在遠端設備上），但也可用於無人值守訪問。 Splashtop SOS 也可用於有人值守和無人值守訪問，但在比較具有類似功能的軟體包時，價格低於 AnyDesk。例如，如果您有一個團隊或多人需要使用您的遠端訪問軟體，Splashtop 為您提供了 AnyDesk 基本計劃中沒有的幾個使用者/計算機管理和分組功能。 要獲得它，您必須升級到團隊套餐，它比 Splashtop SOS 貴。查看我們完整的 Splashtop 與 AnyDesk 比較。

BeyondTrust（前身為Bomgar）是一種強調安全性的遠端訪問解決方案。 對於基於雲和企業網路的產品，BeyondTrust在安全性方面付出了高昂的代價。 但是，Splashtop 配備了最先進的安全功能（例如 256 位 AES 加密連接、2 因素身份驗證等）。 Splashtop 還符合多項行業標準和安全性法規。最好的部分是，與BeyondTrust相比，Splashtop每年可以為您節省近90%的價格。 您每年可以節省數千美元，並獲得具有Splashtop所需強大安全性的快速遠端存取軟體。

查看我們完整的 Splashtop 與 BeyondTrust 比較。

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