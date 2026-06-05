比較遠端存取軟體 - 找到最佳解決方案

個人使用者、IT 專業人員、託管服務提供商 (MSP) 和支援組織使用遠端存取軟體或遠端桌面軟體來遠端存取電腦和行動裝置。個人使用者可以使用遠端存取來隨時隨地存取其電腦。您可以使用家用電腦、iPad、iPhone、Android 手機或平板電腦等在家中存取工作電腦。遠端存取軟體使 IT 專業人員可以遠端管理和存取組織中的電腦以提供支援。他們還可以為組織內的使用者建立帳戶以遠端存取其電腦。
當您在比較各遠端存取軟體時，要考慮的前兩項是功能和價格。參考以下的比較，幫助您評估 Splashtop 與競爭對手。您將瞭解為什麼 Splashtop 是超過 2000 萬使用者的首選遠端存取軟體技術。
Splashtop 與 TeamViewer
TeamViewer 是遠端桌面存取、遠端支援和協作解決方案的市場領導者。然而，TeamViewer 的商業計劃價格昂貴，其免費的遠端存取產品有一些限制（例如功能集有限和因懷疑商業用途而被封鎖的連接）。
另一方面，Splashtop 商業使用計劃提供相同的頂級遠端存取功能（例如檔案傳輸和多顯示器支援），但採用針對特定用例設計的各種軟體包。 這意味著您可以獲得具有所需所有功能且價格低得多的遠端存取解決方案。
TeamViewer 每年 NT$17,880 起*，而 Splashtop Remote Access (簡易遠端存取) 最低僅 NT$2,300/年，Splashtop Remote Support (按需遠端支援) 則最低 NT$6,200/年。歡迎比較功能和價格。
選擇 Splashtop 而不是 TeamViewer，您的年度訂閱費用保證可節省 50% 或更多。* 資料來源：TeamViewer 美元和歐元價格來自 TeamViewer 美元和歐元貨幣網站。 TeamViewer 價格可能因國家而異。
Splashtop 與 GoToAssist
GoToAssist 是一個普遍的遠端支援軟體解決方案。 Splashtop 的臨機和主動支援解決方案以更實惠的價格提供了遠端支援功能。例如，您可以藉由 Splashtop 遠端存取行動裝置螢幕，還可以從 Android 行動存取行動裝置或電腦，即時查看 iOS 和 Android 螢幕也沒問題。
另外，當您購買 Splashtop 時，您的價格就被鎖定了。您無需擔心續訂成本增加。 就在最近，GoToAssist 提高了其套餐的價格，使許多客戶的續訂成本增加了兩倍多。使用 Splashtop 以更高的價值獲得相同的頂級功能。
查看我們的完整 Splashtop 與GoToAssist比較。
Splashtop 與 LogMeIn Central
LogMeIn Central 是一種流行的端點訪問和用戶管理解決方案。用戶經常抱怨每年大漲價，並尋找替代方案. Splashtop 終端支持成本比 LogMeIn 低 40-80%。Splashtop 終端支持 Premium 包括額外的監控和管理功能，您需要通過 LogMeIn Central 購買三個附加組件才能獲得這些功能。如果您選擇 LogMeIn，那麼每年您將多花費數千美元。
如果您需要一個終端訪問工具來支持、訪問和管理 25 到 1,000 多台計算機，那麼 Splashtop 終端支持是最適合您的軟件解決方案。使用 Splashtop，您可以隨時主動訪問您的計算機、頂級功能、強大的安全性以及更低的價格。
查看我們完整的 Splashtop 與 LogMeIn Central 比較。
Splashtop 與 GoToMyPC
LogMeIn 的 GoToMyPC 是常見的遠端存取解決方案，可從任何地方存取您的 Mac 或 PC。Splashtop Remote Access 的入手價格低廉得多，不到 GoToMyPC 價格的一半，還包含 GoToMyPC 基礎版所欠缺的功能。事實上，若選擇 Splashtop 而不是 GoToMyPC，每年至少可省 75%。
選擇 Splashtop Remote Access，輕鬆遠端控制您的 Windows 和 Mac電腦，同時兼顧荷包。選擇最可靠的遠端連線平台，想必不會讓您失望。無論是在家中，還是世界任何角落，都能透過任何裝置辦公。Splashtop Remote Access 讓遠端連接其他電腦的操作變得前所未有地輕鬆簡單。相較於 GoToMyPC，每年能為您省下數百到數千美元。
查看我們完整的 Splashtop 與 GoToMyPC 比較。
Splashtop 與 LogMeIn Pro
談到用於商務的遠端存取時，LogMeIn Pro 可能會率先浮現在您的腦海，但這款產品價格相當高昂。若是改用 Splashtop Remote Access，每年可省下 250 至 6,604 美元 (具體金額取決於所需存取的電腦數量)。
Splashtop Remote Access 是效能最佳、最超值的遠端存取軟體。有了這個軟體，您就可以享有高解析度的遠端桌面連接、輕鬆存取、熱門功能，而且能充分控制遠端電腦。軟體可跨裝置運作，且支援多種作業系統 (Windows、Mac、iOS 和 Android)。此外，甚至可以使用主機電腦上的 Chrome 網頁瀏覽器來啟動遠端連線。查看 Splashtop 與 LogMeIn Pro 的完整比較。
Splashtop 與 RemotePC
RemotePC 是用於遠端存取電腦的軟體產品。Splashtop Remote Access 則提供同樣的 Windows 和 Mac 電腦遠端存取功能，只是功能更多，而且年費更低。
儘管 Splashtop Remote Access Pro 的價格低了 80%，反而提供了 RemotePC Team 方案未包含的幾項主要功能，包括透過網路連結分享桌面 (螢幕分享)、遠端重啟、允許兩名使用者遠端存取同一台電腦，以及多項使用者/電腦管理功能。
Splashtop 與 AnyDesk
AnyDesk 讓您可以遠端存取電腦，主要功能是臨機遠端存取 (需有使用者在場操作遠端裝置)，但也可用於主動存取。Splashtop Remote Support 也可用於臨機和主��動存取，但是價格低於 AnyDesk 功能類似的方案。
例如，如果有一整個團隊或多位人員需要使用您的遠端存取軟體，Splashtop 可為您提供多項使用者/電腦管理和分組功能，這些都是 AnyDesk 基礎方案所沒有的。若要取得 AnyDesk 中的相應功能，就必須升級到團隊方案，價格可就比 Splashtop Remote Support 更高了。查看 Splashtop 與 AnyDesk 的完整比較。
Splashtop 與 BeyondTrust (以前是Bomgar)
BeyondTrust（以前稱為Bomgar）是一種強調安全性的遠端存取解決方案。借助基於雲端和企業網路的產品，BeyondTrust 會為安全性付出高昂的代價。但是，Splashtop 配備了最先進的安全功能（例如 256 位 AE S加密連接，雙重身分驗證等等）。 Splashtop 還符合多項安全性業界標準和法規。
最棒的是，與 BeyondTrust 相比，Splashtop 每年可以為您節省近 90% 的價格。使用 Splashtop，您每年可以節省數千美元，並獲得快速訪問軟件以及所需的強大安全性。
查看我們完整的 Splashtop 與 BeyondTrust 比較。
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