面向教育的 Splashtop 遠端訪問、支援和協作解決方案

領先業界的 Splashtop 遠端存取解決方案廣受頂尖教育機構的信賴
按需求探索
全球各地學校的 Splashtop
案例分享
Wayne State University 遠端存取技術實驗室
接下來會有更多來自韋恩州立大學的人員找上你且想要了解 Splashtop，因為他們一直關注著我們，並在我們的重啟委員會中詢問目前狀況。我都跟他們說實際運作非常順利。並在我們的重啟委員會中詢問目前狀況。我都跟他們說實際運作非常順利。」
Gary Cendrowski - Wayne State University CFPCA 技術總監
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蘭尼學院遠端實驗室
「我們運用 Splashtop 安排了許多課程，因為秋季學期將不會安排校內進行的實體課程。目前，我們的課程均採遠距形式，讓學生能如期取得相關證書和學位。多虧有 Splashtop，否則這些都只是天方夜譚。」
Gerald Casey - Laney College CTE
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Lenawee ISD 遠端實驗室
「Splashtop 使我們得以提供遠端存取，也讓我們的實驗室成為潛力無窮的 24 小時虛擬實驗室，這可是前所未知的需求。」
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District
安全至上
安全基礎架構
Splashtop 不僅提供託管在 AWS 上的強大雲端基礎架構，實現安全網路和運算，亦提供喜歡或需要本機託管解決方案的人提供本地部署選項。我們承諾並致力於保護所有平台的安全性，在開發、部署和生產環境中採用業界最佳安全機制，並實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解您的電腦、使用者和資料保護機制。
進階安全功能
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。
標準與規範
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 標準。Splashtop 解決方案旨在支援組織滿足 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業合規性要求。
資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。
深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。