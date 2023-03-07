面向教育的 Splashtop 遠端訪問、支援和協作解決方案

你會有更多的人從韋恩州立大學來找你參加 Splashtop，因為他們一直在關注我們。 他們一直在我們的重啟委員會中問我做得怎麼樣。 我一直在告訴他們它只是有效。

Gary Cendrowski - 韋恩州立大學CFPCA技術總監