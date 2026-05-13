面向教育的 Splashtop 遠端訪問、支援和協作解決方案

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A student on campus using Splashtop on her laptop to study remotely.

Splashtop 遠端解決方案適用於教育

利用適合學生、教師和 IT 的解決方案，增進遠距與現場的學習體驗

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領先業界的 Splashtop 遠端存取解決方案廣受頂尖教育機構的信賴

學生可隨時隨地透過任何裝置遠端存取實驗室電腦教師可使用螢幕分享與註解軟體，讓學生持續投入、提升參與度，並打造更具互動性的學習體驗。IT 可隨時隨地為學生與教師提供即時支援，將干擾降到最低。

按需求探索

Remote Support

遠端支援學生和教師並快速解決 IT 問題

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Enterprise

具有進階安全和控制功能的全方位遠端支援解決方案

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Splashtop AEM

利用即時修補程式、端點監控和自動化工具，確保學生、教職員裝置的安全、更新和可靠。

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Enterprise

學生和教師得以隨時隨地透過任何裝置，安全地存取和操控實驗室電腦。

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Classroom

螢幕分享與註釋軟體，可供教師提升課堂參與度

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Mirroring360

不必連接任何纜線，即可將行動或桌上型裝置畫面鏡像投影到 PC 或 Mac

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Foxpass WI-FI 和伺服器存取控制

我們隨開即用的解決方案讓 IT 與工程團隊能夠在短短幾分鐘內使用先進的存取控制。

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全球各地學校的 Splashtop

World map with blue dots with density in North America, Europe, Asia and Australia


Outside photo of the Wayne State University

案例分享

Wayne State University 遠端存取技術實驗室

接下來會有更多來自韋恩州立大學的人員找上你且想要了解 Splashtop，因為他們一直關注著我們，並在我們的重啟委員會中詢問目前狀況。我都跟他們說實際運作非常順利。並在我們的重啟委員會中詢問目前狀況。我都跟他們說實際運作非常順利。」

Gary Cendrowski - Wayne State University CFPCA 技術總監

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Laney College building

案例分享

蘭尼學院遠端實驗室

「我們運用 Splashtop 安排了許多課程，因為秋季學期將不會安排校內進行的實體課程。目前，我們的課程均採遠距形式，讓學生能如期取得相關證書和學位。多虧有 Splashtop，否則這些都只是天方夜譚。」

Gerald Casey - Laney College CTE

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Lenawee Intermediate School District logo

案例分享

Lenawee ISD 遠端實驗室

「Splashtop 使我們得以提供遠端存取，也讓我們的實驗室成為潛力無窮的 24 小時虛擬實驗室，這可是前所未知的需求。」

Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District

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安全至上

Two IT security professionals reviewing data logs

安全基礎架構

Splashtop 不僅提供託管在 AWS 上的強大雲端基礎架構，實現安全網路和運算，亦提供喜歡或需要本機託管解決方案的人提供本地部署選項。我們承諾並致力於保護所有平台的安全性，在開發、部署和生產環境中採用業界最佳安全機制，並實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解您的電腦、使用者和資料保護機制。

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

進階安全功能

Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。

IT professional reviewing cybersecurity threats

標準與規範

Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 標準。Splashtop 解決方案旨在支援組織滿足 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業合規性要求。

資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。

深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。

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