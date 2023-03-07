面向教育的 Splashtop 遠端訪問、支援和協作解決方案
通過面向學生、教師和IT的解決方案增強遠端和面對面的學習體驗
Splashtop 領先的遠端訪問解決方案受到頂級教育機構的信賴
學生可以在自己的時間從任何設備、任何地方訪問實驗室計算機。 教師可以增強課堂協作和互動性。 IT 可以從任何地方為學生和教師提供即時支援，最大限度地減少中斷。
安全至上
安全基礎架構
Splashtop 的雲端基礎架構託管於 AWS 平台，提供安全網路和運算環境。我們開發、部署並採用業界最佳安全措施，實施 24x7 持續運作的入侵檢測和防禦機制。深入了解我們如何保護您的電腦、使用者和資料的安全。
進階安全功能
Splashtop 解決方案旨在讓 IT 完全控制分散式工作環境的遠端存取安全。安全功能包括雙重驗證、單一登入技術整合、端點 MFA、螢幕防窺、連線閒置逾時、遠端連接通知、完整連線審核記錄等。所有遠端連線都受到 TLS 和 256 位元 AES 加密技術保護。深入了解 Splashtop 安全功能的相關資訊。
標準與規範
Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 標準規範。Splashtop 解決方案旨在支援組織符合其 HIPAA、FERPA、PCI 和其他行業標準與法規。
資料和連線隱私：Splashtop 不會處理、儲存或存取使用者在遠端連線期間的任何電腦或應用程式以及存取的資料。
深入了解 Splashtop 安全性和合規性的相關資訊。
案例分析
Lenawee ISD 遠程實驗室
「Splashtop 使我們得以提供遠端存取，也讓我們的實驗室成為潛力無窮的 24 小時虛擬實驗室，這可是前所未知的需求。」
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District
案例分析
韋恩州立遠程實驗室
你會有更多的人從韋恩州立大學來找你參加 Splashtop，因為他們一直在關注我們。 他們一直在我們的重啟委員會中問我做得怎麼樣。 我一直在告訴他們它只是有效。
Gary Cendrowski - 韋恩州立大學CFPCA技術總監
案例分析
蘭尼學院遠端實驗室
「我們運用 Splashtop 安排了許多課程，因為秋季學期將不會安排校內進行的實體課程。目前，我們的課程均採遠距形式，讓學生能如期取得相關證書和學位。多虧有 Splashtop，否則這些都只是天方夜譚。」
Gerald Casey - Laney College CTE
案例分析
Lenawee ISD 遠程實驗室
「Splashtop 使我們得以提供遠端存取，也讓我們的實驗室成為潛力無窮的 24 小時虛擬實驗室，這可是前所未知的需求。」
Nicholas Adams - Lenawee Intermediate School District
案例分析
韋恩州立遠程實驗室
你會有更多的人從韋恩州立大學來找你參加 Splashtop，因為他們一直在關注我們。 他們一直在我們的重啟委員會中問我做得怎麼樣。 我一直在告訴他們它只是有效。
Gary Cendrowski - 韋恩州立大學CFPCA技術總監