PETstock IT 團隊從 TeamViewer 切換到 Splashtop

PETstock IT 經理 Shaun Dunstan 說明 PETstock 如何透過改用 Splashtop 來支援其 IT 營運需求。PETstock 原先使用 TeamViewer,但決定改用 Splashtop,不僅營運成本下降,也讓 IT 團隊擁有更加好用且支援單一登入 (SSO) 的遠端支援工具。

挑戰:降低運營成本和電腦CPU

身為公司支援團隊 IT 經理的 Shaun 和他的團隊,肩負著維護與支援 IT 運作的職責。為了實現流程自動化並提高效率,支援團隊使用 TeamViewer 來執行多數任務。

但是,TeamViewer成本高昂,並且電腦資源繁重。肖恩說:“我想要的產品安裝起來更輕便,管理起來也更容易。”

他進一步解釋道,使用過 TeamViewer 的人都知道,這個軟體需要安裝一個相對龐大笨重的用戶端:「套用 TeamViewer 的原則和設定選項,全靠運氣。我們就在需要升級用戶端時遇到過無數問題。」

PETstock IT 團隊研究了幾款工具後,才試用到了 Splashtop。他們發現 Splashtop 不僅功能齊全,也很容易透過團隊的 RMM 部署。

解決方案:Splashtop

Splashtop 提供了PETstock一種簡單的方法來管理其所有技術遠端支持需求。 Splashtop 提供與 TeamViewer 相同的頂級功能,成本相當低,並且所需的計算機資源更少。

Shaun 表示:「Splashtop 是取代 TeamViewer 的理想方案,不僅能輕鬆細分權限,還可以只允許技術人員存取單一裝置。」此外,Splashtop 具備強大安全功能,包括 TLS 和 256 位元 AES 加密、裝置驗證、兩步驟驗證,還有多重第二級密碼選項。

最近,Splashtop 為遠端存取解決方案額外再添一層防護機制:SSO 整合;使用者能夠使用集中式 SSO 使用者 ID 和密碼來驗證其 Splashtop 帳戶。這個功能對 Shaun 的團隊來說尤其重要,因為他們使用的是 Azure Active Directory。

成果:輕鬆切換成更加簡便安全又可靠的遠端存取解決方案

PETstock 支援團隊順利從 TeamViewer 輕鬆移轉到了 Splashtop。Shaun 的團隊使用 RMM 工具部署 Splashtop Streamer,同時停用了 TeamViewer。

PETstock IT 團隊按照 Splashtop 支援團隊的簡易指示,為負責支援約 1,200 個用戶端的 25 名技術人員啟用了搭配 Azure 的 SSO。

一切都很順利,Splashtop 支援團隊帶來的可靠與協助令 Shaun 和整個團隊大為讚賞。而且 PETstock 捨棄 TeamViewer 改用 Splashtop 後,竟意外省下了 20% 的費用。