PETstock IT 團隊從 TeamViewer 切換到 Splashtop

PETstock IT 經理 Shaun Dunstan 說明 PETstock 如何透過改用 Splashtop 來支援其 IT 營運需求。PETstock 原先使用 TeamViewer，但決定改用 Splashtop，不僅營運成本下降，也讓 IT 團隊擁有更加好用且支援單一登入 (SSO) 的遠端支援工具。

挑戰：降低運營成本和電腦CPU

身為公司支援團隊 IT 經理的 Shaun 和他的團隊，肩負著維護與支援 IT 運作的職責。為了實現流程自動化並提高效率，支援團隊使用 TeamViewer 來執行多數任務。

但是，TeamViewer成本高昂，並且電腦資源繁重。肖恩說：“我想要的產品安裝起來更輕便，管理起來也更容易。”

他進一步解釋道，使用過 TeamViewer 的人都知道，這個軟體需要安裝一個相對龐大笨重的用戶端：「套用 TeamViewer 的原則和設定選項，全靠運氣。我們就在需要升級用戶端時遇到過無數問題。」

PETstock IT 團隊研究了幾款工具後，才試用到了 Splashtop。他們發現 Splashtop 不僅功能齊全，也很容易透過團隊的 RMM 部署。

解決方案：Splashtop

Splashtop 提供了PETstock一種簡單的方法來管理其所有技術遠端支持需求。 Splashtop 提供與 TeamViewer 相同的頂級功能，成本相當低，並且所需的計算機資源更少。

Shaun 表示：「Splashtop 是取代 TeamViewer 的理想方案，不僅能輕鬆細分權限，還可以只允許技術人員存取單一裝置。」此外，Splashtop 具備強大安全功能，包括 TLS 和 256 位元 AES 加密、裝置驗證、兩步驟驗證，還有多重第二級密碼選項。

最近，Splashtop 為遠端存取解決方案額外再添一層防護機制：SSO 整合；使用者能夠使用集中式 SSO 使用者 ID 和密碼來驗證其 Splashtop 帳戶。這個功能對 Shaun 的團隊來說尤其重要，因為他們使用的是 Azure Active Directory。

成果：輕鬆切換成更加簡便安全又可靠的遠端存取解決方案

PETstock 支援團隊順利從 TeamViewer 輕鬆移轉到了 Splashtop。Shaun 的團隊使用 RMM 工具部署 Splashtop Streamer，同時停用了 TeamViewer。

PETstock IT 團隊按照 Splashtop 支援團隊的簡易指示，為負責支援約 1,200 個用戶端的 25 名技術人員啟用了搭配 Azure 的 SSO。

一切都很順利，Splashtop 支援團隊帶來的可靠與協助令 Shaun 和整個團隊大為讚賞。而且 PETstock 捨棄 TeamViewer 改用 Splashtop 後，竟意外省下了 20% 的費用。