PETstock IT 團隊從 TeamViewer 切換到 Splashtop

PETstock IT 團隊淘汰 TeamViewer 而選用 Splashtop
PETstock 降低了營運成本，並為 IT 團隊提供了一個更友善，且附帶 SSO 功能的遠端支援工具
摘要
PETstock IT 經理 Shaun Dunstan 說明 PETstock 如何透過改用 Splashtop 來支援其 IT 營運需求。PETstock 原先使用 TeamViewer，但決定改用 Splashtop，不僅營運成本下降，也讓 IT 團隊擁有更加好用且支援單一登入 (SSO) 的遠端支援工具。
挑戰：降低運營成本和電腦CPU
身為公司支援團隊 IT 經理的 Shaun 和他的團隊，肩負著維護與支援 IT 運作的職責。為了實現流程自動化並提高效率，支援團隊使用 TeamViewer 來執行多數任務。
但是，TeamViewer成本高昂，並且電腦資源繁重。肖恩說：“我想要的產品安裝起來更輕便，管理起來也更容易。”
他進一步解釋道，使用過 TeamViewer 的人都知道，這個軟體需要安裝一個相對龐大笨重的用戶端：「套用 TeamViewer 的原則和設定選項，全靠運氣。我們就在需要升級用戶端時遇到過無數問題。」
PETstock IT 團隊研究了幾款工具後，才試用到了 Splashtop。他們發現 Splashtop 不僅功能齊全，也很容易透過團隊的 RMM 部署。
解決方案：Splashtop
Splashtop 為 PETstock 提供了一種簡單的方法來管理所有技術遠端支援需求。Splashtop 提供與 TeamViewer 相同的常用功能，但是價格相對低廉，且所需較少電腦資源。
Shaun 表示：「Splashtop 是取代 TeamViewer 的理想方案，不僅能輕鬆細分權限，還可以只允許技術人員存取單一裝置。」此外，Splashtop 具備強大安全功能，包括 TLS 和 256 位元 AES 加密、裝置驗證、兩步驟驗證，還有多重第二級密碼選項。
最近，Splashtop 為遠端存取解決方案額外再添一層防護機制：SSO 整合；使用者能夠使用集�中式 SSO 使用者 ID 和密碼來驗證其 Splashtop 帳戶。這個功能對 Shaun 的團隊來說尤其重要，因為他們使用的是 Azure Active Directory。
成果：輕鬆切換成更加簡便安全又可靠的遠端存取解決方案
PETstock 支援團隊可以輕鬆地從 TeamViewer 移轉到 Splashtop。Shaun 的團隊使用 RMM 工具部署 Splashtop Streamer，並且停用了 TeamViewer。
PETstock IT 團隊按照 Splashtop 支援團隊的簡易指示，為負責支援約 1,200 個用戶端的 25 名技術人員啟用了搭配 Azure 的 SSO。
一切都很順利，Splashtop 支援團隊帶來的可靠與協助令 Shaun 和整個團隊大為讚賞。而且 PETstock 捨棄 TeamViewer 改用 Splashtop 後，竟意外省下了 20% 的費用。
細節
關於 PETstock
成立於 2002 年的 PETstock 是 100% 家族持股經營的澳洲企業，提供最頂級的寵物產品和服務。
關於 Splashtop Enterprise
對企業來說，Splashtop Enterprise 是最超值的遠端電腦存取與遠端支援解決方案。IT 團隊可依需求為任何裝置提供遠端支援以及遠端存取任何無人電腦。協助員工和學生透過遠端存取工作電腦在家中完成工作也毫無問題。Splashtop Enterprise 還提供了 SSO / SAML 整合和其他遠端電腦管理功能。
關於 Splashtop 與 SSO 的整合
整合 SSO 之後，Splashtop 使用者即可透過集中式 SSO 使用者 ID 和密碼來驗證其 Splashtop 帳戶。Splashtop SSO 採用 SAML 2.0 標準，能與所有主流身分識別供應商妥善整合。
客戶經驗分享
我們發現 Splashtop 是取代 TeamViewer 的理想選擇；Splashtop 耗用較少資源，還有一個優點，就是根據預設不提供人人都可用來連接的用戶端本機 ID 和密碼。
Shaun Dunstan, IT Manager at PETstock