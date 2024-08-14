Splashtop遠端存取–快速安全的遠端電腦存取

使用 Splashtop 強化您的工作流程：適合現代的安全遠端存取
在當今快節奏的全球經濟中，遠端存取對於企業和個人來說變得越來越重要。無論是在家工作、與不同位置的團隊成員合作，還是為客戶或同事提供遠端 IT 支援，遠端存取電腦和檔案的能力對生產力和效率都是至關重要的。
Splashtop 是遠端存取解決方案的領先提供商，使用戶能夠從世界任何地方安全地訪問其電腦和設備。 借助 Splashtop 的遠端存取軟體，用戶可以在家中，旅途中或旅途中工作，並輕鬆訪問其重要文件和應用程序。
Splashtop 遠端存取軟體的 4 大優勢
提高生產力
Splashtop 的遠端存取解決方案使用戶能夠隨時隨地工作，從而提高工作效率和工作與生活的平衡。
高度安全
Splashtop 的遠端存取解決方案使用先進的加密和安全協定來確保連線安全和私密。
跨平台支援
使用任何裝置存取您的電腦、平板電腦和行動裝置。Splashtop 支援 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chrome 作業系統。
降低成本
Splashtop 的遠端存取解決方案可以減少旅行的需要，從而可以為企業節省時間和金錢。
為什麼 3000 萬使用者仰賴 Splashtop 實現順暢遠端存取
易用
Splashtop 遠端存取解決方案旨在使用者友好且 易於設置。 通過簡單的下載和安裝過程，用戶可以快速開始訪問他們的計算機。 Splashtop 直觀的界面還使導航和自定義設置變得容易，從而使用戶能夠更高效，更高效地工作。
無限存取，不限裝置
通過對 Windows，Mac，Linux，iOS 和 Chrome 操作系統的跨平台支持 Android，用戶可以通過互聯網連接從任何設備訪問他們的計算機和文件。 這種靈活性使用戶可以在自己選擇的設備上工作，並遠程訪問其文件和應用程序，而不受任何限制。
快速連接
進入遠程會話後，您會真正感覺自己坐在遠程計算機前。 Splashtop 的遠端存取軟體專為快速性能而設計，具有低延遲連接，使用戶能夠無縫高效地工作。
熱門工具和功能
享受快速可靠的遠端存取、可自訂的設定，以及包括遠端列印和檔案傳輸等功能。 Splashtop 還包括高級功能，例如雙因素身份驗證，遠端重啟和會話記錄，為用戶提供全面而安全的遠端存取解決方案。
最超值
Splashtop 的遠端存取和支援軟體為個人和企業提供最佳價值，具有經濟實惠的價格和一系列滿足所有使用者需求的功能。透過 Splashtop 的遠端存取軟體，使用者可以提高生產力、更有效地協作並以實惠的價格實現他們的目標。
安全的遠端存取
Splashtop 遠端桌面存取比 RDP 和 VPN 產品更加安全。Splashtop 即使透過公用 Wi-Fi 建立連接依然完全安全可靠，是取代 VPN 的理想選擇。此外，Splashtop 符合多項產業規範和標準 (包括 HIPAA)。請放心，您的連接和資料均安全無虞。深入了解 Splashtop 的安全性。
探索 Splashtop 遠端存取軟體的完整功能
- 隨時遠端存取
- 桌上型電腦、平板電腦和行動應用程式
- 無限的裝置從遠端
- 跨平台支援
- 多對多螢幕
- 聊天
- 遠端列印，喚醒和重啟
- 連線錄製
- 分組
- 使用者管理
- 加密的遠端存取會話
- 裝置認證
- 兩步驟驗證
- ...還有更多
無需履約承諾或信用卡，只要註冊，即可開始免費試用。按一下下面的按鈕，啟用 Splashtop Remote Access Pro 免費試用方案。您可以從不限數量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 裝置，遠端存取多達 10 台 Windows 和 Mac 電腦。以上所有功能，悉數供您使用。僅需短短幾分鐘就能設定完成。
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只是想讓您知道我認為您的產品很棒！我以前是 LogMeIn 用戶……他們最近將價格提高到瘋狂的水平，迫使我尋找替代方案。我從來沒聽說過你的公司，但是簡單的谷歌搜索使我進入了你的網站... 我很高興... 既簡單的用戶界面，可靠性和合理的服務價格都很高興。很高興我找到您和您的產品，請繼續努力！
Jonathan Stone - Stone Consulting 團體
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我曾使用過 GoToMyPC 和 LogMeIn，Splashtop 是一款更好的產品。易於使用，能夠將某些電腦分配給某些用戶，能夠從手機或平板電腦以及電腦登入 PC。
Frank Steesnaes - 業務巔峰
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哇！Splashtop 是我做過最好的投資，而且它不斷增值。TeamViewer 好意思每年收費 $500 美金？你們真棒！
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
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我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。
Michael Tott - Fore Computers
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無論身在何處，我都可以訪問我的工作桌面，並放心地工作。為我提供了融合工作和個人生活所需的靈活性。
Bobby Bottom - 整合電氣
在 Splashtop 探索完美的遠端存取解決方案
無論您是遠端辦公人員、IT 經理、系統管理員、服務台專員，還是 MSP，都可以在 Splashtop 找到符合需求的完美遠端存取解決方案。請見下文，進一步了解我們的商務產品，並透過我們無履約承諾的 7 天免費試用服務，開始使用其中任何一款產品。