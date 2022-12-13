Splashtop遠端存取–快速安全的遠端電腦存取

使用 Splashtop，您將...
- 能夠從其他設備訪問和遠程控制您的計算機
- 遠端存取時就像坐在電腦前一樣
- 打開並使用任何應用程序，可以完全訪問遠程計算機上的文件和數據
- 憑藉我們的快速連接體驗高清質量
為什麼超過 3000 萬人選擇 Splashtop
易於設置和使用
使用Splashtop進行設置僅需幾分鐘。您所需要做的就是創建您的Splashtop帳戶，然後在設備上下載Splashtop應用程式/流媒體，即可開始工作！只需單擊幾下，即可隨時遠端進入您的電腦。即使在平板電腦和智能手機上，也可以輕鬆控制遠端電腦。
無限訪問和設備
使用 Splashtop Business Access 和個人，您可以根據需要從無限數量的設備遠端存取您的電腦。 此外，Splashtop 是跨平臺工作的，因此您可以從任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 設備訪問您的 Windows 和 Mac 計算機。
快速連接
進行遠端連線後，您將真正感覺到電腦就在您眼前。 Splashtop的快速遠端連接使在家（或世界其他任何地方）工作時的工作效率提高。享受對遠端桌面的無縫訪問，因此您可以自由隨地使用電腦，而無需隨身攜帶。
熱門工具和功能
您不僅可以從另一台電腦或移動設備遠端存取您的電腦，還可以做更多的事情（這要感謝我們免費的移動應用程式）。獲得具有所需功能的Splashtop解決方案，以便您可以簡化任務並在更短的時間內完成更多的工作。請在下面查看我們最受歡迎的功能列表。
最超值
無論您的遠端訪問需求是什麼，Splashtop 都能為您提供最有價值的解決方案。 需要在家中使用的免費遠端桌面軟體工具？ 我們有。 需要隨時訪問您的工作計算機？ 我們也有，價格比 TeamViewer、 LogMeIn和GoToMyPC的類似產品低70%到90%。
安全的遠端存取
Splashtop 遠端桌面訪問比 RDP 和 VPN 產品更安全。 Splashtop 連接是完全安全可靠的，即使在公共Wi-Fi上也是如此，使其成為更好的 VPN替代品。 此外，Splashtop 符合多項行業法規和標準（包括 HIPAA）。 您可以放心，您的連接和數據是安全的。 了解有關Splashtop安全性的更多資訊。
Splashtop提供了多種旨在滿足您需求的遠端存取解決方案，其工具和功能包括：
- 隨時遠端存取
- 台式機、平板電腦和移動應用
- 無限的裝置從遠端
- 跨平台支援
- 多對多螢幕
- 聊天
- 遠端列印，喚醒和重啟
- 連線記錄
- 分組
- 使用者管理
- 加密的遠端存取會話
- 裝置認證
- 兩步驗證
- ..等等
無需承諾或信用卡即可開始免費試用。只需註冊，您就會很高興。單擊下面的按鈕，開始免費試用Splashtop Business Access Pro。您可以從無限數量的Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook設備中遠端存取多達10台Windows和Mac電腦。您將獲得上面列出的所有功能。設置僅需幾分鐘。
來自我們滿意的客戶
“無論身在何處，我都可以訪問自己的工作桌面，並且充滿信心地工作。為我提供了將工作與個人生活融合在一起的靈活性。”
Bobby Bottom - Integrated Electrical
來自我們滿意的客戶
“只是想讓你知道，我認為你的產品很棒！ 我以前是 LogMeIn 使用者...他們最近將價格提高到瘋狂的水準，迫使我尋找替代品。 我從未聽說過貴公司，但一個簡單的谷歌搜索將我帶到了您的網站......我很激動...兩者都具有簡單的使用者介面，可靠性和合理的服務價格。 很高興我找到了你和你的產品，請繼續努力！
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
來自我們滿意的客戶
“我曾使用過GoToMyPC和LogMeIn，而Splashtop是一種更好的產品。易用性，將某些電腦分配給某些使用者的能力，從手機或平板電腦以及電腦登錄PC的能力。”
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
來自我們滿意的客戶
哇。Splashtop 是我做過最好的投資，而且它不斷增值。TeamViewer 好意思每年收費 $500 美金？你們真棒！
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
來自我們滿意的客戶
我用過 LogMeIn、TeamViewer 等其他產品，比較後我發現 Splashtop 最快、最可靠。得到支援的使用者也發現一些非常簡易又好用的支援軟體。
Michael Tott - Fore Computers
來自我們滿意的客戶
“無論身在何處，我都可以訪問自己的工作桌面，並且充滿信心地工作。為我提供了將工作與個人生活融合在一起的靈活性。”
Bobby Bottom - Integrated Electrical
來自我們滿意的客戶
“只是想讓你知道，我認為你的產品很棒！ 我以前是 LogMeIn 使用者...他們最近將價格提高到瘋狂的水準，迫使我尋找替代品。 我從未聽說過貴公司，但一個簡單的谷歌搜索將我帶到了您的網站......我很激動...兩者都具有簡單的使用者介面，可靠性和合理的服務價格。 很高興我找到了你和你的產品，請繼續努力！
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
Splashtop遠端存取解決方案
無論您是遠端工作人員、IT 經理、系統管理員、幫助台專業人員還是 MSP，您都可以使用 Splashtop 獲得滿足您需求的完美遠端存取解決方案。 在下面瞭解有關我們業務產品的更多資訊，並通過我們的無承諾、7天免費試用免費開始使用其中任何一種產品。