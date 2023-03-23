LogMeIn Pro 價格比較

LogMeIn Pro 長期以來一直被用作從另一台設備遠程訪問計算機的工具。 這是遠程工作的理想選擇，因為您可以從任何地方訪問計算機。

但是 LogMeIn Pro 的高價格值得嗎？ 當考慮高成本結合性能和功能時，答案是否定的。 有更好的遠程桌面工具在那裡，成本只是 LogMeIn Pro 的一小部分。

話雖如此， Splashtop Business Access Pro 是更好的遠程桌面解決方案，與 LogMeIn Pro 相比，可以為 您節省 70％ 以上的訂閱費 用！讓我們看一下 Splashtop 如何與 LogMeIn 專業版的價格相比。

LogMeIn Pro 成本是什麼？

LogMeIn Pro 從 $349.99 /年開始，只需訪問兩台計算機（LogMeIn 在其網站上按月顯示定價，但每年計費）。 這是最小訪問的高昂價格標籤。 另一方面， Splashtop Business Access Pro 從 $99 /年開始，使您能夠訪問多達 10 台計算機-與 LogMeIn 相比，所有這些都 可以節省 70％ 以上的許可證成本！

LogMeIn Pro 的高價格使其成為許多個人和小型企業成本高昂的選擇。 另外，LogMeIn 擁有 提高 LogMeIn Pro 價格的 不幸歷史，這使得客戶續訂訂閱的費用更加昂貴。

是 LogMeIn Pro 值得的價格?

您可能會認為價格標籤比 Splashtop 高出 70％ 以上將意味著它 LogMeIn Pro 具有比 Splashtop Business Access Pro 更多的功能。 但是，Splashtop 具有更多功能，可幫助您在遠端工作時提高工作效率。 話雖如此，LogMeIn Pro 不值得這個價格。

Splashtop Business Access Pro 具有遠端存取解決方案中期望的主要功能，包括文件傳輸，遠端列印，聊天，遠端重啟，遠端局域網喚醒，多監視器支持等。

另外， Splashtop Business Access Pro 具有以下功能，這些功能在以下內容中找不到 LogMeIn Pro：

跨平台檔案傳輸 (拖放)

多重監視器支援 (適用於 Windows Mac)

兩個使用者同時遠端存取一台電腦的能力

查看完整的功能比較，了解為什麼 Splashtop Business Access Pro 是最佳 LogMeIn Pro 選擇。

免費試用 Splashtop Business Access 專業版

當您選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn Pro 時，您將獲得性能更好的遠端桌面平台，具有頂級功能和行業領先的安全性。 正如我們已經指出的那樣，與 LogMeIn Pro 相比，您將節省 70％ 以上的許可證成本！

好奇用戶不得不說些什麼？ 特魯斯用戶的得分 Splashtop 高於 LogMeIn Pro. Splashtop 提供更好的用戶體驗，更易於使用並提供更好的客戶服務，得分更高。

立即開始使用 Splashtop Business Access Pro 的免費試用，這樣您就可以親自了解為什麼它是更好的遠端存取工具-與 LogMeIn Pro 的價格相比，可以節省超過 70％ 的訂閱費用！

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