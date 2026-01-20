LogMeIn Pro 價格比較

LogMeIn Pro 長期以來一直被用作從另一台設備遠程訪問計算機的工具。 這是遠程工作的理想選擇，因為您可以從任何地方訪問計算機。
但是 LogMeIn Pro 的高價格值得嗎？ 當考慮高成本結合性能和功能時，答案是否定的。 有更好的遠程桌面工具在那裡，成本只是 LogMeIn Pro 的一小部分。
因此，比起 LogMeIn Pro，Splashtop Remote Access Pro 這款解決方案更為優秀，還能為您省下至少 70% 訂閱費用！現在就來看看 Splashtop 與 LogMeIn Pro 的價格相比如何。
LogMeIn Pro 的價格
LogMeIn Pro 每年 US$349.99 起，僅可存取兩台電腦 (LogMeIn 在網站上顯示的是月繳金額，但實際上按年計費)。就這麼少的存取裝置而言，這個價格相當驚人。至於 Splashtop Remote Access Pro，最低僅須年繳 NT$3,090，即可存取多達 10 台電腦；比起 LogMeIn，可為您省下超過 70% 的授權費用！
LogMeIn Pro 的高價格使其成為許多個人和小型企業成本高昂的選擇。 另外，LogMeIn 擁有 提高 LogMeIn Pro 價格的 不幸歷史，這使得客戶續訂訂閱的費用更加昂貴。
是 LogMeIn Pro 值得的價格?
您可能��認為，LogMeIn Pro 的價格比 Splashtop 高出 70% 以上，想必功能也比 Splashtop Remote Access Pro 多吧。但其實，Splashtop 具有更多有助提升遠距工作生產力的功能。綜上所述，LogMeIn Pro 可說是物非所值。
Splashtop Remote Access Remote Access Pro 具有您在遠端存取解決方案中所期望的頂級功能，包括檔案傳輸、遠端列印、聊天、遠端重新啟動、遠端區域網路喚醒、多顯示器支援等。
此外，Splashtop Remote Access Pro 還具備 LogMeIn Pro 所欠缺的以下功能：
跨平台檔案傳輸 (拖放)
多重監視器支援 (適用於 Windows Mac)
兩個使用者同時遠端存取一台電腦的能力
查看完整的功能比較，了解為什麼 Splashtop Remote Access Pro 是取代 LogMeIn Pro 的最佳產品。
在 Splashtop 找出能取代 LogMeIn Pro 的經濟型產品
如果您想尋找優質又超值的遠端存取解決方案來取代 LogMeIn Pro，完美的選擇就是 Splashtop。Splashtop 提供您所需的一切基本功能，例如高畫質串流、多螢幕支援、遠端列印和檔案傳輸，但是價格實惠多了。選擇了 Splashtop，您可以省下高額訂閱成本，也不必在效能或安全方面有所妥協。無論您是個人還是企業，都能透過 Splashtop 的靈活定價方案找到巧妙又實惠的選擇，而且符合您的遠端存取需求。
LogMeIn Pro 定價與 Splashtop Remote Access Pro 成本
LogMeIn Pro 價格 (每年)：US$349.99
Splashtop Remote Access Pro 價格 (每年)：NT$3,090
在評估遠端存取解決方案時，費用是關鍵因素；如果企業希望在預算內實現價值最大化，費用更是一大考量。眾所皆知，LogMeIn Pro 定價偏高，尤其是使用者或裝置越多，價格就會越高。LogMeIn Pro 的入門價格比 Splashtop Remote Access Pro 高出許多，對需要使用多個連接的使用者來說所費不貲。
另一方面，Splashtop Remote Access Pro 提供了更具競爭力的定價結構。Splashtop 讓每位使用者最多可以存取 10 台電腦，且費用遠低於 LogMeIn Pro，非常適合需要可靠遠端存取的企業和個人，也不會造成財務負擔。此外，儘管 Splashtop 的價格較低，功能卻毫不遜色，同樣在方案中提供高畫質串流、多螢幕支援、檔案傳輸和遠端列印，無一缺漏。
長時間下來，選用 Splashtop 省下的費用相當可觀，尤其就管理多個遠端連接的企業而言，更是如此，而節省下來的成本就能改用於其他業務關鍵領域。因此，Splashtop 不僅是較經濟實惠的選擇，更是能滿足長期遠端存取需求的明智投資。
總而言之，相較於 LogMeIn Pro，Splashtop Remote Access Pro 是較符合成本效益的解決方案，可提供同等的品質和安全性，但是價格卻低了許多。
逐步淘汰 LogMeIn 並改用 Splashtop 的流程
從 LogMeIn 切換到 Splashtop是一個簡單的過程，只需幾個步驟即可完成，確保平穩過渡，並且對您的工作流程的干擾最小。
步驟 1：評估您的需求
確定需要遠端存取的裝置和使用者數量。查看 Splashtop 的各項方案，選擇最符合您需求的方案，例如，Splashtop Remote Access Pro 適合團隊或個人使用。
步驟 2：註冊 Splashtop
前往 Splashtop 網站，註冊符合要求的方案。Splashtop 提供免費試用版，讓您在投入使用之前可以先試用功能。
步驟 3：在您的裝置上安裝 Splashtop Streamer
在您要遠端存取的電腦上，下載並安裝 Splashtop Streamer。這個軟體支援遠端連接，每台主機裝置上都必須安裝。
步驟 4：在存取裝置上安裝 Splashtop Business 應用程式
在您要發起遠端連接的裝置上，下載並安裝 Splashtop Business 應用程式。有了這個應用程式，您就能流暢無礙地管理和控制遠端連線。
步驟 5：設定和測試
使用您的帳戶憑證登入 Splashtop 應用程序，並連接到您的主機裝置。測試連接以確保一切正常運作。配置任何附加設置，例如多顯示器支援或檔案傳輸選項。
步驟 6：取消 LogMeIn 訂閱
若是 Splashtop 能滿足您的需求，且一切設置妥當，請立刻取消您的 LogMeIn 訂閱，避免同時負擔兩項服務的費用。相較於先前的訂閱方案，Splashtop 可讓您省下大筆費用，其成本效益顯而易見。
步驟 7：探索 Splashtop 的功能
善加利用 Splashtop 無所不包的功能，包括遠端列印、連線錄製和增強安全性的選項，確保您充分發揮新遠端存取解決方案的真正實力。
遵循上述步驟，就可以輕鬆地從 LogMeIn 轉換到 Splashtop，享受更划算且功能豐富的遠端存取解決方案。
免費試用 Splashtop Remote Access Pro
當您選擇 Splashtop 而不是 LogMeIn Pro 時，您將獲得性能更好的遠端桌面平台，具有頂級功能和行業領先的安全性。 正如我們已經指出的那樣，與 LogMeIn Pro 相比，您將節��省 70％ 以上的許可證成本！
好奇用戶不得不說些什麼？ 特魯斯用戶的得分 Splashtop 高於 LogMeIn Pro. Splashtop 提供更好的用戶體驗，更易於使用並提供更好的客戶服務，得分更高。
立即開始免費試用 Splashtop Remote Access Pro，親自體驗這款遠端存取工具的出色之處，並省下比 LogMeIn Pro 低了至少 70% 的訂閱費用！