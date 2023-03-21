免費版本限制&最佳替代方案

您是否正在為 TeamViewer 免費版本的限制而苦苦掙扎？ 免費聽起來不錯，但也有一些嚴重的缺點，免費版的 TeamViewer。 它們也不一定會通過升級到昂貴的 TeamViewer 商業許可證來解決。 使用 Splashtop，您不必超出預算或在質量上妥協。 繼續閱讀以了解更多信息。

TeamViewer 提供了一個免費版本的遠程桌面軟件供 個人使用 。 雖然您可以使用免費版本的 TeamViewer 遠端控制另一部電腦，但您將無法存取幾項重要的遠端桌面功能 (例如安全性更新或遠端列印)。 而且您絕對無法將其用於工作。

TeamViewer 免費與付費

如果您要比較 TeamViewer 免費與付費產品，您會發現免費版本缺少付費商業版本中提供的關鍵功能（更不用說其他遠端桌面解決方案）。 我們知道使用 TeamViewer 的免費版本很誘人，但是這裡有幾個您不應該這樣做的原因。

TeamViewer 免費限制

免費版僅供個人使用 。 如果 TeamViewer 懷疑您將其用於商業用途， 您的連接將被阻止 ，您將無法遠端存取您的電腦。

以下功能在免費版本中不可用：遠程打印，空白屏幕，阻止遠程輸入和局域網喚醒。

缺少重要的安全功能，包括自動安全性或功能更新。

無法新增其他使用者。

無法訪問移動設備以提供支持。

無法通過電話訪問 TeamViewer 技術支持。

想像一下，處於項目的中間並被鎖定在遠程會話之外！ 它不僅令人沮喪，而且是徹頭徹尾的破壞性。 不幸的是，這是許多 TeamViewer 免費版用戶的經驗，他們報告他們的連接被阻止用於可疑的商業用途。

更糟糕的是，一些用戶推測 TeamViewer 試圖 推動他們購買商業許可證。

如果出於商業原因確實需要遠端桌面應用程式，則不應將您推入昂貴的授權。 而且您不必這樣做， 還有更好的選擇 。

TeamViewer 免費替代 — Splashtop

像 TeamViewer 一樣，Splashtop 遠端存取軟體可從任何地方提供安全的遠端連接到您的設備。 有什麼區別？ 與 TeamViewer 相比，與 Splashtop 相比， 您可以獲得年度訂閱，每年可為您節省 50％ 至 75％ ，這是一個更好的價值。

Splashtop 還根據 您的特定需求 提供軟件包。 因此，您將獲得為您節省金錢而設計的產品，而不是購買有限的免費版 TeamViewer 或昂貴的商業許可證。

Splashtop 根據您的需求為 TeamViewer 提供了四種替代方案：

如果您已經嘗試取消 TeamViewer 自動續訂，您知道他們要求您至少提前一個月以 書面形式完成。 在 Splashtop，我們不會欺騙用戶留下來。 借助我們無憂的訂閱管理，您只需單擊一下即可隨時關閉自動續訂。

這聽起來太好了，難以置信嗎？ 看看 Splashtop 用戶在諸如 TrustraDius 和 G2 之類的點對點評論網站上的評論。

「當我使用 TeamViewer 時，它經常會讓我退出軟件，但是 Splashtop 從未這樣做過。 價格也很棒！」— 希瑟·克拉森, 灰貓頭鷹簿記

如果您想了解有關我們如何堆疊的更多信息，請閱讀有關為什麼 Splashtop 是最佳 TeamViewer 替代品的完整說明。 從任何設備或操作系統（包括 iOS）訪問您的電腦 Android，並使用 Splashtop！

不要滿足於更少的價格，或為 TeamViewer 付出過多的費用 — 請嘗試使用 Splashtop

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