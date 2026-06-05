免費版本限制&最佳替代方案

您是否因 TeamViewer 免費版本的限製而苦苦掙扎？ 免費乍聽很好，但免費版本的 TeamViewer 存在一些嚴重的缺點。 這些問題也不一定可以透過升級到昂貴的 TeamViewer 商業授權來解決。 有了 Splashtop，您就不必超出預算。 繼續閱讀以深入了解。
TeamViewer 提供了一個免費版本的遠程桌面軟件供個人使用。 雖然您可以使用免費版本的 TeamViewer 遠端控制另一部電腦，但您將無法存取幾項重要的遠端桌面功能 (例如安全性更新或遠端列印)。 而且您絕對無法將其用於工作。
TeamViewer 免費版與付費版
TeamViewer 提供免費版本供個人非商業用途使用，並為商業用戶提供多個付費等級。免費版旨在偶爾存取朋友或家人的裝置。如果 TeamViewer 偵測到可能是商業用途的模式，連線可能會被限制或封鎖。
免費版本缺乏許多專業人士依賴的功能。連線時間較短，長時間使用時效能可能下降，且沒有集中式裝置管理。進階選項如主動存取、優先檔案傳輸和與商業工具的整合僅限付費用戶使用。
付費的TeamViewer方案可解鎖無限的連線時間、商業授權以及更高效能的串流。他們還添加了安全合規選項、優先支援以及裝置監控或augmented reality協助等功能。然而，這些付費計劃在遠端存取行業中屬於最高的。
TeamViewer 免費版的限制
��免費版僅供個人使用。 如果 TeamViewer 懷疑您將其用於商業用途，您的連接將被阻止，您將無法遠端存取您的電腦。
缺乏重要的安全功能，包括自動安全/功能更新。
無法新增其他使用者。
無法訪問移動設備以提供支持。
無法通過電話訪問 TeamViewer 技術支持。
想像一下，處於項目的中間並被鎖定在遠程會話之外！ 它不僅令人沮喪，而且是徹頭徹尾的破壞性。 不幸的是，這是許多 TeamViewer 免費版用戶的經驗，他們報告他們的連接被阻止用於可疑的商業用途。
更糟糕的是，一些用戶推測 TeamViewer 試圖推動他們購買商業許可證。
如果出於商業原因確實需要遠端桌面應用程式，則不應將您推入昂貴的授權。 而且您不必這樣做， 還有更好的選擇。
為什麼 Splashtop 作為遠端存取解決方案優於 TeamViewer 免費版
像 TeamViewer 一樣，Splashtop 遠端存取��軟體可從任何地方提供安全的遠端連接到您的設備。 有什麼區別？ 與 TeamViewer 相比，與 Splashtop 相比， 您可以獲得年度訂閱，每年可為您節省 50％ 至 75％ ，這是一個更好的價值。
Splashtop 還根據您的特定需求提供軟件包。 因此，您將獲得為您節省金錢而設計的產品，而不是購買有限的免費版 TeamViewer 或昂貴的商業許可證。
如果您已經嘗試取消 TeamViewer 自動續訂，您知道他們要求您至少提前一個月以書面形式完成。在 Splashtop，我們不會欺騙用戶留下來。 借助我們無憂的訂閱管理，您只需單擊一下即可隨時關閉自動續訂。
這聽起來太好了，難以置信嗎？ 看看 Splashtop 用戶在諸如 TrustraDius 和 G2 之類的點對點評論網站上的評論。
「當我使用 TeamViewer 時，它經常會讓我退出軟件，但是 Splashtop 從未這樣做過。 價格也很棒！」— 希瑟·克拉森, 灰貓頭鷹簿記
如果您想了解有關我們如何堆疊的更多信息，請閱讀有關為什麼 Splashtop 是最佳 TeamViewer 替代品的完整說明。 從任何設備或操作系統（包括 iOS）訪問您的電腦 Android，並使用 Splashtop！
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高效能遠端存取
體驗 Splashtop 的快速可靠連接，確保無縫�遠端會話的高清品質和低延遲。 無論您是存取工作電腦還是提供 IT 支持，Splashtop 都能提供流暢高效的體驗。
安全連線
Splashtop 透過先進的加密協定、多重身份驗證和定期安全性更新來優先考慮安全性。 您的資料和遠端會話受到保護，防止未經授權的訪問，讓您高枕無憂。
跨平台相容性
使用 Splashtop，您可以從任何平台連接到您的裝置。無論您使用的是 Windows PC、Mac、iOS、Android 還是 Chromebook，Splashtop 確保所有裝置的相容性和易用性。
輕鬆部署和管理
Splashtop 的設定快速又簡單。 透過使用者友善的介面和集中管理工具，在整個組織中部署和管理遠端存取變得輕鬆無憂。
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以其他解決方案的一小部分成本享受高級遠端存取功能。Splashtop 提供靈活的定價方案以滿足您的需求，無論您是個人用戶、小型企業還是大型企業。
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如何以 6 個簡單步驟開始使用 Splashtop
準備好體驗 Splashtop 的優勢了嗎？ 請依照以下簡單步驟開始：
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開始免費試用：透過提供您的電子郵件並設定安全密碼來建立帳戶。
下載應用程式：在您的裝置上安裝 Splashtop Business 應用程式。 它適用於 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook。
安裝 Streamer ：在要遠端存取的裝置上，下載並安裝 Splashtop Streamer 。
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