免費版本限制&最佳替代方案

您是否正在為 TeamViewer 免費版本的限制而苦苦掙扎？ 免費聽起來不錯，但也有一些嚴重的缺點，免費版的 TeamViewer。 它們也不一定會通過升級到昂貴的 TeamViewer 商業許可證來解決。 使用 Splashtop，您不必超出預算或在質量上妥協。 繼續閱讀以了解更多信息。
TeamViewer 提供了一個免費版本的遠程桌面軟件供個人使用。 雖然您可以使用免費版本的 TeamViewer 遠端控制另一部電腦，但您將無法存取幾項重要的遠端桌面功能 (例如安全性更新或遠端列印)。 而且您絕對無法將其用於工作。
TeamViewer 免費與付費
如果您要比較 TeamViewer 免費與付費產品，您會發現免費版本缺少付費商業版本中提供的關鍵功能（更不用說其他遠端桌面解決方案）。 我們知道使用 TeamViewer 的免費版本很誘人，但是這裡有幾個您不應該這樣做的原因。
TeamViewer 免費限制
免費版僅供個人使用。 如果 TeamViewer 懷疑您將其用於商業用途，您的連接將被阻止，您將無法遠端存取您的電腦。
以下功能在免費版本中不可用：遠程打印，空白屏幕，阻止遠程輸入和局域網喚醒。
缺少重要的安全功能，包括自動安全性或功能更新。
無法新增其他使用者。
無法訪問移動設備以提供支持。
無法通過電話訪問 TeamViewer 技術支持。
想像一下，處於項目的中間並被鎖定在遠程會話之外！ 它不僅令人沮喪，而且是徹頭徹尾的破壞性。 不幸的是，這是許多 TeamViewer 免費版用戶的經驗，他們報告他們的連接被阻止用於可疑的商業用途。
更糟糕的是，一些用戶推測 TeamViewer 試圖推動他們購買商業許可證。
如果出於商業原因確實需要遠端桌面應用程式，則不應將您推入昂貴的授權。 而且您不必這樣做， 還有更好的選擇。
TeamViewer 免費替代 — Splashtop
像 TeamViewer 一樣，Splashtop 遠端存取軟體可從任何地方提供安全的遠端連接到您的設備。 有什麼區別？ 與 TeamViewer 相比，與 Splashtop 相比， 您可以獲得年度訂閱，每年可為您節省 50％ 至 75％ ，這是一個更好的價值。
Splashtop 還根據您的特定需求提供軟件包。 因此，您將獲得為您節省金錢而設計的產品，而不是購買有限的免費版 TeamViewer 或昂貴的商業許可證。
Splashtop 根據您的需求為 TeamViewer 提供了四種替代方案：
Splashtop Business Access — 適用於想要從任一裝置遠端存取的個人和小型團隊。非常適合居家辦公。
Splashtop SOS — 用於 IT，支持和服務台，可為任何設備提供有人值守和無人值守的支持。
Splashtop Remote Support — 適用 MSP 的遠端支援和端點管理。
Splashtop Enterprise — 多合一使用者遠端存取與 IT 遠端支援解決方案。
如果您已經嘗試取消 TeamViewer 自動續訂，您知道他們要求您至少提前一個月以書面形式完成。在 Splashtop，我們不會欺騙用戶留下來。 借助我們無憂的訂閱管理，您只需單擊一下即可隨時關閉自動續訂。
這聽起來太好了，難以置信嗎？ 看看 Splashtop 用戶在諸如 TrustraDius 和 G2 之類的點對點評論網站上的評論。
「當我使用 TeamViewer 時，它經常會讓我退出軟件，但是 Splashtop 從未這樣做過。 價格也很棒！」— 希瑟·克拉森, 灰貓頭鷹簿記
如果您想了解有關我們如何堆疊的更多信息，請閱讀有關為什麼 Splashtop 是最佳 TeamViewer 替代品的完整說明。 從任何設備或操作系統（包括 iOS）訪問您的電腦 Android，並使用 Splashtop！
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