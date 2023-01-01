Leadership

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Mark Lee
共同創辦人兼執行長
作為聯合創始人兼首席執行官，Mark 領導 Splashtop 的努力以滿足客戶...
Robert Ha
共同創辦人兼首席運營官
羅伯特（Robert）擔任 Splashtop 的聯合創始人和首席運營官，在那裡他幫助建立了...
Thomas Deng
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Splashtop 的另一位聯合創始人托馬斯領導了該公司的產品...
Philip Sheu
共同創辦人兼首席技術官
作為 Splashtop 的聯合創始人兼首席技術官，Phil 推動了產品和技術...
Alexander Draaijer
歐洲、中東和非洲區
亞歷克斯-Splashtop 在歐洲，中東和非洲（EMEA）的總經理-負責...
Leonard Wong
亞太區總監
倫納德管理 Splashtop 間接... 的戰略方向和執行...
Yoshiaki Mizuno
Splashtop 日本共同創辦人兼總經理
耀西於 2011 年共同創立了 Splashtop 日本，並擔任其總經理和代表...
董事局成員
Ryan Floyd
瑞安是風暴創投的創始董事總經理。 他專注於早期階段...
Bobby Chao
趙志明是東方龍基金一號的創始董事總經理。 他擁有...
Colin Bryant
Colin 於 2014 年加入 NEA，專注於與 NEA 的投資組合公司合作...
Jai Das
Jai 是藍寶石創投的合夥人，總裁和聯合創始人。 他投資於...
Yael Zheng
鄭雅爾於 2021 年加入了 Splashtop 板。 她帶來了超過 20 年...